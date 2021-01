Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már rég bitcoinmilliárdos lehetne egy amerikai programozó, ha nem veszti el a digitális pénztárcájához tartozó jelszót.","shortLead":"Már rég bitcoinmilliárdos lehetne egy amerikai programozó, ha nem veszti el a digitális pénztárcájához tartozó jelszót.","id":"20210115_bitcoin_kriptopenz_merevlemez_jelszo_milliardos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12113a4-337b-45fb-8300-f3d3c2870b53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_bitcoin_kriptopenz_merevlemez_jelszo_milliardos","timestamp":"2021. január. 15. 09:03","title":"71 milliárd forintnyi bitcoin lapul egy jelszóval védett lemezen, de a tulajdonosa nem tudja a kódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b2e5b7-cda8-4e7e-9047-27722396dc52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután nyilvánosságra hozták azokat a szexuális témájú magánüzeneteket, amelyeket állítólag a sztár küldött nőknek, a Szólíts a neveden színészének vissza kellett lépnie az új Jennifer Lopez-film főszerepétől. ","shortLead":"Miután nyilvánosságra hozták azokat a szexuális témájú magánüzeneteket, amelyeket állítólag a sztár küldött nőknek...","id":"20210114_Szexualis_fantaziai_miatt_tamadjak_Jennifer_Lopez_uj_filmjebol_is_kiesett_Armie_Hammer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2b2e5b7-cda8-4e7e-9047-27722396dc52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b10a87-d33e-4cb6-8b47-8b1a5abc63bb","keywords":null,"link":"/kultura/20210114_Szexualis_fantaziai_miatt_tamadjak_Jennifer_Lopez_uj_filmjebol_is_kiesett_Armie_Hammer","timestamp":"2021. január. 14. 12:08","title":"Szexuális fantáziái miatt támadják, Jennifer Lopez új filmjéből is kiesett Armie Hammer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung néhány hónapja még beszólt az Apple-nek, amiért az iPhone 12 dobozába már nem tettek töltőfejet, most viszont ugyanerre a lépésre szánta el magát.","shortLead":"A Samsung néhány hónapja még beszólt az Apple-nek, amiért az iPhone 12 dobozába már nem tettek töltőfejet, most viszont...","id":"20210115_samsung_galaxy_s21_doboz_mi_van_a_dobozban_tolto_fulhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e72ba9-a1d2-4db5-80dc-5896b76c1a4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_samsung_galaxy_s21_doboz_mi_van_a_dobozban_tolto_fulhallgato","timestamp":"2021. január. 15. 11:03","title":"Se töltő, se fülhallgató nincs a Samsung Galaxy S21-ek dobozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fd2189-7192-484d-85f8-a2f5dfb5c2dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a tágas luxus utastér és a praktikusan pakolható nagy csomagtér kéz a kézben jár egymással.","shortLead":"Ilyen az, amikor a tágas luxus utastér és a praktikusan pakolható nagy csomagtér kéz a kézben jár egymással.","id":"20210116_kombi_mercedes_sosztaly_Igen_39_eve_keszult_ilyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0fd2189-7192-484d-85f8-a2f5dfb5c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df827c8-c597-44ed-84c5-20f5f5bc5b1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_kombi_mercedes_sosztaly_Igen_39_eve_keszult_ilyen","timestamp":"2021. január. 16. 06:41","title":"Kombi Mercedes S-osztály? Igen, 39 éve készült ilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89400a5-675a-47d0-86f0-d06a6d383fab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az énekes szerint a miniszterelnök egy utolsó mohikán.","shortLead":"Az énekes szerint a miniszterelnök egy utolsó mohikán.","id":"20210115_Dopeman_orban_mohikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b89400a5-675a-47d0-86f0-d06a6d383fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658df01f-2793-4b0d-9ad0-253ee9db2540","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Dopeman_orban_mohikan","timestamp":"2021. január. 15. 13:12","title":"Dopeman Orbánról: Nem gondoltam bele, hogy mint érző lényt, alighanem megbántottam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Épp a választás évében. ","shortLead":"Épp a választás évében. ","id":"20210115_Orban_bejelentette_25_eves_korig_SZJAmentesseget_kapnak_a_fiatalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3017d2b6-b1ba-4734-837e-ad6f45acc012","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_Orban_bejelentette_25_eves_korig_SZJAmentesseget_kapnak_a_fiatalok","timestamp":"2021. január. 15. 07:57","title":"Orbán bejelentette, 25 éves korig szja-mentességet kapnak a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hivatalos döntés márciusban várható arról, hogyan és milyen helyszíneken tartják majd a meccseket. A svájci szövetség vezetője szerint elképzelhetetlen, hogy az eredeti terv szerint 12 ország lássa vendégül a csapatokat.","shortLead":"Hivatalos döntés márciusban várható arról, hogyan és milyen helyszíneken tartják majd a meccseket. A svájci szövetség...","id":"20210115_foci_europa_bajnoksag_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ac5f36-3129-4b9c-be16-c82162b2570f","keywords":null,"link":"/sport/20210115_foci_europa_bajnoksag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 15. 15:18","title":"Egy országban vagy városban is megrendezhetnék a foci-Eb-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi beszámolójuknál.","shortLead":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi...","id":"20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf93bb0-5ac6-48ae-83a3-6868d9b5b69f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","timestamp":"2021. január. 14. 14:59","title":"Svájcban törvény kötelezheti a cégeket a klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]