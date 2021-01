Már meg is tartották a szentendrei halottasházban a helyszíni szemlét, amit azután rendelt el Fülöp Zsolt polgármester, miután péntek reggel a Facebookon több poszt is kegyeletsértő állapotról számolt be.

A videó alapján Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő azt írta a közösségi oldalán, hogy egymásra pakolva helyeztek el koporsókat a szentendrei halottasházban úgy, hogy több koporsót nem zártak le. Az egyik képkockán egy fedetlen holttest is látszott. Hadházy azt is írta, a videó készítője szerint ezek az emberek az otthonukban hunyhattak el koronavírus-fertőzésben. A videó készítésének dátuma nem ismert, csak az látszik, hogy a képviselő 3 nappal ezelőtt töltötte azt fel.

A város honlapja szerint a péntek délelőtti bejárás résztvevőit (többek között a polgármestert, a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának megbízott tiszti főorvosát és a temetőt üzemeltető cég vezetőjét) már nem az a kép fogadta, ami a több nappal ezelőtt feltöltött videón látható. A népegészségügyi hivatal képviselője a nyilvántartás alapján azt állapította meg, hogy az ott lévő elhunytak egyike sem COVID-betegségben halt meg.

A bejáráson megállapították, hogy

a halottasházban a szemle során 10 elhunyt volt, nem kegyeletsértő módon elhelyezve.

az épület nem volt zárva, amire az üzemeltető elmondta, hogy amikor a munkatársaik ott vannak, nem mindig zárják az ajtót.

a halottasházban több, nem rendeltetésszerű tárgyat tároltak, pl. gázpalackot.

a nyilvántartások áttekintése során kiderült, hogy adminisztratív mulasztás miatt nem állapítható meg egyértelműen a holttestek beérkezésének és elszállításának időpontja.

ugyan kegyeletsértő módon elhelyezett elhunyt nem volt a halottasházban, de megállapították, hogy a körülményeken mindenképpen javítani kell.

A szentendrei önkormányzat azt is jelezte, hogy azonnali hatállyal, szigorúan felülvizsgálja az üzemeltetővel kötött szerződést.

A szemlén az Országos Rendőrkapitányság munkatársai is megjelentek, akik a videó kapcsán rémhírterjesztés, és félelemkeltés miatt indítottak nyomozást. A rendőrség az után a személy után nyomoz, aki a videót készítette.