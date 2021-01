Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg egyes országokban az állam állja a beutazók PCR-tesztjét, több régióban csakis magánúton végzett vizsgálattal lehet igazolni, hogy az egyén nem koronavírus-fertőzött. Ennek a költségét azonban az érintettnek kell megfizetnie. Egyesek máris elkezdték kijátszani a rendszert.","shortLead":"Míg egyes országokban az állam állja a beutazók PCR-tesztjét, több régióban csakis magánúton végzett vizsgálattal lehet...","id":"20210125_hamisitas_csalas_covid_teszt_koronavirus_photoshop_paint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccad049-84b2-41ab-a732-2b6320a96d4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_hamisitas_csalas_covid_teszt_koronavirus_photoshop_paint","timestamp":"2021. január. 25. 08:03","title":"Hamisítani kezdték a Covid-tesztek eredményét, hogy pénzt spóroljanak és utazhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","shortLead":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","id":"20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35b95b5-5577-4588-a1d9-454f5221c70c","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","timestamp":"2021. január. 26. 16:46","title":"Soron kívül oltották be a gyöngyösi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cfc256-cd35-4374-98c0-9c765fd2bf63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tartalékos magyar csapat nyolc góllal kapott ki az Eb-címvédőtől az egyiptomi torna középdöntőjében.\r

","shortLead":"A tartalékos magyar csapat nyolc góllal kapott ki az Eb-címvédőtől az egyiptomi torna középdöntőjében.\r

","id":"20210125_kezilabda_vb_magyarorszag_spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2cfc256-cd35-4374-98c0-9c765fd2bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54144cb-e84c-4dcb-825d-a9d616ebc754","keywords":null,"link":"/sport/20210125_kezilabda_vb_magyarorszag_spanyolorszag","timestamp":"2021. január. 25. 17:58","title":"Kézilabda-vb: sima vereség a spanyoloktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","shortLead":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","id":"20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f66cb3-57ad-4b5a-86f8-0efe74cddbb2","keywords":null,"link":"/sport/20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 25. 10:47","title":"Két hónappal az olimpia után lehet meg a nyájimmunitás Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány által biztosított egymilliárd forintot csak 2021-ben lehet felhasználni, a fővárosnak így nem marad sok mozgástere.","shortLead":"A kormány által biztosított egymilliárd forintot csak 2021-ben lehet felhasználni, a fővárosnak így nem marad sok...","id":"20210126_Blaha_Lujza_ter_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdd9904-e69c-4e26-a2ee-9720f874d587","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210126_Blaha_Lujza_ter_felujitas","timestamp":"2021. január. 26. 16:59","title":"A BKK szerint a kormány feltételei miatt nem tudják újratervezni a Blaha Lujza teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ba5c59-3d7e-4c6b-b778-ce5540cd0e62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kicsinyes, pitiáner, harmadosztályú bosszúnak tartja az SZFE tanulmányi rendszerének lezárását Hiller István. Az MSZP oktatási szakpolitikusa arra biztatja a diákokat, hogy tartsanak össze, és precízen őrizzék meg megszerzett jegyeiket, mert egy új vezetés ezeket majd elfogadhatja. Szerinte egy kormányváltás után egy nap és egy éjszaka alatt lerakhatnák egy új színház- és filmművészeti intézmény alapjait.","shortLead":"Kicsinyes, pitiáner, harmadosztályú bosszúnak tartja az SZFE tanulmányi rendszerének lezárását Hiller István. Az MSZP...","id":"20210125_Elesben_Hiller_Istvannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67ba5c59-3d7e-4c6b-b778-ce5540cd0e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff9d54a-335d-4f63-9ee6-1bceecf05bb3","keywords":null,"link":"/360/20210125_Elesben_Hiller_Istvannal","timestamp":"2021. január. 25. 15:00","title":"Élesben Hiller Istvánnal: A tiltakozó diákok alkotóműhelyéből hoznánk létre egy új SZFE-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea51eabf-b3b0-4492-8e54-30ba514bb165","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A futurisztikusnak tűnő melegedőkben akár két ember is elfér, egyébként víz- és szélállóak. Az ötletgazdák szerint a kabinokkal nem a hajléktalanszállókat akarják leváltani.","shortLead":"A futurisztikusnak tűnő melegedőkben akár két ember is elfér, egyébként víz- és szélállóak. Az ötletgazdák szerint...","id":"20210125_alvokabin_melegedo_hajlektalanok_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea51eabf-b3b0-4492-8e54-30ba514bb165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4faf4b-5261-40d8-83e2-b41f2dddc606","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_alvokabin_melegedo_hajlektalanok_nemetorszag","timestamp":"2021. január. 25. 09:33","title":"Nyilvános alvókabinokat helyeznének ki Németországban, hogy a hajléktalanok ne fagyjanak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ce42f1-28ba-4354-a9bd-2dafe6489e00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zászlóshajó modell kívül és belül is alapos megújuláson megy keresztül.","shortLead":"A zászlóshajó modell kívül és belül is alapos megújuláson megy keresztül.","id":"20210126_kemfotokon_a_teljesen_uj_7es_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ce42f1-28ba-4354-a9bd-2dafe6489e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45bcd97e-e8b6-4c94-bcaa-7648e38b49db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_kemfotokon_a_teljesen_uj_7es_bmw","timestamp":"2021. január. 26. 06:41","title":"Kémfotókon a teljesen új 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]