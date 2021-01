Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft az idei évben jöhet ki a Windows 10X nevű operációs rendszerével, ami a ChromeOS mintájára az olcsóbb laptopokra kerülne rá.","shortLead":"A Microsoft az idei évben jöhet ki a Windows 10X nevű operációs rendszerével, ami a ChromeOS mintájára az olcsóbb...","id":"20210115_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc68ec96-fa43-4f4b-841c-55680ccb58b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer","timestamp":"2021. január. 15. 13:03","title":"Videón a Microsoft új operációs rendszere, a Windows 10X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6813c879-0249-438a-ab7d-81f99d1fe14d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ancsin Gáborék magabiztosan nyertek a Zöld-foki Köztársaság válogatottja ellen, igaz, az ellenfél mindössze kilenc mezőnyjátékossal és két kapussal állt ki.","shortLead":"Ancsin Gáborék magabiztosan nyertek a Zöld-foki Köztársaság válogatottja ellen, igaz, az ellenfél mindössze kilenc...","id":"20210115_kezilabda_vb_magyar_zoldfoki_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6813c879-0249-438a-ab7d-81f99d1fe14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493e57c8-3248-481f-bb07-85ce8cc8a20b","keywords":null,"link":"/sport/20210115_kezilabda_vb_magyar_zoldfoki_valogatott","timestamp":"2021. január. 15. 22:22","title":"Győzelemmel nyitott a magyar válogatott a kézilabda-vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fd3375-1abe-495a-adf0-7951904e2f2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány napja mutatták be az EV600-as elektromos teherautót, és már az is megvan, hogy hol gyárthatják majd azt.","shortLead":"Néhány napja mutatták be az EV600-as elektromos teherautót, és már az is megvan, hogy hol gyárthatják majd azt.","id":"20210116_gm_ev600_kanada_osszeszerelo_uzem_fuvarozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71fd3375-1abe-495a-adf0-7951904e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c950b2cf-c5af-486f-881b-f7a8b9f95030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_gm_ev600_kanada_osszeszerelo_uzem_fuvarozas","timestamp":"2021. január. 16. 12:10","title":"A GM egymillió kanadai dollárból fogna a furgon gyártásába, amivel forradalmasítanák a fuvarozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad76e511-cd28-4a02-9ae9-3383c166c9c9","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Az Operettszínház igazgatójának pozícióját a zaklatási ügy sem tudta gyengíteni. Kiszivárgott a Színház- és Filmművészeti Egyetem huszonhat új oktatójának neve, köztük a furcsa pénzmozgásokkal vádolt, bukott váci színházigazgató és megannyi név a kormánypropagandából.","shortLead":"Az Operettszínház igazgatójának pozícióját a zaklatási ügy sem tudta gyengíteni. Kiszivárgott a Színház- és...","id":"20210116_szfe_uj_tanarok_nevsor_kissb_atilla_operettszinhaz_Velkovics_Vilmos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad76e511-cd28-4a02-9ae9-3383c166c9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447cfee7-f1eb-4f94-83ca-b4a006124ce0","keywords":null,"link":"/kultura/20210116_szfe_uj_tanarok_nevsor_kissb_atilla_operettszinhaz_Velkovics_Vilmos","timestamp":"2021. január. 16. 20:00","title":"Új nevek az SZFE tanárlistáján: a zaklatás eltussolásával vádolt Kiss-B. Atilla is az SZFE új tanárai közt van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea607b65-1986-424e-9894-20b2ba200679","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lehet, hogy a leprának rejtett tartalékai vannak? Ezt próbálják kideríteni több ország tudósai, miután Afrikában két helyen – Bissau-Guineában és Elefántcsontparton – is leprás csimpánzokra bukkantak. ","shortLead":"Lehet, hogy a leprának rejtett tartalékai vannak? Ezt próbálják kideríteni több ország tudósai, miután Afrikában két...","id":"202102_lepras_csimpanzok_nem_majomkodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea607b65-1986-424e-9894-20b2ba200679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32266916-6735-4b11-8dab-480c779353fb","keywords":null,"link":"/360/202102_lepras_csimpanzok_nem_majomkodas","timestamp":"2021. január. 15. 12:00","title":"Leprás csimpánzokat találtak, nyugtalanítja a kutatókat a betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c6a0a1-fede-4f0f-9a11-8766337c538a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Jobbik újpesti képviselője, Szabó Balázs is a Közép-afrikai Köztársaságba utazott orosz pénzen választási megfigyelőnek.","shortLead":"A Jobbik újpesti képviselője, Szabó Balázs is a Közép-afrikai Köztársaságba utazott orosz pénzen választási...","id":"20210116_orosz_katonai_tanacsadok_kozepafrikai_koztarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c6a0a1-fede-4f0f-9a11-8766337c538a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2dc0b64-38d1-4828-a603-9e7fbeaf69bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_orosz_katonai_tanacsadok_kozepafrikai_koztarsasag","timestamp":"2021. január. 16. 08:39","title":"Kivonul az orosz hadsereg Közép-Afrikából, miután választást nyert a Kreml-barát elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce24b28-5952-44aa-bc74-6a19202ba09d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Két tehetséges ifjúsági úszó mindennapjait követhetjük végig, akik azért küzdenek, hogy felnőttválogatottak lehessenek. Anyjuk egyedül neveli őket, de mindenben segíti pályafutásukat, miközben ő maga is próbál előrelépni az életben. Vonal felett, első rész. ","shortLead":"Két tehetséges ifjúsági úszó mindennapjait követhetjük végig, akik azért küzdenek, hogy felnőttválogatottak lehessenek...","id":"20210116_Doku360_Vonal_felett_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fce24b28-5952-44aa-bc74-6a19202ba09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991c6653-d8da-4903-a644-7e9ef03a82b3","keywords":null,"link":"/360/20210116_Doku360_Vonal_felett_elso_resz","timestamp":"2021. január. 16. 19:00","title":"Doku360: A 19 méteres medencénkből jutott el a két lányom az ifi Európa-bajnoki címig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d86009f-b511-4372-bf78-cbae747dfd9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly év végi felmérésük szerint a 30 éven aluliak kevesebb mint negyede választaná a kormánypártot.","shortLead":"Tavaly év végi felmérésük szerint a 30 éven aluliak kevesebb mint negyede választaná a kormánypártot.","id":"20210115_median_fidesz_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d86009f-b511-4372-bf78-cbae747dfd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecab8b-3738-4d85-8268-d5ccc97fbcad","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_median_fidesz_felmeres","timestamp":"2021. január. 15. 17:30","title":"Medián a 25 év alattiak adómentességéről: A Fidesz is tudja, hogy rosszul áll a fiataloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]