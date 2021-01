Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1235d6e2-07fb-415e-a3ba-8273b41ecb83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ellepték a télisportok kedvelői az egykori koncentrációs tábort. ","shortLead":"Ellepték a télisportok kedvelői az egykori koncentrációs tábort. ","id":"20210115_buchenwald_tomegsir_szanko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1235d6e2-07fb-415e-a3ba-8273b41ecb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af48f514-c2f8-4839-a8b3-932ae93918bf","keywords":null,"link":"/elet/20210115_buchenwald_tomegsir_szanko","timestamp":"2021. január. 15. 17:53","title":"Intézkedni kellett Buchenwaldban, miután sokan a tömegsíroknál szánkóztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI bejelentette, hogy már száz embert vettek őrizetbe a Capitolium ostroma miatt.","shortLead":"Az FBI bejelentette, hogy már száz embert vettek őrizetbe a Capitolium ostroma miatt.","id":"20210115_Pence_Nemzeti_Garda_Biden_beiktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635b6c62-0ec3-46ac-a44c-8c7d0f02ebad","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Pence_Nemzeti_Garda_Biden_beiktatas","timestamp":"2021. január. 15. 07:24","title":"Pence: A Nemzeti Gárda 21 ezer tagja fogja felügyelni Biden beiktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9460afaa-d454-4adb-9172-45fc74d0c12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán várja, hogy érkezzen a kínai vakcina. Ha megvan az engedély, 1,7 millió embert be lehet oltani vele. Bejelentette, 25 éves kor alatt SZJA-mentességet kapnak a fiatalok. ","shortLead":"Orbán várja, hogy érkezzen a kínai vakcina. Ha megvan az engedély, 1,7 millió embert be lehet oltani vele...","id":"20210115_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9460afaa-d454-4adb-9172-45fc74d0c12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bbf46d-a15e-4403-aeb0-fb13c628b2a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Orban","timestamp":"2021. január. 15. 07:39","title":"Orbán: Hamarosan olthatják a 60 év feletti krónikus betegeket, szja-mentességet kapnak a 25 év alattiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Viszont sokkal több prémium üzemanyagot vettek, mint korábban. ","shortLead":"Viszont sokkal több prémium üzemanyagot vettek, mint korábban. ","id":"20210115_Tobb_mint_300_millio_literrel_kevesebbet_tankoltak_tavaly_az_autosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b6d865-4041-426c-a32f-a8ac4d9d12be","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_Tobb_mint_300_millio_literrel_kevesebbet_tankoltak_tavaly_az_autosok","timestamp":"2021. január. 15. 08:05","title":"Több mint 300 millió literrel kevesebbet tankoltak tavaly az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f694a5b-88ba-435b-b08e-286a17d3c390","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddig ismert legrégebbinél nagyjából ezer évvel korábban épült palotát fedeztek fel kínai régészek.","shortLead":"Az eddig ismert legrégebbinél nagyjából ezer évvel korábban épült palotát fedeztek fel kínai régészek.","id":"20210114_kina_palota_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f694a5b-88ba-435b-b08e-286a17d3c390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedd829a-d788-4258-a581-405315e17b87","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_kina_palota_regeszet","timestamp":"2021. január. 14. 21:58","title":"Kína legrégebbi ismert palotáját fedezték fel egy 5300 éves ősi város romjai közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39aa48e-c89a-4fb6-a399-cb14f663232a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz év után lett újra recesszió Németországban, az államháztartás pedig nyolc évnyi többlet után került először mínuszba. A recesszió nagysága így is egy kicsivel jobb, mint amire az elemzők számítottak.","shortLead":"Tíz év után lett újra recesszió Németországban, az államháztartás pedig nyolc évnyi többlet után került először...","id":"20210114_nemet_GDP_recesszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f39aa48e-c89a-4fb6-a399-cb14f663232a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b0af54-db7a-4676-b2f6-98007be3d4f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_nemet_GDP_recesszio","timestamp":"2021. január. 14. 17:59","title":"5 százalékkal esett vissza 2020-ban a német GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hivatalos döntés márciusban várható arról, hogyan és milyen helyszíneken tartják majd a meccseket. A svájci szövetség vezetője szerint elképzelhetetlen, hogy az eredeti terv szerint 12 ország lássa vendégül a csapatokat.","shortLead":"Hivatalos döntés márciusban várható arról, hogyan és milyen helyszíneken tartják majd a meccseket. A svájci szövetség...","id":"20210115_foci_europa_bajnoksag_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ac5f36-3129-4b9c-be16-c82162b2570f","keywords":null,"link":"/sport/20210115_foci_europa_bajnoksag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 15. 15:18","title":"Egy országban vagy városban is megrendezhetnék a foci-Eb-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16dc81d-b0e0-4eca-87d2-c5c6642a6b86","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"S-szériás csúcstelefonjai mellett legújabb és eddigi legfejlettebb vezeték nélküli fülhallgatóját is leleplezte csütörtök délután a Samsung. Íme a Galaxy Buds Pro.","shortLead":"S-szériás csúcstelefonjai mellett legújabb és eddigi legfejlettebb vezeték nélküli fülhallgatóját is leleplezte...","id":"20210114_samsung_galaxy_buds_pro_fulhallgato_tws","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a16dc81d-b0e0-4eca-87d2-c5c6642a6b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baeadae2-5b41-4a3f-ba09-e7bbf236de3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_samsung_galaxy_buds_pro_fulhallgato_tws","timestamp":"2021. január. 14. 16:00","title":"A Samsung új fülhallgatója tudja, mikor akarunk beszélgetni, és akkor némítja a zenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]