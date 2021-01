Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Január 4-8. között lehet pályázni támogatásra, ha pedelecet szeretne vásárolni. ","shortLead":"Január 4-8. között lehet pályázni támogatásra, ha pedelecet szeretne vásárolni. ","id":"20210103_Hetfotol_ujra_lehet_palyazni_elektromos_kerekparok_kedvezmenyes_vasarlasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaeed4b-ea8a-4bc9-90bb-3d0950cedff6","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Hetfotol_ujra_lehet_palyazni_elektromos_kerekparok_kedvezmenyes_vasarlasara","timestamp":"2021. január. 03. 14:18","title":"Hétfőtől újra lehet pályázni elektromos kerékpárok kedvezményes vásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A civil szervezet mentőhajója 265 emberrel a fedélzetén napok óta keresett olyan kikötőt, ahol hajlandók fogadni őket. ","shortLead":"A civil szervezet mentőhajója 265 emberrel a fedélzetén napok óta keresett olyan kikötőt, ahol hajlandók fogadni őket. ","id":"20210104_kikothet_az_Open_Arms_hajoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a006029-51b6-4692-8ebe-e1a874c06485","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_kikothet_az_Open_Arms_hajoja","timestamp":"2021. január. 04. 09:58","title":"Kiköthet Szicíliában az Open Arms menekülteket szállító hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártpreferenciákat vizsgáló felmérések átlagát elemző 444.hu szerint, ha most lenne az országgyűlési választás, akkor 57 százalékos parlamenti Fidesz–KDNP-többséget hozna. ","shortLead":"A pártpreferenciákat vizsgáló felmérések átlagát elemző 444.hu szerint, ha most lenne az országgyűlési választás, akkor...","id":"20210104_kozvelemenykutatasok_kritikaja_ellenzek_nem_biztos_hogy_vezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8692fd83-3b4f-4bf4-b6fb-2a1b2fc40f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_kozvelemenykutatasok_kritikaja_ellenzek_nem_biztos_hogy_vezet","timestamp":"2021. január. 04. 13:31","title":"Hiába vezet az ellenzék a közvélemény-kutatások szerint, így is fideszes parlamenti többséget hozhatna egy választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tanya Roberts 65 éves volt, karácsonykor kutyasétáltatás közben egyszer csak összeesett. ","shortLead":"Tanya Roberts 65 éves volt, karácsonykor kutyasétáltatás közben egyszer csak összeesett. ","id":"20210104_meghalt_Tanya_Roberts_a_Halalvagta_Bondlanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018211e4-9548-44ec-83af-1f6ae013e28e","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_meghalt_Tanya_Roberts_a_Halalvagta_Bondlanya","timestamp":"2021. január. 04. 10:49","title":"Meghalt Tanya Roberts, a Halálvágta Bond-lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai mozis piac negyven éve nem állt ennyire borzalmasan, még Kína is meg tudta előzni Hollywoodot.","shortLead":"Az amerikai mozis piac negyven éve nem állt ennyire borzalmasan, még Kína is meg tudta előzni Hollywoodot.","id":"20210103_mozi_usa_kina_gazdasagi_valsag_filmes_piac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461e665b-105b-4a6f-8bbf-f9c0e6f1b397","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_mozi_usa_kina_gazdasagi_valsag_filmes_piac","timestamp":"2021. január. 03. 19:10","title":"Úgy beszakadt a mozis piac, hogy még a Mindörökké rosszfiúkat is lenyomta egy kínai háborús film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461f49c4-bddd-43ad-93a6-06932f2e64c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen férfit keresnek a józsefvárosi rendőrök, ha felismeri, jelentkezzen!","shortLead":"Ismeretlen férfit keresnek a józsefvárosi rendőrök, ha felismeri, jelentkezzen!","id":"20210103_Biztonsagi_ort_bantalmazott_egy_ferfi_a_Keleti_Palyaudvarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=461f49c4-bddd-43ad-93a6-06932f2e64c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52135568-3c5d-4195-9eb6-1876c512f883","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Biztonsagi_ort_bantalmazott_egy_ferfi_a_Keleti_Palyaudvarnal","timestamp":"2021. január. 03. 11:24","title":"Biztonsági őrt bántalmazott egy férfi a Keleti Pályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3257591d-4f46-4e89-88d1-3b0a320d1a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több honlapon pénzért kínálnak magyarországi webcam-képeket - tudósít az RTL.","shortLead":"Több honlapon pénzért kínálnak magyarországi webcam-képeket - tudósít az RTL.","id":"20210103_Tobb_ezer_magyar_webkameran_at_kukkolhatnak_a_hackerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3257591d-4f46-4e89-88d1-3b0a320d1a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bfd206-cdce-40b7-ad37-2593046a39ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Tobb_ezer_magyar_webkameran_at_kukkolhatnak_a_hackerek","timestamp":"2021. január. 03. 19:25","title":"Több ezer magyar webkamera képeit árulják a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombaton megölt két katonával 49-re nőtt a 2013 óta Maliban elesett francia katonák száma.","shortLead":"A szombaton megölt két katonával 49-re nőtt a 2013 óta Maliban elesett francia katonák száma.","id":"20210103_Pokolgepes_tamadasban_haltak_meg_francia_katonak_Maliban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f991824e-1023-4c29-a6c5-e117b33b12c4","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Pokolgepes_tamadasban_haltak_meg_francia_katonak_Maliban","timestamp":"2021. január. 03. 10:18","title":"Pokolgépes támadásban haltak meg francia katonák Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]