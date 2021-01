Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d93f72b5-cf27-412b-bbe1-331b2793ae3a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Rendkívülinek és rendkívül veszélyesnek ítéli meg a Facebook a Washingtonban magyar idő szerint szerda éjjel zajló eseményeket. Ezért eltávolította a közösségi oldalról Donald Trump leköszönő amerikai elnök videóját, amely csak olaj lehet a tűzre. Beavatkozott a YouTube, majd a Twitter is.","shortLead":"Rendkívülinek és rendkívül veszélyesnek ítéli meg a Facebook a Washingtonban magyar idő szerint szerda éjjel zajló...","id":"20210107_capitolium_tuntetes_tamadas_washington_donald_trump_video_facebook_twitter_youtube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93f72b5-cf27-412b-bbe1-331b2793ae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511044bf-0e3d-4f59-bb5b-c0b32ad9b26e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_capitolium_tuntetes_tamadas_washington_donald_trump_video_facebook_twitter_youtube","timestamp":"2021. január. 07. 00:05","title":"Vészhelyzetet hirdetett ki a Facebook, törölte Trump videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5cb4c3-feab-4d3c-92b5-2ed4c4ff4676","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsított autójából kiáramló fűszagot a rendőrök is megérezték.","shortLead":"Az egyik gyanúsított autójából kiáramló fűszagot a rendőrök is megérezték.","id":"20210107_Orizetbe_vettek_ket_drogdilert_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa5cb4c3-feab-4d3c-92b5-2ed4c4ff4676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19038d52-94fd-49ce-b904-b627d27bae3d","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Orizetbe_vettek_ket_drogdilert_Budapesten","timestamp":"2021. január. 07. 07:45","title":"Őrizetbe vettek két drogdílert Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután kiderült, a Facebook Messenger milyen sok adatot gyűjt a felhasználókról, Elon Musk arra biztatta a követőit, hogy használják a Signal nevű alkalmazást. A felhívás eredményesebb lett a vártnál.","shortLead":"Miután kiderült, a Facebook Messenger milyen sok adatot gyűjt a felhasználókról, Elon Musk arra biztatta a követőit...","id":"20210108_signal_uzenetkuldo_elon_musk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a10ffb-1c52-4968-a13d-36f9a0d61582","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_signal_uzenetkuldo_elon_musk","timestamp":"2021. január. 08. 11:33","title":"Két szót írt ki Twitterre Elon Musk, megbénult tőle Edward Snowden kedvenc üzenetküldője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megtört a magyar ipar lendülete, de valószínűleg így sem ez fogja igazán visszahúzni a gazdaság teljesítményét.","shortLead":"Megtört a magyar ipar lendülete, de valószínűleg így sem ez fogja igazán visszahúzni a gazdaság teljesítményét.","id":"20210108_ipar_termeles_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2762ff0-1b6c-491b-af21-fe3e000be5ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_ipar_termeles_ksh","timestamp":"2021. január. 08. 10:17","title":"Gyengült a magyar ipar, de még a válság előtti szint fölött maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd3ee9-4730-43a4-8a05-10d595e9e971","c_author":"Csatlós Hanna, Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Most esett le mindenkinek, hogy a Kazinczy utca 55. alatt található legendás budapesti épület helyére szállodát húznak fel. A háttérben áttételesen felsejlik a budapesti vendéglátás egyik nagymenője is. ","shortLead":"Most esett le mindenkinek, hogy a Kazinczy utca 55. alatt található legendás budapesti épület helyére szállodát húznak...","id":"20210106_kazinczy_utca_hotel_lefkovics_gyorgy_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3ee9-4730-43a4-8a05-10d595e9e971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d312c-de19-4d6c-9713-83370884f4bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_kazinczy_utca_hotel_lefkovics_gyorgy_budapest","timestamp":"2021. január. 06. 20:00","title":"A fideszes önkormányzat még engedélyezte a volt Wichmann-kocsma lebontását, a mostani már nem dönthet róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu kérdésére arról is beszélt a tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy melyik gyártótól hány adag vakcinát rendelt a kormány.","shortLead":"A hvg.hu kérdésére arról is beszélt a tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy melyik gyártótól hány...","id":"20210108_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c9b37-8bab-4954-a486-1572a1e3482e","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 08. 12:44","title":"Müller Cecília elmondta, mire kell figyelnie annak, aki megkapja a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da561fed-3fa3-45be-acc1-04bcc7117ba3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban kisebb lett ugyan az elektronikai hulladék tömege, ám ez is csak elsőre tűnik jó hírnek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban kisebb lett ugyan az elektronikai hulladék tömege, ám ez is csak elsőre tűnik jó hírnek.","id":"202101_atalakulo_eszemet_kepzavar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da561fed-3fa3-45be-acc1-04bcc7117ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7278f143-f1e1-413e-b24f-5af4407470a9","keywords":null,"link":"/360/202101_atalakulo_eszemet_kepzavar","timestamp":"2021. január. 07. 10:00","title":"Ez szemétség: úgy kevesebb az e-hulladék, hogy közben több is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44abf1bf-cd49-4bc8-b8af-b127772f5222","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai birodalom bukása arról szól, hogy a szerelem olyan, mint a pénz, nehéz rátalálni, ám könnyű elveszíteni.\r

","shortLead":"Az amerikai birodalom bukása arról szól, hogy a szerelem olyan, mint a pénz, nehéz rátalálni, ám könnyű elveszíteni.\r

","id":"202101_film__befektetesi_tanacsadok_az_amerikai_birodalom_bukasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44abf1bf-cd49-4bc8-b8af-b127772f5222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cde83bf-3281-4803-91f0-2614debd0373","keywords":null,"link":"/360/202101_film__befektetesi_tanacsadok_az_amerikai_birodalom_bukasa","timestamp":"2021. január. 07. 15:00","title":"A járvány miatt új platformon látható az Oscar-díjas Denys Arcand legutóbbi filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]