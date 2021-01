Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint a teljes immunitás eléréséhez lehet szükség erre.","shortLead":"A főorvos szerint a teljes immunitás eléréséhez lehet szükség erre.","id":"20210114_szlavik_janos_gyerekek_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b938b065-29b3-4352-8ca3-cf66e8d2d4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_szlavik_janos_gyerekek_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 14. 12:44","title":"Szlávik: Lehetséges, hogy a gyerekeket is be kellene oltani koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2cc91-2590-45af-b608-bb6c787d6763","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök külön bejegyzésben köszönti a ma 75 éves Nagy Ferót.","shortLead":"A miniszterelnök külön bejegyzésben köszönti a ma 75 éves Nagy Ferót.","id":"20210114_orban_viktor_nagy_fero_video_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e2cc91-2590-45af-b608-bb6c787d6763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2156351-0067-4784-bfe1-097a74772f89","keywords":null,"link":"/elet/20210114_orban_viktor_nagy_fero_video_fidesz","timestamp":"2021. január. 14. 09:24","title":"Orbán különleges videóval köszöntötte fel a születésnapos Nagy Ferót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2021 márciusáig már biztos nem térnek vissza Strasbourgba ülésezni az Európai Parlament képviselői – jelentette be az intézmény elnöke.","shortLead":"2021 márciusáig már biztos nem térnek vissza Strasbourgba ülésezni az Európai Parlament képviselői – jelentette be...","id":"20210113_Tovabb_bosszantja_az_EP_a_franciakat_a_Strasbourgtol_tavolmaradassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6185d6b1-fbd9-4c9a-9f5e-e61d87ccf7e5","keywords":null,"link":"/eurologus/20210113_Tovabb_bosszantja_az_EP_a_franciakat_a_Strasbourgtol_tavolmaradassal","timestamp":"2021. január. 13. 11:33","title":"Tovább bosszantja az EP a franciákat a Strasbourgtól távolmaradással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Január végére derülhet ki, hogy mennyire hatékony az oltóanyag, a cég az év végéig egymilliárd darabot gyártana le.","shortLead":"Január végére derülhet ki, hogy mennyire hatékony az oltóanyag, a cég az év végéig egymilliárd darabot gyártana le.","id":"20210114_Johnson_Johnson_egydozisu_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5523a915-da4e-486c-a481-7ebdde86a6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Johnson_Johnson_egydozisu_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 14. 15:48","title":"Márciusra ígéri a Johnson & Johnson az egydózisú koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselőjét korábban gyorshajtáson kapták.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselőjét korábban gyorshajtáson kapták.","id":"20210114_europai_parlament_jaroka_livia_gyorshajtas_mentelmi_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58b6783-dcc1-497a-ae4b-55e76fedd4b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_europai_parlament_jaroka_livia_gyorshajtas_mentelmi_jog","timestamp":"2021. január. 14. 09:46","title":"Pénteken tárgyalnak Járóka Lívia mentelmi jogáról az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bővült azok köre, akik állami támogatást nyertek turisztikai beruházásokra a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül.","shortLead":"Bővült azok köre, akik állami támogatást nyertek turisztikai beruházásokra a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül.","id":"20210113_magyar_turisztikai_ugynokseg_allami_tamogatas_mocsai_lajos_lazar_janos_fellegi_tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8245a75d-7839-4678-b846-b76ba5131802","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_magyar_turisztikai_ugynokseg_allami_tamogatas_mocsai_lajos_lazar_janos_fellegi_tamas","timestamp":"2021. január. 13. 11:46","title":"Újabb milliárdokhoz jutottak Fidesz-közeli vállalkozók és önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zavargók között feltűnt egy hasonmása.","shortLead":"A zavargók között feltűnt egy hasonmása.","id":"20210113_Chuck_Norris_mindenkit_megnyugtatott_o_nem_volt_ott_a_Capitoliumnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64413db-aa20-4523-8ee1-9d0f8db2923c","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Chuck_Norris_mindenkit_megnyugtatott_o_nem_volt_ott_a_Capitoliumnal","timestamp":"2021. január. 13. 09:37","title":"Chuck Norris mindenkit megnyugtatott: ő nem volt ott a Capitoliumnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint pénzzel lehetne ösztönözni az embereket arra, hogy beoltassák magukat.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint pénzzel lehetne ösztönözni az embereket arra, hogy beoltassák magukat.","id":"20210113_Fekete_Gyor_100_ezer_forint_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3f89c7-0205-432e-af72-9e217d4c6885","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Fekete_Gyor_100_ezer_forint_oltas","timestamp":"2021. január. 13. 09:47","title":"Fekete-Győr: Kapjon 100 ezer forintot, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]