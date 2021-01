Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Északkeleten havazni fog, akár 8 centiméternyi is hullhat.","shortLead":"Északkeleten havazni fog, akár 8 centiméternyi is hullhat.","id":"20210119_idojaras_figyelmeztetes_onos_eso_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd180d99-a2d6-428b-b0ea-7929553e3787","keywords":null,"link":"/elet/20210119_idojaras_figyelmeztetes_onos_eso_meteorologia","timestamp":"2021. január. 19. 20:38","title":"Hét megyében figyelmeztetnek ónos esőre a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter összehívja a Digitális Szabadság Bizottság rendkívüli ülését is, mert szerinte a közösségimédia-szolgáltatók politikai céllal korlátozzák bizonyos profilok láthatóságát.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter összehívja a Digitális Szabadság Bizottság rendkívüli ülését is, mert szerinte...","id":"20210118_varga_judit_facebook_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0d8f0c-46ff-42f8-99c6-47e3c21a0a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_varga_judit_facebook_tiltas","timestamp":"2021. január. 18. 15:32","title":"Varga Judit a Facebookon jelentette be, hogy megrendszabályozná a közösségi oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3005207e-75f8-40ce-9a2b-341e6fa04b1d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egészen színes társaság gyűlt össze Donald Trump felhívására, majd persze történelmi balhét csináltak – a Duma Aktuál kielemezte, pontosan mi történt. De hogy jön ide Kossuth Lajos és a busójárás? ","shortLead":"Egészen színes társaság gyűlt össze Donald Trump felhívására, majd persze történelmi balhét csináltak – a Duma Aktuál...","id":"20210119_Duma_Aktual_A_Capitolium_ostroma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3005207e-75f8-40ce-9a2b-341e6fa04b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d184f2c4-8143-4539-b232-13e4e9b4af78","keywords":null,"link":"/360/20210119_Duma_Aktual_A_Capitolium_ostroma","timestamp":"2021. január. 19. 17:00","title":"Duma Aktuál: Mire számítasz, mikor mókussal a fejeden törsz be a Capitoliumba? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85876f6e-673d-4a59-813a-60c084e573fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bányászokra január 10-én robbant rá egy tárna, a túlélőkkel most sikerült kapcsolatot teremteni telefonon.","shortLead":"A bányászokra január 10-én robbant rá egy tárna, a túlélőkkel most sikerült kapcsolatot teremteni telefonon.","id":"20210119_kinai_banya_robbanas_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85876f6e-673d-4a59-813a-60c084e573fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49511f10-df0b-4c54-8212-791392cbcf35","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_kinai_banya_robbanas_mentes","timestamp":"2021. január. 19. 13:12","title":"Telefonon beszéltek a mélyben rekedt kínai bányászokkal, gyorsan fogy a levegőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566ced22-8666-4691-8c91-a5f2b611ba6e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megduplázódott a szakemberek száma az elmúlt években, igaz, negyedük a pályaelhagyáson is gondolkozik már.","shortLead":"Megduplázódott a szakemberek száma az elmúlt években, igaz, negyedük a pályaelhagyáson is gondolkozik már.","id":"20210118_Informatikushiany_digitalis_szakember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=566ced22-8666-4691-8c91-a5f2b611ba6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3b7e49-198c-4f34-8e5b-e26933a190fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_Informatikushiany_digitalis_szakember","timestamp":"2021. január. 18. 18:43","title":"Kritikus méretű lehet az informatikushiány a következő években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd","c_author":"Wolf Csaba","category":"gazdasag","description":"Beelőzte az EU Amerikát, de nem minden tagország örült neki.","shortLead":"Beelőzte az EU Amerikát, de nem minden tagország örült neki.","id":"20210120_eu_kina_befektetesi_egyezmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c707c51f-b645-45a0-b929-6e02ac5ed21b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_eu_kina_befektetesi_egyezmeny","timestamp":"2021. január. 20. 08:30","title":"Magyar cégek is jól járhatnak az EU és Kína között kötött megállapodással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A csapatok egyik pirosban, a másik mélyzöldben léptek a pályára, ami összezavarta a nézőket.","shortLead":"A csapatok egyik pirosban, a másik mélyzöldben léptek a pályára, ami összezavarta a nézőket.","id":"20210119_liverpool_manchester_united_prermier_league_szintevesztes_szinteveszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a21ae78-ecbe-42a7-a133-7675a89ec8c0","keywords":null,"link":"/sport/20210119_liverpool_manchester_united_prermier_league_szintevesztes_szinteveszto","timestamp":"2021. január. 19. 13:07","title":"Több száz színtévesztő panaszkodik a legutóbbi Liverpool-meccs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bdd098-f3bf-4cc1-9845-ad17b2963796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a legtöbben a Samsungra vagy a Xiaomira tippeltek, hogy olyan okostelefonnal rukkol ki, amelyben a kijelző alá kerül a kamera, végül a ZTE-nek sikerült először ez a bravúr. A megoldás még nem tökéletes, de a küszöbön álló második generáció már sok javítással érkezhet. ","shortLead":"Bár a legtöbben a Samsungra vagy a Xiaomira tippeltek, hogy olyan okostelefonnal rukkol ki, amelyben a kijelző alá...","id":"20210119_zte_kijelzo_alatti_kamera_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75bdd098-f3bf-4cc1-9845-ad17b2963796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17d348e-fd93-473e-b3ec-044258a134ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_zte_kijelzo_alatti_kamera_2021","timestamp":"2021. január. 19. 09:33","title":"A ZTE új telefonjának előlapján nem látszik a kamera, pedig van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]