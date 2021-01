Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivároghatott, mennyibe kerül majd az LG Rollable, a gyártó feltekerhető kijelzős mobilja, és az is, mikor mutathatják azt be a nagyközönségnek. Az ára még az első Galaxy Foldot is túlszárnyalja majd.","shortLead":"Kiszivároghatott, mennyibe kerül majd az LG Rollable, a gyártó feltekerhető kijelzős mobilja, és az is, mikor...","id":"20210114_lg_rollable_feltekerheto_kijelzos_telefon_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6024bef-5c87-4ecd-bbfc-c069ca1d3e53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_lg_rollable_feltekerheto_kijelzos_telefon_ara","timestamp":"2021. január. 14. 15:03","title":"Megvan, mennyibe kerülhet az LG feltekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84319d29-6059-495a-b7ac-765b9261dd62","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Sosem jöttek még ki ilyen korán, már télen a Samsung tavaszi csúcsmobiljai – ez tény. És sosem voltak még ilyen jók – ezt ígéri a gyártó. Íme a Samsung Galaxy S21, a nagyobb S21+ és az S21 Ultra, ami a gyártó ígérete szerint mindennél (is) jobb.","shortLead":"Sosem jöttek még ki ilyen korán, már télen a Samsung tavaszi csúcsmobiljai – ez tény. És sosem voltak még ilyen jók –...","id":"20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_bemutato_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84319d29-6059-495a-b7ac-765b9261dd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff76446-1a59-462e-ac75-c5695f111c5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_bemutato_specifikacio","timestamp":"2021. január. 14. 16:00","title":"16 GB RAM telefonban: megjött a Samsung eddigi legerősebb telefonja, az S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját. Ez ugyanakkor veszélyes lépés is volt – fogalmazott.","shortLead":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját...","id":"20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca391d-00b3-495c-b816-9c9d432f647c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 14. 08:33","title":"A Twitter vezérigazgatója egyáltalán nem ünnepli Trump kitiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Eredetileg csak a kabinetminiszter munkáját támogató háttérintézmény lett volna a Nemzeti Koncessziós Iroda, a tavalyi év végén azonban, fű alatt, komoly döntéshozatali szervvé alakították: elnökének a szavazata a végső koncessziós döntésekben két miniszter voksával ér fel.","shortLead":"Eredetileg csak a kabinetminiszter munkáját támogató háttérintézmény lett volna a Nemzeti Koncessziós Iroda, a tavalyi...","id":"20210115_Kozpontositott_koncessziok_Rogan_Antal_masfel_honap_utan_kiesett_a_pikszisbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aa7c22-b343-432b-95f0-5ec0bef3a961","keywords":null,"link":"/360/20210115_Kozpontositott_koncessziok_Rogan_Antal_masfel_honap_utan_kiesett_a_pikszisbol","timestamp":"2021. január. 15. 11:00","title":"Központosított koncessziók: Rogán Antal másfél hónap után kiesett a pikszisből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a","c_author":"HVG","category":"360","description":"2028-ig átlagosan és évente a GDP 3 százalékát adja Brüsszel, van egy 10 milliárd eurós kedvezményesen igénybe vehető hitelkeret is, plusz egyéb pályázatok is megnyílnak.","shortLead":"2028-ig átlagosan és évente a GDP 3 százalékát adja Brüsszel, van egy 10 milliárd eurós kedvezményesen igénybe vehető...","id":"202102_unios_penzek_12_milliard_euroval_vastagabb_magyar_orszagboritek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff0b496-7f51-48aa-9c5f-45f476ff14c4","keywords":null,"link":"/360/202102_unios_penzek_12_milliard_euroval_vastagabb_magyar_orszagboritek","timestamp":"2021. január. 15. 13:00","title":"Így lett 12 milliárd euróval vastagabb magyar „országboríték” az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4204f126-5709-4da8-a474-e8111f4e25cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kickstarteren gyűjtik a pénzt egy praktikus madáretetőre: a Bird Buddy kamerával és mikrofonnal rendelkezik, így látható és hallható is, milyen madár látogatott a kertbe.","shortLead":"A Kickstarteren gyűjtik a pénzt egy praktikus madáretetőre: a Bird Buddy kamerával és mikrofonnal rendelkezik...","id":"20210114_madareteto_bird_buddy_kickstarter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4204f126-5709-4da8-a474-e8111f4e25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d48e61-c5cb-47ec-a858-bd3ff09f1ba7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_madareteto_bird_buddy_kickstarter","timestamp":"2021. január. 14. 12:49","title":"Ez a madaraknak készült etető a telefonon mutatja, ki dézsmálja a magokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f83db-1c7b-443e-8713-73c4a33b4d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap a jogerős bírósági ítélet ellenére sem közölt le egy helyreigazítást.

","shortLead":"A kormányközeli lap a jogerős bírósági ítélet ellenére sem közölt le egy helyreigazítást.

","id":"20210115_A_Jobbik_vegrehajtast_inditott_a_Magyar_Nemzet_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=054f83db-1c7b-443e-8713-73c4a33b4d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573e9ea7-5ecb-4a62-a87f-5a6176d32303","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_A_Jobbik_vegrehajtast_inditott_a_Magyar_Nemzet_ellen","timestamp":"2021. január. 15. 18:30","title":"A Jobbik végrehajtást indított a Magyar Nemzet ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fabb9ec-45f2-4075-b26d-54264016b342","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább 27 koronavírusos megfertőződést tudnak visszavezetni hozzá.","shortLead":"Legalább 27 koronavírusos megfertőződést tudnak visszavezetni hozzá.","id":"20210114_Egy_brit_turista_miatt_fujtak_le_egy_egesz_siversenyt_Svajcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fabb9ec-45f2-4075-b26d-54264016b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e51aca-f0bc-4ccc-9cdb-f39b37b4252c","keywords":null,"link":"/elet/20210114_Egy_brit_turista_miatt_fujtak_le_egy_egesz_siversenyt_Svajcban","timestamp":"2021. január. 14. 09:37","title":"Egy brit turista miatt fújtak le egy egész síversenyt Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]