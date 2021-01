Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigorítás célja, hogy a világban esetleg létező, de még nem azonosított vírusmutációk ne juthassanak be a szigetországba.","shortLead":"A szigorítás célja, hogy a világban esetleg létező, de még nem azonosított vírusmutációk ne juthassanak be...","id":"20210115_egyesult_kiralysag_karanten_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d62bf28-cb29-4e23-8de8-6b08484ba140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_egyesult_kiralysag_karanten_utazas","timestamp":"2021. január. 15. 19:12","title":"Ideiglenesen megszünteti a karanténmentes beutazást az Egyesült Királyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Az idős, krónikus betegek oltása következhet napokon belül, ha a kínai vakcina megkapja az Országos Gyógyszerészeti Intézet engedélyét. Orbán Viktor miniszterelnök szerint egy hétvégi napon félmillió embert, két hétvége alatt pedig mindenkit be tudnak oltani, aki azt kérte. Azt viszont nem részletezte, pontosan kiket olthatnak első körben, és azt sem, ki és hogyan fogja felpörgetni az oltási folyamatot, így a lehetőségeket szakemberekkel beszéltük át. ","shortLead":"Az idős, krónikus betegek oltása következhet napokon belül, ha a kínai vakcina megkapja az Országos Gyógyszerészeti...","id":"20210115_Kiket_es_hogyan_akar_legkozelebb_beoltatni_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9b96b9-e606-4187-971f-00f846d7070e","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Kiket_es_hogyan_akar_legkozelebb_beoltatni_Orban_Viktor","timestamp":"2021. január. 15. 17:35","title":"Kiket és hogyan akar legközelebb beoltatni Orbán Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár az Alkotmánybíróság elé is elvinné a mezőgazdasági kútfúrások szabályozását a Jövő Nemzedékek Szószólója, akinek a decemberben elfogadott törvény szigorítása sem elegendő.","shortLead":"Akár az Alkotmánybíróság elé is elvinné a mezőgazdasági kútfúrások szabályozását a Jövő Nemzedékek Szószólója, akinek...","id":"20210116_Bandi_Gyulanak_nem_eleg_szigoru_a_kutfurasrol_szolo_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6592637e-9d69-4059-9966-5761ad08bc77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Bandi_Gyulanak_nem_eleg_szigoru_a_kutfurasrol_szolo_torveny","timestamp":"2021. január. 16. 19:02","title":"Bándi Gyulának nem elég szigorú a kútfúrásról szóló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kasztília és Leónban négynél többen nem lehetnek egy összejövetelen. Több tartományban hamarabb kezdődik a kijárási tilalom.\r

","shortLead":"Kasztília és Leónban négynél többen nem lehetnek egy összejövetelen. Több tartományban hamarabb kezdődik a kijárási...","id":"20210115_Koronavirus_jarvany_Spanyolorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc2cdf1-7b71-471e-bdf2-c9c4fc9a6a6b","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Koronavirus_jarvany_Spanyolorszag","timestamp":"2021. január. 15. 21:51","title":"Nem csitul a járvány Spanyolországban, tovább szigorítanak a tartományok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7977ae25-6e9a-4411-915b-5781678c7fe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kijárási korlátozás mellett a hatalmas túljelentkezés is nehéz helyzetbe hozza a munkavállalókat, de a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke szerint az áruházláncok is gondban lehetnek később, ha most visszaélnek ezzel.","shortLead":"A kijárási korlátozás mellett a hatalmas túljelentkezés is nehéz helyzetbe hozza a munkavállalókat, de a Kereskedelmi...","id":"20210116_kereskedelem_munkavallalok_karsai_zoltan_kasz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7977ae25-6e9a-4411-915b-5781678c7fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002da314-7b11-4a06-8c05-51c5badf0a88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_kereskedelem_munkavallalok_karsai_zoltan_kasz_koronavirus","timestamp":"2021. január. 16. 10:08","title":"Se a Tescónál, se az Auchannál nem tudtak még megegyezni az idei bérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f59e2d-88c0-4d77-8fbf-adb92bc86fe7","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Fullajtár Andrea szerdán este jelentette be, hogy ebben a rendszerben többé nem tud osztályfőnökként részt venni a Színház-és Filmművészeti Egyetemen, beadja a felmondását. Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy az egyetem új vezetése nulla kredittel zárná le a hallgatók félévét, de azt mondja, kapott halálos fenyegetéseket is, és már annyira megviselte a helyzet, hogy a szerettei szerint már rég ki kellett volna szállnia. Interjú.","shortLead":"Fullajtár Andrea szerdán este jelentette be, hogy ebben a rendszerben többé nem tud osztályfőnökként részt venni...","id":"20210115_fullajtar_andrea_szfe_felmondas_interju_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f59e2d-88c0-4d77-8fbf-adb92bc86fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fcd96c-1f64-4b98-baed-71ce3f595c12","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_fullajtar_andrea_szfe_felmondas_interju_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","timestamp":"2021. január. 15. 20:00","title":"Fullajtár Andrea: Döntenem kellett, rámegyek-e testileg és lelkileg a küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár az oltások hatékonysága változó a koronavírus-fertőződés szempontjából, de abban mindegyik megegyezik, hogy megakadályozzák a betegség súlyossá válását - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szombaton a közmédiának.","shortLead":"Bár az oltások hatékonysága változó a koronavírus-fertőződés szempontjából, de abban mindegyik megegyezik...","id":"20210116_Szlavik_minden_vakcina_megakadalyozza_a_sulyos_betegseg_kialakulasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7d1945-0386-43fb-a989-005094f4494c","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Szlavik_minden_vakcina_megakadalyozza_a_sulyos_betegseg_kialakulasat","timestamp":"2021. január. 16. 16:28","title":"Szlávik: minden vakcina megakadályozza a súlyos betegség kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87cad4b-e1d9-4ddb-b726-ccfcc272c5b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A földmozgás házak tucatjait döntötte romba a Nyugat-Szulavézi tartományban és három helyen is földcsuszamlást okozott.","shortLead":"A földmozgás házak tucatjait döntötte romba a Nyugat-Szulavézi tartományban és három helyen is földcsuszamlást okozott.","id":"20210115_foldrenges_indonezia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a87cad4b-e1d9-4ddb-b726-ccfcc272c5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ce8206-2e52-40ce-81be-70807c88c0ae","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_foldrenges_indonezia","timestamp":"2021. január. 15. 21:34","title":"34 halott, 600 sérült: erős földrengés volt Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]