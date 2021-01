Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76c705b6-60b0-479f-b18f-e3774b8722ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angus King szenátor szerint Magyarországon és Törökországban is visszaszorulóban van a demokrácia.","shortLead":"Angus King szenátor szerint Magyarországon és Törökországban is visszaszorulóban van a demokrácia.","id":"20210107_Magyarorszag_Capitolium_ostrom_szenatus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c705b6-60b0-479f-b18f-e3774b8722ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ff53a1-44f2-4dc5-8151-e6f533b2efa7","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Magyarorszag_Capitolium_ostrom_szenatus","timestamp":"2021. január. 07. 15:44","title":"Magyarország is szóba került a Capitolium ostroma utáni szenátusi ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a89e52f-2931-4119-b557-24b83742fc2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhányan kifogásolták az elnökválasztás eredményét, sikertelenül.","shortLead":"Néhányan kifogásolták az elnökválasztás eredményét, sikertelenül.","id":"20210107_pennsylvania_elektorok_donald_trump_elnokvalasztas_joe_biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a89e52f-2931-4119-b557-24b83742fc2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d10f2a-0b63-4397-b10c-b58c17fa6235","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_pennsylvania_elektorok_donald_trump_elnokvalasztas_joe_biden","timestamp":"2021. január. 07. 09:07","title":"Pennsylvaniában is elbuktak Trump hívei, a helyi hitelesítés szerint Bidené a legtöbb szavazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év legnagyobb sporteseménye lehet – ha lesz – a nyári tokiói olimpia és paralimpia, amit ennek megfelelően védeni is kell, például a kibertámadásoktól.","shortLead":"Az idei év legnagyobb sporteseménye lehet – ha lesz – a nyári tokiói olimpia és paralimpia, amit ennek megfelelően...","id":"20210107_tokioi_olimpia_etikus_hacker_oroszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b036a9-3aac-4e96-9701-91476a338c7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_tokioi_olimpia_etikus_hacker_oroszok","timestamp":"2021. január. 07. 11:33","title":"220 \"kiberfegyveres biztonsági őrt\" képeznek ki, hogy védjék a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f286b7-1d80-4fd0-9f32-a41ee26542e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a világszintű törekvések éppen a fogyasztás- és károsanyag-csökkentésről szólnak, egy felmérés szerint a valóság mást mutat. Ráadásul az autógyártók Amerikában is, hogy papíron megfeleljenek a kibocsátási céloknak, nagy mennyiségben vásárolnak más gyártóktól szabad károsanyag-kibocsátási kvótákat.","shortLead":"Miközben a világszintű törekvések éppen a fogyasztás- és károsanyag-csökkentésről szólnak, egy felmérés szerint...","id":"20210107_Trend_ellen_mennek_nott_az_amerikai_autok_atlagos_fogyasztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f286b7-1d80-4fd0-9f32-a41ee26542e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3484f1bf-2297-46f9-ba42-4908037a91fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_Trend_ellen_mennek_nott_az_amerikai_autok_atlagos_fogyasztasa","timestamp":"2021. január. 07. 17:16","title":"Trend ellen mennek: nőtt az amerikai autók átlagos fogyasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09bcdbf-47b3-4803-bfa2-b1ae28697db4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Teátrumi Társaság is tulajdonosa annak a nonprofit vállalkozásnak, amely a felújítandó szombathelyi Megyei Művelődési és Ifjúsági Központért lesz felelős. ","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság is tulajdonosa annak a nonprofit vállalkozásnak, amely a felújítandó szombathelyi Megyei...","id":"202101_magyar_muveszeti_innovacios_kozpont_vidnyanszkyek_mindenutt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a09bcdbf-47b3-4803-bfa2-b1ae28697db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23b1f74-9142-4368-ac19-727191df9680","keywords":null,"link":"/360/202101_magyar_muveszeti_innovacios_kozpont_vidnyanszkyek_mindenutt","timestamp":"2021. január. 08. 12:00","title":"Vidnyánszkyék \"kulturális teret foglalnak\" az ellenzéki vezetésű Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja maradt csak a hivatali idejéből Donald Trumpnak, aki igyekszik is kihasználni ezt. Most például szignózott egy rendeletet, amellyel hét kínai alkalmazás működését lehetetlenítené el az Egyesült Államokban.","shortLead":"Néhány napja maradt csak a hivatali idejéből Donald Trumpnak, aki igyekszik is kihasználni ezt. Most például szignózott...","id":"20210106_donald_trump_kinai_appok_tiltasa_usa_nemzetbiztonsagi_kockazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6adef6-d058-4f51-bb5a-a56a22b0b83f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_donald_trump_kinai_appok_tiltasa_usa_nemzetbiztonsagi_kockazat","timestamp":"2021. január. 06. 15:03","title":"Trump búcsúzóul még kitiltana pár kínai alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 06. 14:30","title":"Üzleti tranzakciók és új felmerülő kérdések:ezekre érdemes figyelni a vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47250dc-8500-41c6-971a-e4a5cb7f9117","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izlandi tudósok kutatása szerint az egypetéjű ikrek genetikailag eltérnek egymástól.","shortLead":"Izlandi tudósok kutatása szerint az egypetéjű ikrek genetikailag eltérnek egymástól.","id":"20210108_ikrek_kutatas_genetika_elteres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c47250dc-8500-41c6-971a-e4a5cb7f9117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181d4836-05da-4377-bc19-ea2520a299b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_ikrek_kutatas_genetika_elteres","timestamp":"2021. január. 08. 13:03","title":"Az egypetéjű ikrek sem tökéletes klónok egy új kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]