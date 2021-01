Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járványhelyzet miatt nagyot nőtt az igénylések száma. Volt olyan hónap, amikor 7500-an éltek a tavaly januárban bevezetett utazási támogatás lehetőségével, volt, aki többször is.","shortLead":"A járványhelyzet miatt nagyot nőtt az igénylések száma. Volt olyan hónap, amikor 7500-an éltek a tavaly januárban...","id":"20210115_allaskeresok_ingyen_berlete_bkk_budapest_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ef6828-0ba2-4909-a5a1-253928000d72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_allaskeresok_ingyen_berlete_bkk_budapest_utazas","timestamp":"2021. január. 15. 14:54","title":"70 ezerszer kértek ingyenes bérletet Budapesten az álláskeresők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f072ca37-0422-4bea-a9c6-8a3757f2b2e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljes jövedelemadó-mentességet ígért legkésőbb 2022-től a 25 év alatti munkavállalóknak Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. A bejelentett intézkedés jelentős hatással lehet az érintettek hitelfelvevő képességére, ugyanakkor a Bank360 elemzése szerint érdemes lesz résen lenni, amikor a fiatalok hitelfelvételről döntenek. Elképzelhető ugyanis, hogy a 25. életév betöltésekor csökkenő fizetésből kell majd kigazdálkodni a törlesztőrészleteket.","shortLead":"Teljes jövedelemadó-mentességet ígért legkésőbb 2022-től a 25 év alatti munkavállalóknak Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20210116_Erdemes_lesz_vigyazni_Orban_ajandekaval_a_25_even_aluliaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f072ca37-0422-4bea-a9c6-8a3757f2b2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbd5f4c-6c1b-425f-916c-7c5c699c4e88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Erdemes_lesz_vigyazni_Orban_ajandekaval_a_25_even_aluliaknak","timestamp":"2021. január. 16. 12:55","title":"Érdemes lesz vigyázni Orbán ajándékával a 25 éven aluliaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Eredetileg csak a kabinetminiszter munkáját támogató háttérintézmény lett volna a Nemzeti Koncessziós Iroda, a tavalyi év végén azonban, fű alatt, komoly döntéshozatali szervvé alakították: elnökének a szavazata a végső koncessziós döntésekben két miniszter voksával ér fel.","shortLead":"Eredetileg csak a kabinetminiszter munkáját támogató háttérintézmény lett volna a Nemzeti Koncessziós Iroda, a tavalyi...","id":"20210115_Kozpontositott_koncessziok_Rogan_Antal_masfel_honap_utan_kiesett_a_pikszisbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aa7c22-b343-432b-95f0-5ec0bef3a961","keywords":null,"link":"/360/20210115_Kozpontositott_koncessziok_Rogan_Antal_masfel_honap_utan_kiesett_a_pikszisbol","timestamp":"2021. január. 15. 11:00","title":"Központosított koncessziók: Rogán Antal másfél hónap után kiesett a pikszisből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8184e-4a59-41f9-a223-4b713b36651b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi szabálytalanságot rögzített egy budapesti autós fedélzeti kamerája. ","shortLead":"Nem mindennapi szabálytalanságot rögzített egy budapesti autós fedélzeti kamerája. ","id":"20210115_szabalytalansag__nagykorut_Lamborghini_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8184e-4a59-41f9-a223-4b713b36651b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0259f87-9419-44ad-90e7-3b4ce6da971d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_szabalytalansag__nagykorut_Lamborghini_video","timestamp":"2021. január. 15. 10:29","title":"Áthajtott a piroson, majd a nagykörúti villamossínen haladt tovább egy Lamborghini – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt másodszor zuhant óriásit a magyarországi turizmus az újabb járványügyi korlátozások miatt.","shortLead":"Egy év alatt másodszor zuhant óriásit a magyarországi turizmus az újabb járványügyi korlátozások miatt.","id":"20210115_magyar_turizmus_osszeomlas_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5f18c-ed01-40cf-8c19-e9727ce8565a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_magyar_turizmus_osszeomlas_ksh","timestamp":"2021. január. 15. 09:56","title":"Novemberben újra összeomlott a magyar turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nepáli serpák egy csoportjának először sikerült megmásznia a világ második legmagasabb hegyét, a 8611 méter magas K2-t - közölték hivatalos források szombaton.","shortLead":"Nepáli serpák egy csoportjának először sikerült megmásznia a világ második legmagasabb hegyét, a 8611 méter magas K2-t...","id":"20210116_Eloszor_masztak_meg_telen_a_vilag_masodik_legmagasabb_hegyet_a_K2t","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e370d26-990e-4903-8a8f-85351ddf4421","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Eloszor_masztak_meg_telen_a_vilag_masodik_legmagasabb_hegyet_a_K2t","timestamp":"2021. január. 16. 19:22","title":"Először mászták meg télen a világ második legmagasabb hegyét, a K2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár az oltások hatékonysága változó a koronavírus-fertőződés szempontjából, de abban mindegyik megegyezik, hogy megakadályozzák a betegség súlyossá válását - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szombaton a közmédiának.","shortLead":"Bár az oltások hatékonysága változó a koronavírus-fertőződés szempontjából, de abban mindegyik megegyezik...","id":"20210116_Szlavik_minden_vakcina_megakadalyozza_a_sulyos_betegseg_kialakulasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7d1945-0386-43fb-a989-005094f4494c","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Szlavik_minden_vakcina_megakadalyozza_a_sulyos_betegseg_kialakulasat","timestamp":"2021. január. 16. 16:28","title":"Szlávik: minden vakcina megakadályozza a súlyos betegség kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú éveken keresztül csak az Electronic Arts (EA) szállíthatott Star Wars témájú videojátékot. Most fordul a kocka, és nem is akármilyen irányba.","shortLead":"Hosszú éveken keresztül csak az Electronic Arts (EA) szállíthatott Star Wars témájú videojátékot. Most fordul a kocka...","id":"20210115_ubisoft_massive_star_wars_nyilt_vilagu_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe1bcaf-2b73-4449-947c-aa97fc5d81ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_ubisoft_massive_star_wars_nyilt_vilagu_videojatek","timestamp":"2021. január. 15. 10:33","title":"Nagyszabású Star Wars-játék készül, ezúttal a Ubisoftnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]