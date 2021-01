Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85876f6e-673d-4a59-813a-60c084e573fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bányászokra január 10-én robbant rá egy tárna, a túlélőkkel most sikerült kapcsolatot teremteni telefonon.","shortLead":"A bányászokra január 10-én robbant rá egy tárna, a túlélőkkel most sikerült kapcsolatot teremteni telefonon.","id":"20210119_kinai_banya_robbanas_mentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85876f6e-673d-4a59-813a-60c084e573fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49511f10-df0b-4c54-8212-791392cbcf35","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_kinai_banya_robbanas_mentes","timestamp":"2021. január. 19. 13:12","title":"Telefonon beszéltek a mélyben rekedt kínai bányászokkal, gyorsan fogy a levegőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2021. január. 19. 09:30","title":"Részvénypiaci változások a feltörekvő régiókban: ki a legjobb válságkezelő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002","c_author":"HVG","category":"360","description":"A továbblépéshez fióktelepet nyitott Budapesten a luxemburgi bejegyzésű Network4 Media Group S.a.r.l.","shortLead":"A továbblépéshez fióktelepet nyitott Budapesten a luxemburgi bejegyzésű Network4 Media Group S.a.r.l.","id":"202102_network4_media_group_terjeszkednek_amagyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506f9563-d4ba-4492-bec2-4c69ad937bb8","keywords":null,"link":"/360/202102_network4_media_group_terjeszkednek_amagyarok","timestamp":"2021. január. 18. 12:00","title":"Frei Tamásék tévéhálózata terjeszkedni készül a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3b5eec-0f43-4cad-afe6-8316383ef93a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy friss elemzés szerint jelentős azok aránya, akik hosszabb távon is átállnának a tömegközlekedésről az autóhasználatra.","shortLead":"Egy friss elemzés szerint jelentős azok aránya, akik hosszabb távon is átállnának a tömegközlekedésről...","id":"20210118_Rengeteg_uj_vasarlot_hoz_az_autoiparnak_a_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a3b5eec-0f43-4cad-afe6-8316383ef93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c4ff3a-1353-4708-94cd-b1e2f75e6ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_Rengeteg_uj_vasarlot_hoz_az_autoiparnak_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. január. 18. 09:51","title":"Az ezredfordulós generációból sokan a koronavírus miatt lesznek autóvásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány északkeleti járást kivéve mindenhol elkezd olvadni az a kevés hó is, ami eddig leesett.","shortLead":"Néhány északkeleti járást kivéve mindenhol elkezd olvadni az a kevés hó is, ami eddig leesett.","id":"20210119_Hofuvas_onos_eso_omsz_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc09ab2-cdd8-45a3-afc4-8d336bbdd91e","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_Hofuvas_onos_eso_omsz_idojaras","timestamp":"2021. január. 19. 07:54","title":"Hófúvás és ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok.","shortLead":"Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok.","id":"20210118_uzemanyagarak_emelkednek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9471d3-1149-4cda-b91c-3ccb14fbd441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_uzemanyagarak_emelkednek","timestamp":"2021. január. 18. 17:17","title":"Négyszáz forint fölé kúszik a gázolaj átlagára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd12a9d-3db5-4c51-aa8b-fea6b6cf19d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Előzőleg sokkal komolyabb büntetés nézett ki az ütésért kiállított játékosnak.","shortLead":"Előzőleg sokkal komolyabb büntetés nézett ki az ütésért kiállított játékosnak.","id":"20210119_messi_eltiltas_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fd12a9d-3db5-4c51-aa8b-fea6b6cf19d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e7129a-6ea7-4df0-9cf2-54d7acaae8f2","keywords":null,"link":"/sport/20210119_messi_eltiltas_kiallitas","timestamp":"2021. január. 19. 16:09","title":"Messit mindössze két meccsre tiltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter tájékoztatása szerint a gyógyszerhatóság illetékesei már a helyszínen vizsgálják, hogy engedélyezhető-e Magyarországon a Szputnyik V orosz vakcina.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter tájékoztatása szerint a gyógyszerhatóság illetékesei már a helyszínen vizsgálják...","id":"20210119_ogyei_orosz_vakcina_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912c75e8-a8b9-4211-a4d3-0d6e3ef88ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_ogyei_orosz_vakcina_szijjarto_peter","timestamp":"2021. január. 19. 12:25","title":"Elkezdték vizsgálni az orosz vakcinát az OGYÉI emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]