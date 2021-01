Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Lehet, hogy csak márciustól kapják az ígért megemelt bért az orvosok, és közülük is csak azok, akik az új jogviszonyt vállalják. Legalábbis ez terjedt el az érintettek között a Magyar Orvosi Kamara szerint. Az orvosképző egyetemek alapítványi átalakítása pedig egy újabb csavar az amúgy sem egyszerű történetben. 2021. január. 25. 16:30 Az orvosok sem tudják még, mikor kapják kézbe a megemelt bért Háromszor annyiért kelt el a Radiohead egy korai demókazettája, mint amire előzetesen számítottak. 2021. január. 26. 21:29 3,2 millió forintot fizetett valaki egy Radiohead-kazettáért A Magyar Nemzeti Bank megerősítette: senki nem válhat pusztán emiatt rossz adóssá. 2021. január. 25. 17:05 MNB: Nem érhet senkit hátrány, ha a moratóriumot választja Sokkoló eredményekkel zárult egy amerikai vizsgálat. 2021. január. 26. 07:30 Nem szabad aggódni a mozgáshiány miatt Az ötletgazdák szerint a kabinokkal nem a hajléktalanszállókat akarják leváltani.","shortLead":"A futurisztikusnak tűnő melegedőkben akár két ember is elfér, egyébként víz- és szélállóak. A futurisztikusnak tűnő melegedőkben akár két ember is elfér, egyébként víz- és szélállóak. Az ötletgazdák szerint a kabinokkal nem a hajléktalanszállókat akarják leváltani. 2021. január. 25. 09:33 Nyilvános alvókabinokat helyeznének ki Németországban, hogy a hajléktalanok ne fagyjanak meg A korlátozó intézkedések alatt sokkal többet ittunk, mint azelőtt. 2021. január. 26. 09:09 Hogy vészelte át a magyar a karantént? Ivott, és sokat A vakcina gyártója szerint az oltóanyaguk hatékonyságát ért kritikák teljesen alaptalanok. 2021. január. 26. 10:28 Cáfolja az AstraZeneca, hogy ne működne a 65 év felettieknél az oltásuk Hétfő este újra összecsaptak a kijárási tilalom ellen tüntetők és a rendőrök Hollandia több városában. A hatóság legalább hetven embert őrizetbe vett. 2021. január. 26. 12:05 Könnygázzal és vízágyúval oszlatták az erőszakos tüntetőket Hollandiában