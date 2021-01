Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0908cc76-6cbe-4e4f-a0ca-51c530cbdb2f","c_author":"Ballai Vince - Csányi Nikolett - Kovács Bálint","category":"elet","description":"Nemcsak sétálni indulhat, de akár kimerítő túrákra is vállalkozhat az, aki ha már sok a megkötés, tömegbe menni nem ajánlott, korcsolyázni nincs hol, és külföldi síelés sem lesz idén, akkor most felfedezi, mit érdemes télen megnézni Magyarországon. Kollégáink tehát ismét bakancsot vettek és elindultak a Gaja-völgybe. Nem mondjuk, hogy egyáltalán nem fáradtak el. ","shortLead":"Nemcsak sétálni indulhat, de akár kimerítő túrákra is vállalkozhat az, aki ha már sok a megkötés, tömegbe menni nem...","id":"20210121_Hazai_Palya_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0908cc76-6cbe-4e4f-a0ca-51c530cbdb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6776874-d119-40a1-86f4-9120a08cf204","keywords":null,"link":"/elet/20210121_Hazai_Palya_2","timestamp":"2021. január. 21. 21:00","title":"Hazai pálya: Mit keresett Sobri Jóska ott, túl a kidőlt fán? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d40d12-3c3e-43a1-9c44-acb17928ab30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Tanács szerint csak a járvány későbbi szakaszában lehet felmérni, hogy hogyan és milyen körülmények között alkalmazható a vakcinaútlevél.","shortLead":"Az Európai Tanács szerint csak a járvány későbbi szakaszában lehet felmérni, hogy hogyan és milyen körülmények között...","id":"20210122_Von_der_Leyen_Michel_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d40d12-3c3e-43a1-9c44-acb17928ab30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9697672a-4fbb-45d8-a639-22d19250a15f","keywords":null,"link":"/vilag/20210122_Von_der_Leyen_Michel_koronavirus","timestamp":"2021. január. 22. 05:36","title":"Von der Leyen: A határok lezárása nem megfelelő eljárás a vírus megfékezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6a8dec-5320-4be4-9948-321df1c060b2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatok helyzetéről tartott konferenciát a Republikon Intézet. Kiderült, hogy a megyei jogú városok vezetőinek találkozói után a polgármesterek attól tartanak, a kormány több hatáskört elvon tőlük, abban pedig teljes az egyetértés, hogy a legnehezebb év most következik.","shortLead":"Az önkormányzatok helyzetéről tartott konferenciát a Republikon Intézet. Kiderült, hogy a megyei jogú városok...","id":"20210121_ellenzeki_polgarmesterek_republikon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d6a8dec-5320-4be4-9948-321df1c060b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea53428-83c4-4a9f-bbe4-f4708726e4fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_ellenzeki_polgarmesterek_republikon","timestamp":"2021. január. 21. 16:10","title":"2021-et kell kihúzni valahogy - Ellenzéki polgármesterek mutatták be a terveiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs tudomása a fővárosi önkormányzatnak olyan idősotthonról, ahol a járvány erősebben jelen lenne.","shortLead":"Nincs tudomása a fővárosi önkormányzatnak olyan idősotthonról, ahol a járvány erősebben jelen lenne.","id":"20210121_kiss_ambrus_teszteles_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1de502-3e5d-4b46-983a-fc94524ac181","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_kiss_ambrus_teszteles_budapest","timestamp":"2021. január. 21. 19:56","title":"Főpolgármester-helyettes a budapesti tesztelésekről: 21 ezerből 816 volt pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa10388-c529-4369-bc17-0e24e6967e2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh kisautó 2014 óta elérhető aktuális generációja hamarosan nyugdíjba vonul.","shortLead":"A cseh kisautó 2014 óta elérhető aktuális generációja hamarosan nyugdíjba vonul.","id":"20210122_kemfotok_mar_alig_alcazzak_a_teljesen_uj_skoda_fabiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfa10388-c529-4369-bc17-0e24e6967e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e7fa5b-e676-48e2-8ab0-75641592930d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_kemfotok_mar_alig_alcazzak_a_teljesen_uj_skoda_fabiat","timestamp":"2021. január. 22. 06:41","title":"Kémfotók: már alig álcázzák a teljesen új Skoda Fabiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8b8785-a18f-45c4-81d4-a7c099d858f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden tartottak plénumot a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és alkalmazottai, hogy kinyilvánítsák véleményüket a modellváltásról.\r

\r

","shortLead":"Kedden tartottak plénumot a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és alkalmazottai, hogy kinyilvánítsák véleményüket...","id":"20210120_A_PTE_hallgatoi_es_alkalmazottai_elutasitjak_a_modellvaltast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca8b8785-a18f-45c4-81d4-a7c099d858f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8908ba9a-9477-4c54-9007-b5c46f8d6027","keywords":null,"link":"/elet/20210120_A_PTE_hallgatoi_es_alkalmazottai_elutasitjak_a_modellvaltast","timestamp":"2021. január. 20. 14:31","title":"A PTE hallgatói és alkalmazottai elutasítják a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a lakók 75–80 százaléka szívesen beoltatná magát.



","shortLead":"Pedig a lakók 75–80 százaléka szívesen beoltatná magát.



","id":"20210121_koronavirus_oltas_idosotthonok_fovaros_gy_nemeth_erzsebet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f7a7d3-6dd6-44d7-b30d-cd01782a3a20","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_koronavirus_oltas_idosotthonok_fovaros_gy_nemeth_erzsebet","timestamp":"2021. január. 21. 07:40","title":"Gy. Németh: Egy hete nem oltanak koronavírusra a fővárosi idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3c232f-6bcb-4257-9938-0369011d073d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Katy Perry, Bruce Springsteen és a Foo Fighters koncertjével kezdődött el Joe Biden elnöksége.","shortLead":"Katy Perry, Bruce Springsteen és a Foo Fighters koncertjével kezdődött el Joe Biden elnöksége.","id":"20210121_Tom_Hanks_nyitotta_meg_a_virtualis_bulit_Joe_Biden_beiktatasa_utan__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3c232f-6bcb-4257-9938-0369011d073d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2085189-6a1a-4f15-a8a6-025498ac971d","keywords":null,"link":"/kultura/20210121_Tom_Hanks_nyitotta_meg_a_virtualis_bulit_Joe_Biden_beiktatasa_utan__video","timestamp":"2021. január. 21. 09:22","title":"Tom Hanks nyitotta meg a virtuális bulit Joe Biden beiktatása után – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]