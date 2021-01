Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Vizsgálat indul az ügyben, mert egyelőre csak egy szűk csoport tagjait lehetne beoltani.","shortLead":"Vizsgálat indul az ügyben, mert egyelőre csak egy szűk csoport tagjait lehetne beoltani.","id":"20210104_lengyelorszag_oltas_koronavirus_szinesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e566ea8-f868-4e97-acca-393b55661aa2","keywords":null,"link":"/elet/20210104_lengyelorszag_oltas_koronavirus_szinesz","timestamp":"2021. január. 04. 14:23","title":"Botrány lett abból, hogy soron kívül oltottak be több ismert embert Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6053161-17c6-4bce-a282-60968065716a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önkényes vontatásról videó is készült.","shortLead":"Az önkényes vontatásról videó is készült.","id":"20210104_Penzbirsagot_kapott_egy_autos_aki_elvontatott_egy_szerinte_utban_levo_masik_kocsit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6053161-17c6-4bce-a282-60968065716a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37699d1-b58c-4cff-809c-47620e3b4658","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Penzbirsagot_kapott_egy_autos_aki_elvontatott_egy_szerinte_utban_levo_masik_kocsit","timestamp":"2021. január. 04. 16:15","title":"Pénzbírságot kaphat egy autós, aki elvontatott egy szerinte útban lévő másik kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca28aad-11fd-415b-bde6-528c48e621df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 20 kilogramm 18 karátos aranyból készült el annak a PlayStation 5 konzolnak a burkolata, amit az orosz Caviar nevű cég alakított át. 