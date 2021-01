Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efcd7c7b-2b6b-4050-9a47-3c9453e214ae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem olcsó mulatság a szemüveg, ha gyakran változik (jellemzően romlik) az ember látásélessége: néhány évente új lencsét kell vásárolni.","shortLead":"Nem olcsó mulatság a szemüveg, ha gyakran változik (jellemzően romlik) az ember látásélessége: néhány évente új lencsét...","id":"202103_otthon_allithato_szemuveglencse_lathato_kulonbsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efcd7c7b-2b6b-4050-9a47-3c9453e214ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cc7369-d8ab-451f-a4db-7403350c7272","keywords":null,"link":"/360/202103_otthon_allithato_szemuveglencse_lathato_kulonbsegek","timestamp":"2021. január. 25. 16:00","title":"Itt a szemüveg, amit -5D és +2D között saját maga állítgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6013b722-ef6f-42e0-be10-f90a27367126","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kimaradt a Viktor, az Abszurdisztán és a Geciország is. ","shortLead":"Kimaradt a Viktor, az Abszurdisztán és a Geciország is. ","id":"20210126_Hetkoznapi_Csalodasok_raktarkoncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6013b722-ef6f-42e0-be10-f90a27367126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2609c895-0938-441b-8593-88eb8be7e7a4","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Hetkoznapi_Csalodasok_raktarkoncert","timestamp":"2021. január. 26. 11:33","title":"Kivágták a Hétköznapi Csalódások raktárkoncertjéből a kormánykritikus dalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte csak akkor alakíthat harmadszor is kormányt, ha elegendő többséggel rendelkezik a parlamentben.","shortLead":"Giuseppe Conte csak akkor alakíthat harmadszor is kormányt, ha elegendő többséggel rendelkezik a parlamentben.","id":"20210126_Giuseppe_Conte_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b370c8-8646-4d53-b2c6-2278aed7ba48","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_Giuseppe_Conte_lemondas","timestamp":"2021. január. 26. 15:29","title":"Benyújtotta lemondását az olasz kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Dárdai Pál előző berlini vezetőedzői kalandja egy szegény csapat összerázásáról szólt, az elmúlt másfél évben viszont változtak a célok a Herthánál: az új befektető Bajnokok Ligájáról álmodik a német fővárosban, ehhez pedig pénzt sem sajnál adni.","shortLead":"Dárdai Pál előző berlini vezetőedzői kalandja egy szegény csapat összerázásáról szólt, az elmúlt másfél évben viszont...","id":"20210126_dardai_pal_hertha_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b67ab46-84d7-4c81-98d2-630d1795e1b6","keywords":null,"link":"/sport/20210126_dardai_pal_hertha_bajnokok_ligaja","timestamp":"2021. január. 26. 17:15","title":"Magyar futballedző még nem kapott akkora lehetőséget, mint most Dárdai Pál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7842e9-7fd2-433b-9f2e-68f668a88274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi önkormányzat nyílt közbeszerzési pályázatot indított a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok számának növelésére.\r

","shortLead":"A fővárosi önkormányzat nyílt közbeszerzési pályázatot indított a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok számának...","id":"20210125_CT_MR_Budapest_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd7842e9-7fd2-433b-9f2e-68f668a88274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc6a284-c21c-4ca2-886f-f42f3a230992","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_CT_MR_Budapest_kozbeszerzes","timestamp":"2021. január. 25. 17:45","title":"Állami pénzből bővülhet a fővárosi CT és MR diagnosztikai ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai tendereket sorra nyerő cég a kőbányai RaC Zrt.-be száll be.","shortLead":"Az informatikai tendereket sorra nyerő cég a kőbányai RaC Zrt.-be száll be.","id":"20210127_dronok_4ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cde101-2eb6-4e22-a8fb-3ebcb9f231d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_dronok_4ig","timestamp":"2021. január. 27. 06:06","title":"Drónfejlesztő cégben vásárolt tulajdont a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A döntéshozók egy csoportja szerint az, hogy a közösségi platformok a felhasználók elköteleződését akarják maximalizálni, az objektivitást ássák alá, és szabad utat engednek az összeesküvés-elméletek terjedésének.","shortLead":"A döntéshozók egy csoportja szerint az, hogy a közösségi platformok a felhasználók elköteleződését akarják...","id":"20210125_youtube_facebook_twitter_kozossegi_oldal_ajanlo_algoritmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2f4c14-3b2f-478b-a677-ed63c517f1f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_youtube_facebook_twitter_kozossegi_oldal_ajanlo_algoritmus","timestamp":"2021. január. 25. 19:03","title":"Változtatnának amerikai demokraták a YouTube, a Facebook és a Twitter legfontosabb algoritmusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6270997-cf12-4955-97c3-ba34d12ede02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg ügyintézéshez kapcsolódó oldalakat támadtak meg, jellemzően külföldi IP-címekről.","shortLead":"Főleg ügyintézéshez kapcsolódó oldalakat támadtak meg, jellemzően külföldi IP-címekről.","id":"20210126_Kibetamadas_magyar_kormanyzati_portal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6270997-cf12-4955-97c3-ba34d12ede02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42cba75-be65-4b81-bc72-67d2fdb1e7c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_Kibetamadas_magyar_kormanyzati_portal","timestamp":"2021. január. 26. 18:19","title":"Összehangolt kibertámadás ért több magyar kormányzati portált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]