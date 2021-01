Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbcb9049-b309-4c70-a363-6ef9e799d1d5","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Vatikán legmagasabb köreire jellemző homoszexualitásról, az azt leplező homofóbiáról, a szexuális visszaélések eltussolásáról számol be könyvében a francia szerző.","shortLead":"A Vatikán legmagasabb köreire jellemző homoszexualitásról, az azt leplező homofóbiáról, a szexuális visszaélések...","id":"202049__frederic_martel_iro__kepmutatasrol_azelavult_colibatusrol__itelethirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbcb9049-b309-4c70-a363-6ef9e799d1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5d5f61-9943-4b0c-b3c5-8e489c36a64b","keywords":null,"link":"/360/202049__frederic_martel_iro__kepmutatasrol_azelavult_colibatusrol__itelethirdetes","timestamp":"2021. január. 05. 15:00","title":"Frédéric Martel: \"A titoktartás kultúrája a katolikus egyház torzulásainak forrása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Brexit egyik kevéssé ismert következménye, hogy a britek nem jogosultak többé az .eu végű domainek használatára.","shortLead":"A Brexit egyik kevéssé ismert következménye, hogy a britek nem jogosultak többé az .eu végű domainek használatára.","id":"20210106_brexit_eu_domain_weblap_weboldal_felfuggesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c31ae-4889-4935-9d38-0c213a564280","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_brexit_eu_domain_weblap_weboldal_felfuggesztes","timestamp":"2021. január. 06. 17:16","title":"A Brexit másik hatása: felfüggesztettek 81 ezer .eu-s weboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc77586-a17e-4131-b03c-17fcd3782414","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolc, különböző feladatok elvégzéséért felelős algoritmus irányítja azt a robotkutyát, amit a kínai és skót kutatók fejlesztettek ki.","shortLead":"Nyolc, különböző feladatok elvégzéséért felelős algoritmus irányítja azt a robotkutyát, amit a kínai és skót kutatók...","id":"20210106_robotkutya_robotika_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bc77586-a17e-4131-b03c-17fcd3782414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20074171-75cc-4ced-b936-8523c470cfbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_robotkutya_robotika_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. január. 06. 09:33","title":"Mesterséges intelligenciával fejlesztik a robotkutyát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Deutsch-Lazsányi Erika a ritmikusgimnasztika-szakosztályt vezeti.","shortLead":"Deutsch-Lazsányi Erika a ritmikusgimnasztika-szakosztályt vezeti.","id":"20210105_Deutsch_Tamas_MTK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa2c72f-6445-42e3-8c51-7628b5212ff7","keywords":null,"link":"/sport/20210105_Deutsch_Tamas_MTK","timestamp":"2021. január. 05. 20:14","title":"A klubelnök, Deutsch Tamás felesége nyerte az év edzője díjat az MTK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rájár a rúd a jobboldali publicistára: kedden a Political Capital indított ellene eljárást, szerdán Hadházy Ákos. ","shortLead":"Rájár a rúd a jobboldali publicistára: kedden a Political Capital indított ellene eljárást, szerdán Hadházy Ákos. ","id":"20210106_Vegrehajtast_inditott_Hadhazy_Akos_Bayer_Zsolt_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd03b183-c44e-48e5-ad09-d10f4b070905","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Vegrehajtast_inditott_Hadhazy_Akos_Bayer_Zsolt_ellen","timestamp":"2021. január. 06. 10:01","title":"Végrehajtást indított Hadházy Ákos Bayer Zsolt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az első alkalom, hogy az oltóanyagot Észak-Amerikán kívül is engedélyezték. Hatmillió adag érkezik januárban.\r

","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy az oltóanyagot Észak-Amerikán kívül is engedélyezték. Hatmillió adag érkezik januárban.\r

","id":"20210105_Izrael_engedely_Moderna_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01867071-07a0-43c9-9279-41ab2fa7649b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_Izrael_engedely_Moderna_vakcina","timestamp":"2021. január. 05. 16:03","title":"Izraelben is engedélyezték a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb49ca5-15fe-4a4c-93ac-60bd4f921b6f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban szakértőinkkel arról beszélgetünk, mi kell ahhoz, hogy együtt éljünk negatív körülményeinkkel és zavaró érzéseinkkel.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban szakértőinkkel arról beszélgetünk, mi kell ahhoz, hogy együtt éljünk...","id":"20210105_Harmonia_akkor_is_ha_az_elet_nehez_es_mi_sem_vagyunk_tul_optimistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb49ca5-15fe-4a4c-93ac-60bd4f921b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f667b5b-c260-4e3c-a998-87dfe815028f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210105_Harmonia_akkor_is_ha_az_elet_nehez_es_mi_sem_vagyunk_tul_optimistak","timestamp":"2021. január. 05. 13:30","title":"Harmónia akkor is, ha az élet nehéz, és mi sem vagyunk túl optimisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244df711-8f49-4501-b010-b4bb648e86ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első tisztán elektromos meghajtású Mercedes EQB modell egy kompakt szabadidő-autó lesz. ","shortLead":"Az első tisztán elektromos meghajtású Mercedes EQB modell egy kompakt szabadidő-autó lesz. ","id":"20210105_2020_utolso_negyedeben_indulhat_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=244df711-8f49-4501-b010-b4bb648e86ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f920d9a-fe1e-4a01-bbfe-857d0f190d96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_2020_utolso_negyedeben_indulhat_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes_gyartasa","timestamp":"2021. január. 05. 15:42","title":"Kecskeméten még idén indul az elektromos Mercedes gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]