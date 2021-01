Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Capitolium ostroma után elfogott férfi kizárólag bioélelmiszereket hajlandó elfogyasztani, ilyet viszont a börtönben nem kapott.","shortLead":"A Capitolium ostroma után elfogott férfi kizárólag bioélelmiszereket hajlandó elfogyasztani, ilyet viszont a börtönben...","id":"20210112_QAnon_saman_nem_evett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5325936c-3676-4f9e-80fa-8242cc006541","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_QAnon_saman_nem_evett","timestamp":"2021. január. 12. 18:26","title":"Bioételt kívánt, napokig nem evett a QAnon-sámán az őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 700 százalékkal nőtt a Tesla piaci értéke, többet ér, mint az őt követő kilenc nagy autógyár együtt. 