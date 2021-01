Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnöki nyugdíj szép summa, és az ingatlanbefektetések is jó pénzt hozhatnak, de ez sem sokat ér, ha az emberre épp ráomlani készül egy egymilliárd dolláros adósságtömeg, mint Donald Trumpra most. Pénzügyileg sem mindegy a volt elnök számára, hogy saját pártja elnézi-e neki a választási vereségeket és a zavargásokat, vagy őt kiáltják ki a párton belül bűnösnek.","shortLead":"Az amerikai elnöki nyugdíj szép summa, és az ingatlanbefektetések is jó pénzt hozhatnak, de ez sem sokat ér, ha...","id":"20210122_trump_nyugdij_ellatas_penzugyek_hitel_adossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d200111-39bf-49f8-ad43-5f6fb19266a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_trump_nyugdij_ellatas_penzugyek_hitel_adossag","timestamp":"2021. január. 22. 14:00","title":"Milliárdos adósság és állami apanázs: hogyan fog megélni ezután Donald Trump?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elégedetlen a Blaha Lujza tér felújításával kapcsolatos tervekkel Vitézy Dávid, az állami Budapest Fejlesztési Központ vezetője. A Városháza már válaszolt is a felvetésekre. ","shortLead":"Elégedetlen a Blaha Lujza tér felújításával kapcsolatos tervekkel Vitézy Dávid, az állami Budapest Fejlesztési Központ...","id":"20210123_Milyen_legyen_a_felujitott_Blaha_Lujza_ter__Vitezy_David_es_polgarmesteri_hivatal_vitazik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e708717d-23f1-4987-9477-b7e4a35f9651","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210123_Milyen_legyen_a_felujitott_Blaha_Lujza_ter__Vitezy_David_es_polgarmesteri_hivatal_vitazik","timestamp":"2021. január. 23. 18:25","title":"Vitézynek nem tetszik az új Blaha terve, a városháza visszaszólt neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72760fe2-d8b7-416a-8860-4c3c8497d046","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok szelfikamerájának elrejtése mindig is fontos kérdés volt a gyártók számára, és különféle megoldások is születtek. A Samsung az ehhez kapcsolódó innovációban is az elsők között járt, illetve jár egy újabb szabadalmával.","shortLead":"Az okostelefonok szelfikamerájának elrejtése mindig is fontos kérdés volt a gyártók számára, és különféle megoldások is...","id":"20210123_samsung_szabadalaom_szelfi_kamerarendszer_elrejtese_reszkijelzo_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72760fe2-d8b7-416a-8860-4c3c8497d046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b040cd4d-bbdd-4155-baf1-325e61e39d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_samsung_szabadalaom_szelfi_kamerarendszer_elrejtese_reszkijelzo_alatt","timestamp":"2021. január. 23. 16:03","title":"Egyedi megoldás: trükkösen rejtené el az okostelefon-kamerát a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3f66d0-4303-488d-a9ef-d50bf0f49bf8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha modern és szupergyors vezeték nélküli hálózatot szeretnénk, akkor már nem feltétlenül kell vagyonokat költenünk egy új routerre – vázoljuk a lehetőségeket a TP-Link és a Xiaomi eszközeivel.","shortLead":"Ha modern és szupergyors vezeték nélküli hálózatot szeretnénk, akkor már nem feltétlenül kell vagyonokat költenünk...","id":"20210123_olcso_wifi_6_routerek_teszt_tp_link_ax1500_ax5400_xiaomi_ax3600","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab3f66d0-4303-488d-a9ef-d50bf0f49bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecba5625-6b53-4f93-8022-fce964cae27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_olcso_wifi_6_routerek_teszt_tp_link_ax1500_ax5400_xiaomi_ax3600","timestamp":"2021. január. 23. 20:00","title":"Gyors otthoni net mindenkinek: olcsó wifi 6 routereket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e3edf3-1355-478a-b691-16030ca8749b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Módosították a a túraautó-világkupa (WTCR) 2021-es idényének versenynaptárát a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel.\r

\r

","shortLead":"Módosították a a túraautó-világkupa (WTCR) 2021-es idényének versenynaptárát a koronavírus-járvány miatt kialakult...","id":"20210122_hungaroring_wtcr_michelisz_norbert_elhalasztas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6e3edf3-1355-478a-b691-16030ca8749b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03556f26-1bf0-4f10-976d-eedbd4729d68","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_hungaroring_wtcr_michelisz_norbert_elhalasztas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 22. 19:47","title":"Elhalasztották Micheliszék hungaroringi futamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22d2195-7220-46ed-a774-b748a7351612","c_author":"Hegedűs D. Géza","category":"360","description":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas utcai épületét, ezzel pedig megszüntetnék az intézmény játszóhelyét, az Ódry Színpadot is. Az épületegyüttesnek ezt a részét a református egyháznak adnák. A döntés ellen tiltakozott Ódry Árpád dédunokája is. Minisorozatunkban négy emblematikus színész és színházi ember búcsúzik a legendás műhelytől és játszóhelytől. Másodikként Hegedűs D. Géza színész, az SZFE egykori rektorhelyettese.","shortLead":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas...","id":"20210123_Hegedus_D_Geza_Lakatra_zart_kirabolt_ures_terek__Bucsu_az_Odrytol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22d2195-7220-46ed-a774-b748a7351612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce93765-e67d-49b3-b554-d47d6c1c3df7","keywords":null,"link":"/360/20210123_Hegedus_D_Geza_Lakatra_zart_kirabolt_ures_terek__Bucsu_az_Odrytol","timestamp":"2021. január. 23. 11:30","title":"Hegedűs D. Géza: Lakatra zárt, kirabolt üres terek - Búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154f2ddb-9961-4cd4-8344-ce8fd552795a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szentpéterváron is tüntettek a múlt vasárnap őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon bocsátásáért. A rendőrök a Néva-parti városban is több száz embert vettek őrizetbe, és egy nő megkérdezte a rendőröket, miért tartóztattak le egy éppen elhurcolt fiatalembert.","shortLead":"Szentpéterváron is tüntettek a múlt vasárnap őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon...","id":"20210123_Csak_azt_kerdezte_a_tunteto_miert_tartoztatjak_le__a_rendorok_valaszoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=154f2ddb-9961-4cd4-8344-ce8fd552795a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90f6666-e98a-40c1-a820-ec71cffabe57","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Csak_azt_kerdezte_a_tunteto_miert_tartoztatjak_le__a_rendorok_valaszoltak","timestamp":"2021. január. 23. 18:01","title":"Megkérdezte, miért tartóztatják le a tüntetőt, az orosz rendőr hasbarúgással válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem lehet sok konkrétumot megtudni a Kormányzati Tájékoztatási Központ üzenetéből.","shortLead":"Továbbra sem lehet sok konkrétumot megtudni a Kormányzati Tájékoztatási Központ üzenetéből.","id":"20210122_Level_oltas_regisztracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5c334c-4c59-45d4-9b99-f8ddf3441e7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Level_oltas_regisztracio","timestamp":"2021. január. 22. 12:21","title":"A kormány harmadik levelétől sem lettek okosabbak az oltásra regisztrálók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]