Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52bd3203-a2d8-4e36-b456-0795442bdf7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség előzetes vizsgálatai ezt mutatják.","shortLead":"A rendőrség előzetes vizsgálatai ezt mutatják.","id":"20210128_6os_ut_szazhalombatta_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bd3203-a2d8-4e36-b456-0795442bdf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be8eaeb-a05d-4d7d-9d44-7dbff9f6cf99","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_6os_ut_szazhalombatta_halalos_baleset","timestamp":"2021. január. 28. 21:11","title":"Valószínűleg nem voltak bekötve a 6-os úti baleset halálos áldozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f895-ee1a-4c95-9802-d1d67e5b61e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig négyféle vakcinával lehetett oltani Magyarországon, de most már egy ötödik is van: a kínai. Tájékoztatót tartott az operatív törzs.","shortLead":"Eddig négyféle vakcinával lehetett oltani Magyarországon, de most már egy ötödik is van: a kínai. Tájékoztatót tartott...","id":"20210129_ogyei_sinopharm_vakcina_engedely_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f895-ee1a-4c95-9802-d1d67e5b61e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef248a56-5fc2-4450-a97a-73daf8d61d24","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_ogyei_sinopharm_vakcina_engedely_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 29. 12:06","title":"Az OGYÉI kiadta az engedélyt a kínai Sinopharm vakcinájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e6be0-8bd6-447a-abad-ee0604b4c30e","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Ötvenezer angol fontot, vagyis húsz millió forintot fizet a húsról és egyéb állati eredetű ételekről való lemondásért egy angol cég.\r

\r

","shortLead":"Ötvenezer angol fontot, vagyis húsz millió forintot fizet a húsról és egyéb állati eredetű ételekről való lemondásért...","id":"20210128_Milliokat_ero_vegansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405e6be0-8bd6-447a-abad-ee0604b4c30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32018086-8963-406c-a159-434c343e3264","keywords":null,"link":"/elet/20210128_Milliokat_ero_vegansag","timestamp":"2021. január. 29. 09:36","title":"Milliókat ígér annak a húsimádónak egy angol cég, aki képes átállni a vegán életmódra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b0ed42-f743-4cf1-84f2-f8413e94eb35","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közel harminc százalékkal esett vissza a termelésük az elmúlt évben.","shortLead":"Közel harminc százalékkal esett vissza a termelésük az elmúlt évben.","id":"20210128_A_80as_evek_koszont_vissza_az_angol_autoiparban_de_ennek_egyaltalan_nem_orulhetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b0ed42-f743-4cf1-84f2-f8413e94eb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3da81fe-687e-4cdb-a664-0c28c9b9e822","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_A_80as_evek_koszont_vissza_az_angol_autoiparban_de_ennek_egyaltalan_nem_orulhetnek","timestamp":"2021. január. 28. 07:51","title":"A 80-as évek jött vissza az angol autóiparban, de ennek egyáltalán nem örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f2af0d-3a9c-4ff8-9434-b55fd1328718","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A győriek a BL-ben rekordot jelentő, 49 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek.","shortLead":"A győriek a BL-ben rekordot jelentő, 49 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek.","id":"20210129_gyor_kezilabda_bl_montenegro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96f2af0d-3a9c-4ff8-9434-b55fd1328718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05958f0-e12a-4226-a57e-8e8799da0cd8","keywords":null,"link":"/sport/20210129_gyor_kezilabda_bl_montenegro","timestamp":"2021. január. 29. 22:08","title":"Kézilabda BL: megnyerte montenegrói mérkőzését a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla ugyan a legutóbbi negyedik negyedévében nagyobb profitot és eladásokat realizált, mint egy évvel korábban, azonban a nyeresége első sorban a szén-dioxid-kvótáinak értékesítéséből származott.","shortLead":"A Tesla ugyan a legutóbbi negyedik negyedévében nagyobb profitot és eladásokat realizált, mint egy évvel korábban...","id":"20210128_Nyereseges_a_Tesla_de_nem_az_autoi_hanem_egeszen_mas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6f3f03-c23a-42f5-8947-00f82cd48343","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_Nyereseges_a_Tesla_de_nem_az_autoi_hanem_egeszen_mas_miatt","timestamp":"2021. január. 28. 13:26","title":"Nyereséges a Tesla, de nem az autói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ee6bec-29c9-49eb-9d7b-62e788c235d5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az oroszországi Mash újságírói bejutottak abba a fekete-tengeri épületbe, amelyről az ellenzéki blogger, Alekszej Navalnij azt állította, a hatalmas palotát Vlagyimir Putyin oligarchái építtették az orosz államfő számára. Míg Navalnij videójában – az építészeti tervek alapján készített 3D-s virtuális sétán – pazar szalonok látszanak, a Mash-videóban csak üres falak állnak.","shortLead":"Az oroszországi Mash újságírói bejutottak abba a fekete-tengeri épületbe, amelyről az ellenzéki blogger, Alekszej...","id":"20210129_Igy_nez_ki_Putyinpalotaja_belulrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ee6bec-29c9-49eb-9d7b-62e788c235d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dac939-5415-4869-8f46-da2918b0ff4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_Igy_nez_ki_Putyinpalotaja_belulrol","timestamp":"2021. január. 29. 16:19","title":"Így néz ki a Putyinhoz kötött palota belülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltás korábbi termékinformációján \"legalább\" 21 nap szerepelt, a WHO állásfoglalásában viszont legfeljebb 4 hetet írt. A gyógyszerügynökség vizsgálata szerint az előbbit kell követni.","shortLead":"Az oltás korábbi termékinformációján \"legalább\" 21 nap szerepelt, a WHO állásfoglalásában viszont legfeljebb 4 hetet...","id":"20210128_europai_gyogyszerugynokseg_vakcina_pfizer_elso_masodik_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cd11f3-a772-437e-a41a-c123b877d33b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_europai_gyogyszerugynokseg_vakcina_pfizer_elso_masodik_oltas","timestamp":"2021. január. 28. 20:30","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség szerint 3 hétnek kell eltelnie a Pfizer-vakcina első és második oltása között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]