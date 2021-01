Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen, a magyar játékos szerint ez elég is. Hetvenkét sportolónak azonban 14 napot a szobájában kell töltenie.","shortLead":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen...","id":"20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc80e3b-5c03-4467-a103-ba057cba926b","keywords":null,"link":"/sport/20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","timestamp":"2021. január. 20. 13:39","title":"Fucsovicsot nem zökkenti ki a melbourne-i karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd875759-a9cf-4d1f-9cea-851a6c0e5e25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapok óta nincs bevételük a cégeknek.","shortLead":"Hónapok óta nincs bevételük a cégeknek.","id":"20210120_szabadidosport_szektor_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd875759-a9cf-4d1f-9cea-851a6c0e5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00553d4c-2ba2-426d-a2c6-3a19ca3ee1d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_szabadidosport_szektor_koronavirus","timestamp":"2021. január. 20. 18:32","title":"Nagy bajban van a szabadidősport-szektor, van, aki már a bérleti díjat sem tudja fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead3f206-7144-4a9e-8d9c-356f914905c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a helyszín közelében elfogták a feltételezett elkövetőt. Egy héten belül ez a második késelés volt a kerületben.","shortLead":"A rendőrök a helyszín közelében elfogták a feltételezett elkövetőt. Egy héten belül ez a második késelés volt...","id":"20210120_keseles_IX_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ead3f206-7144-4a9e-8d9c-356f914905c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e585ed54-419a-4449-929f-4077b32bd376","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_keseles_IX_kerulet","timestamp":"2021. január. 20. 19:40","title":"Halálra késeltek egy 19 éves fiatalt a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a694a3ab-a5b0-4458-8f6a-0d9edd610608","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már nem magánügy Orbán Gáspár útkeresése, hiszen adófizetők több tízmilliós befizetéseivel támogatják.","shortLead":"Már nem magánügy Orbán Gáspár útkeresése, hiszen adófizetők több tízmilliós befizetéseivel támogatják.","id":"202103__orban_gaspar__felhaztol_akaszarnyaig__kozpenzbol__hadtap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a694a3ab-a5b0-4458-8f6a-0d9edd610608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8be817-9586-49fb-9aff-4f09496018b7","keywords":null,"link":"/360/202103__orban_gaspar__felhaztol_akaszarnyaig__kozpenzbol__hadtap","timestamp":"2021. január. 21. 13:00","title":"Felcsúttól a brit királyi elit akadémiáig – Orbán Viktor fiának példátlan karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A 2019-es pár száz millió után tavaly már 3,7 milliárd forintot osztott ki különböző határon túli projektek támogatására a Kisfaludy szálláshely-fejlesztési programon keresztül a Magyar Turisztikai Ügynökség. A kedvezményezettek között magánszállásadók kisebb felújításai mellett itthonról is ismert milliárdosok gigaprojektjei is feltűnnek.","shortLead":"A 2019-es pár száz millió után tavaly már 3,7 milliárd forintot osztott ki különböző határon túli projektek...","id":"20210120_Kisfaludy_Program_hataron_tuli_tamogatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae09d97-e330-4799-a679-6ce84b93f731","keywords":null,"link":"/360/20210120_Kisfaludy_Program_hataron_tuli_tamogatasok","timestamp":"2021. január. 20. 13:00","title":"Ismerős vállalkozók tűnnek fel a határon túlra fizetett milliárdos támogatások körül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki szenátusi ülésen inkább napirendre sem vették az alapítványi fenntartásra váltás ügyét, ugyanis egész mást mondott Gulyás Gergely, mint amit Kásler Miklós tanácsadója.","shortLead":"A csütörtöki szenátusi ülésen inkább napirendre sem vették az alapítványi fenntartásra váltás ügyét, ugyanis egész mást...","id":"20210121_A_PTE_modellvaltas_klinikak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677a176-93b7-479f-8778-122f5797480b","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_A_PTE_modellvaltas_klinikak","timestamp":"2021. január. 21. 14:53","title":"A PTE rektora 15 perc alatt két ellentmondó információt kapott a modellváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d025148f-016b-4e04-9c6c-e50373a43067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a Nearby Sharing nevű fájlmegosztós funkciót használná fel, hogy egy gombnyomással elküldhessük másoknak a wifi-hálózat jelszavát.","shortLead":"A Google a Nearby Sharing nevű fájlmegosztós funkciót használná fel, hogy egy gombnyomással elküldhessük másoknak...","id":"20210121_google_android_12_nearby_sharing_wifi_jelszo_megosztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d025148f-016b-4e04-9c6c-e50373a43067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de738f05-056d-4b66-9044-470ab9f2b2ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_google_android_12_nearby_sharing_wifi_jelszo_megosztasa","timestamp":"2021. január. 21. 13:03","title":"Jelszómegosztós funkció érkezhet az Android 12-be, könnyebb lesz hozzáférni a wifihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf62b3b-7191-410a-b5a8-cdd9ae29c1ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes egy új kompakt szabadidő-autó kategóriás villanyautóval rukkolt elő, mely tavasszal érkezik meg a kereskedésekbe.","shortLead":"A Mercedes egy új kompakt szabadidő-autó kategóriás villanyautóval rukkolt elő, mely tavasszal érkezik meg...","id":"20210120_kozel_500_kilometer_elektromosan_ezt_tudja_a_most_leleplezett_uj_mercedes_eqa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf62b3b-7191-410a-b5a8-cdd9ae29c1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad35ed8-cef0-49fa-866e-960c852e027d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_kozel_500_kilometer_elektromosan_ezt_tudja_a_most_leleplezett_uj_mercedes_eqa","timestamp":"2021. január. 20. 14:05","title":"Közel 500 kilométer elektromosan, ezt tudja a most leleplezett új Mercedes EQA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]