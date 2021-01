Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump felelősségre vonását kezdeményeznék demokrata politikusok. Elkezdődött az oltás az idősotthonokban. Negatív teszt kell az angliai beutazáshoz, de így is karantén vár a magyarokra. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Trump felelősségre vonását kezdeményeznék demokrata politikusok. Elkezdődött az oltás az idősotthonokban. Negatív teszt...","id":"20210108_Radar360_Tovabbgyuruzik_a_washingtoni_botrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0419c3ad-3ef5-4e73-864c-8c89b8f29300","keywords":null,"link":"/360/20210108_Radar360_Tovabbgyuruzik_a_washingtoni_botrany","timestamp":"2021. január. 08. 08:00","title":"Radar360: Továbbgyűrűzik a washingtoni botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeb926b-c47b-4c2d-8726-a4b584353dfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen megijedtek tőle.","shortLead":"Többen megijedtek tőle.","id":"20210107_ufoeszleles_ufo_repulo_targy_hawaii","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aeb926b-c47b-4c2d-8726-a4b584353dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf19ef0-7a3d-481d-89ca-9e159601b72d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_ufoeszleles_ufo_repulo_targy_hawaii","timestamp":"2021. január. 07. 10:03","title":"Kékes-lilás tárgyat láttak az égen Hawaiin, egyelőre nem tudni, mi volt az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész 1180 számmal körülbelül 150 millió dollárt kereshetett.","shortLead":"A zenész 1180 számmal körülbelül 150 millió dollárt kereshetett.","id":"20210106_Neil_Young_jodij_Higpnosis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6c6ca4-5511-412f-a865-b1d06c3b8775","keywords":null,"link":"/kultura/20210106_Neil_Young_jodij_Higpnosis","timestamp":"2021. január. 06. 16:39","title":"Neil Young eladta a dalai után járó jogdíjak felét egy befektetési alapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hiba volt a karácsonyi nyitás – így értékelik az ír szakértők, ahogy terjedni kezdett a járvány. A kormány az iskolák bezárásával és az építkezések leállításával próbálkozik.","shortLead":"Hiba volt a karácsonyi nyitás – így értékelik az ír szakértők, ahogy terjedni kezdett a járvány. A kormány az iskolák...","id":"20210106_irorszag_iskola_covid_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571a9aaf-957a-4b83-aa57-dac0c822920a","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_irorszag_iskola_covid_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 19:06","title":"Bezárják az írek az iskolákat, mert már 900-nál több koronavírusos beteg van kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át, a következő félidős választásig, hogy a Demokrata Pártnak többsége van a Képviselőházban és a Szenátusban is. Utolsóként Georgia döntött a két szenátoráról, nagy meglepetésre két demokratát választottak meg.","shortLead":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át...","id":"20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563df1c3-efbc-4d71-b4b1-2a8c25c79c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","timestamp":"2021. január. 06. 22:35","title":"Eldőlt: a demokratáké lesz a többség az USA törvényhozásában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Aggályos pontok is szerepelnek az ellenzéki pártvezetők által elfogadott, a leendő kormányzás alapelveit tételező nyilatkozatban. Ezeket tisztázni kell. Vélemény.","shortLead":"Aggályos pontok is szerepelnek az ellenzéki pártvezetők által elfogadott, a leendő kormányzás alapelveit tételező...","id":"20210107_Revesz_Az_ellenzek_szorszalai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f4f628-77b6-49f1-97da-307c3bc1900c","keywords":null,"link":"/360/20210107_Revesz_Az_ellenzek_szorszalai","timestamp":"2021. január. 07. 14:30","title":"Révész: Az ellenzék szőrszálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Betört ablaküvegek, felborított bútorok, papírok mindenütt – ez maradt a trumpisták után, akik behatoltak a törvényhozás épületébe.","shortLead":"Betört ablaküvegek, felborított bútorok, papírok mindenütt – ez maradt a trumpisták után, akik behatoltak...","id":"20210107_capitolium_donald_trump_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28247af8-40df-4c12-b831-a10b99dc99c0","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_capitolium_donald_trump_tuntetes","timestamp":"2021. január. 07. 09:14","title":"A CNN egyik tudósítója bemutatta a capitoliumi pusztítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tocilizumab és sarilumab hatóanyagokkal ellátott gyulladáscsökkentő szerek alkalmazásával sikerült csökkenteni az intenzív osztályon fekvő koronavírusos betegek halálozási arányát.","shortLead":"A tocilizumab és sarilumab hatóanyagokkal ellátott gyulladáscsökkentő szerek alkalmazásával sikerült csökkenteni...","id":"20210108_uj_gyogyszerek_koronavirusos_beteg_kezelese_sarilumab_tocilizumab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8a458b-3ab1-4bfe-b157-ccc9754a5ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_uj_gyogyszerek_koronavirusos_beteg_kezelese_sarilumab_tocilizumab","timestamp":"2021. január. 08. 11:03","title":"Találtak két új gyógyszert, melyek segíthetnek megmenteni a koronavírusos betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]