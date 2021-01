Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson szerint a jelenlegi nagyon magas halálozási adat a fertőzési hullám néhány héttel ezelőtti kiugró tetőzésének következménye.","shortLead":"Boris Johnson szerint a jelenlegi nagyon magas halálozási adat a fertőzési hullám néhány héttel ezelőtti kiugró...","id":"20210120_koronavirusos_halaleset_nagy_britannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea87f68-50d5-41a4-a1b2-8df1ff8fe1bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_koronavirusos_halaleset_nagy_britannia","timestamp":"2021. január. 20. 20:51","title":"1820 új koronavírusos halálesetet jelentettek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa7a479-3fc6-4cf1-b22f-267bc64605d8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Évszázadokon át alakult ki és színesedett az új amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és időnként hozott bizarr, szokatlan, rendkívüli elemeket is.","shortLead":"Évszázadokon át alakult ki és színesedett az új amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és időnként hozott bizarr...","id":"20210120_Biblia_bojkott_es_balok_a_beiktatasok_torteneteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa7a479-3fc6-4cf1-b22f-267bc64605d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2d4364-4b12-4e96-8ee8-2dd65dc75099","keywords":null,"link":"/360/20210120_Biblia_bojkott_es_balok_a_beiktatasok_torteneteben","timestamp":"2021. január. 20. 15:00","title":"Biblia, bojkott, bálok, törés-zúzás az amerikai elnöki beiktatások történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szigorú korlátozásokat jelentett be Mark Rutte holland miniszterelnök a koronavírus-mutánsok érkezésére készülve.","shortLead":"Szigorú korlátozásokat jelentett be Mark Rutte holland miniszterelnök a koronavírus-mutánsok érkezésére készülve.","id":"20210120_hollandia_koronavirus_korlatozasok_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae9d1ac-3779-43c8-ba4e-471882614491","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_hollandia_koronavirus_korlatozasok_harmadik_hullam","timestamp":"2021. január. 20. 16:01","title":"Már a harmadik hullámra készül Hollandia, először vezetnek be kijárási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kis hideg nem rettenti el a rettenthetetlen orosz elnököt.","shortLead":"Egy kis hideg nem rettenti el a rettenthetetlen orosz elnököt.","id":"20210120_Vlagyimir_Putyin_20_fokban_merult_jeghideg_vizbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f68c5ec-d5ff-405f-9dc7-eb15cd328450","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Vlagyimir_Putyin_20_fokban_merult_jeghideg_vizbe","timestamp":"2021. január. 20. 11:03","title":"Vlagyimir Putyin –20 fokban merült jéghideg vízbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rovó László úgy véli, \"nyilván számos előnye van\" az egyetem átalakításának, és szerinte ha garanciákat kérnek az intézmény függetlenségére, akkor azokat meg is fogják adni. 