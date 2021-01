Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22986d05-ed34-4746-8765-d0681c676c5d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Alexandre Benallát azzal vádolják, hogy elbocsátása után jogosulatlanul használt diplomata-útleveleket.","shortLead":"Alexandre Benallát azzal vádolják, hogy elbocsátása után jogosulatlanul használt diplomata-útleveleket.","id":"20210127_Macron_Benalla_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22986d05-ed34-4746-8765-d0681c676c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300c2c77-d419-4402-8a3e-3cb6ad456610","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Macron_Benalla_botrany","timestamp":"2021. január. 27. 15:55","title":"Bíróság elé áll Macron volt biztonsági főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844ca21b-efc4-4537-b09f-11f3350cb2f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem meglepő a CounterPoint Research egyik új kutatási eredménye, hiszen egyértelmű az összefüggés és értékesített és a felújított okostelefonok száma között.","shortLead":"Nem meglepő a CounterPoint Research egyik új kutatási eredménye, hiszen egyértelmű az összefüggés és értékesített és...","id":"20210126_counterpoint_research_felmeres_felujitott_telefonok_piaca_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=844ca21b-efc4-4537-b09f-11f3350cb2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30eab62-4990-49cf-87b7-d78691a3d57a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_counterpoint_research_felmeres_felujitott_telefonok_piaca_2020","timestamp":"2021. január. 26. 10:03","title":"A felújított telefonoknak is betett a járvány, az Apple viszont még ebből is jól jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85318bfc-ff2e-4555-96dd-3d665b282022","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Martin Ødegaard nyárig az angol első osztályban léphet pályára.","shortLead":"Martin Ødegaard nyárig az angol első osztályban léphet pályára.","id":"20210127_Real_Madrid_Arsenal_Odegaard_transzfer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85318bfc-ff2e-4555-96dd-3d665b282022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc50bd69-0684-4d06-8f3c-dd6d19f8a070","keywords":null,"link":"/sport/20210127_Real_Madrid_Arsenal_Odegaard_transzfer","timestamp":"2021. január. 27. 13:25","title":"A Real Madrid mellőzte, az Arsenal megszerezte a norvég „csodagyereket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491136e7-b30a-42dc-a723-9f30d0b19fe6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A menetrendszerűen érkező újabb forradalomban az ellenfelei által maffiózónak nevezett Szadir Dzsaparov lett az elnök, akit a káosz napjaiban szabadítottak ki a börtönből.","shortLead":"A menetrendszerűen érkező újabb forradalomban az ellenfelei által maffiózónak nevezett Szadir Dzsaparov lett az elnök...","id":"202103_szadir_dzsaparov_bortonbol_akirgiz_allamfoi_szekbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=491136e7-b30a-42dc-a723-9f30d0b19fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fefb25-3023-4f33-80e1-1d3958cd4f29","keywords":null,"link":"/360/202103_szadir_dzsaparov_bortonbol_akirgiz_allamfoi_szekbe","timestamp":"2021. január. 26. 18:00","title":"Emberrablásért ült, aztán hirtelen államfő lett a „kirgiz Trump”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A katalán klub úgy tud első lenni, hogy a csapatok közül a legnagyobb bevételkiesést szenvedte el a koronavírus-járványban.","shortLead":"A katalán klub úgy tud első lenni, hogy a csapatok közül a legnagyobb bevételkiesést szenvedte el...","id":"20210126_leggazdagabb_futballklubok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad697af-9a9a-4b82-b21f-ba962070d027","keywords":null,"link":"/sport/20210126_leggazdagabb_futballklubok","timestamp":"2021. január. 26. 17:14","title":"Leggazdagabb futballklubok: a Barcelona egy hajszállal előzi a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Sanofi saját vakcinája jelentősen késik, így addig besegít a Pfizer-BioNTech oltóanyag gyártásába.","shortLead":"A Sanofi saját vakcinája jelentősen késik, így addig besegít a Pfizer-BioNTech oltóanyag gyártásába.","id":"20210126_Sanofi_Pfizer_BioNTech_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e734abe0-835b-45d6-a7a3-d2cd792da6fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_Sanofi_Pfizer_BioNTech_vakcina","timestamp":"2021. január. 26. 19:16","title":"A Sanofi is rááll a Pfizer-vakcinára, 100 millió adagot gyárt le idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c5f72a-ab47-402c-8beb-ac72876d1a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utoljára talán a Roncsfilmben lehetett ilyet látni.","shortLead":"Utoljára talán a Roncsfilmben lehetett ilyet látni.","id":"20210126_prostitualt_lovoldozes_rablas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9c5f72a-ab47-402c-8beb-ac72876d1a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8508b336-6eb3-4ee5-b266-1dc225825494","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_prostitualt_lovoldozes_rablas","timestamp":"2021. január. 26. 11:39","title":"Rendelt két férfi két prostituáltat, végül lövöldözés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77442f81-d340-48a9-9b6f-ae84baad91ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi értesülések szerint a második félévben érkezhet az Apple „jóárasított” iPhone SE modellje, ráadásul megnövelt kijelzővel.","shortLead":"A jelenlegi értesülések szerint a második félévben érkezhet az Apple „jóárasított” iPhone SE modellje, ráadásul...","id":"20210127_apple_iphone_se_plus_varhato_specifikacioi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77442f81-d340-48a9-9b6f-ae84baad91ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c570cbd3-118b-49f3-b42d-bb7b91022092","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_apple_iphone_se_plus_varhato_specifikacioi","timestamp":"2021. január. 27. 10:33","title":"Nagyobb kijelzővel érkezhet az idei olcsó iPhone, az iPhone SE Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]