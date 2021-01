Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0762d338-40ca-4fe8-b31d-874ce4b3f7d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint megkapta az OGYÉI engedélyét, Szijjártó Péter már szerződött is a Sinopharm vakcinájára.","shortLead":"Amint megkapta az OGYÉI engedélyét, Szijjártó Péter már szerződött is a Sinopharm vakcinájára.","id":"20210129_sinopharm_szijjarto_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0762d338-40ca-4fe8-b31d-874ce4b3f7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9582495-f3ac-43eb-8089-d4de0d0e31df","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_sinopharm_szijjarto_szerzodes","timestamp":"2021. január. 29. 15:54","title":"Szijjártó: 5 millió adag kínai vakcinát vesz a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy olyan kiszivárgott titkosszolgálati jelentésről ír a La Repubblica, amely a hivatalostól eltérő képet fest az olaszországi járványhelyzetről.","shortLead":"Egy olyan kiszivárgott titkosszolgálati jelentésről ír a La Repubblica, amely a hivatalostól eltérő képet fest...","id":"20210129_kontrolalhatatlan_olasz_jarvanyhelyzet_titkosszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d912ab-39ef-4c63-8cbd-7f858cfa472e","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_kontrolalhatatlan_olasz_jarvanyhelyzet_titkosszolgalat","timestamp":"2021. január. 29. 17:20","title":"Duplája lehet az olasz fertőzöttek száma a hivatalos adatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b3fd93-049b-4b0c-9943-8dc34c03c26b","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új rektorhelyettese kérte fel a Színházi Intézet vezetésére Bodolay Géza rendezőt, aki a hvg.hu-nak adott interjújában azt mondja: sem az eddigi, sem a jövőbeli oktatókról nem hiszi, hogy politikai aktivisták lennének, szomorú lenne, ha egy részükről ez derülne ki. Az egyetemnek viszont nem ártana az „ideológiai többirányúság”. Interjú.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új rektorhelyettese kérte fel a Színházi Intézet vezetésére Bodolay Géza rendezőt...","id":"20210128_bodolay_geza_interju_szfe_szinhazi_intezet_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b3fd93-049b-4b0c-9943-8dc34c03c26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9955f032-d079-4200-ac2c-14938fa99786","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_bodolay_geza_interju_szfe_szinhazi_intezet_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","timestamp":"2021. január. 28. 20:00","title":"Bodolay Géza, az SZFE intézetvezetője: „Semmiféle politikához nem volt és nem lesz közöm”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b776d0-b2ac-4c21-a9fb-74b8a1ac5dd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszerváltás után szocializálódott fiatalok között kisebbségben vannak azok, akiket érdekel a politika - derül ki a National Democratic Institute és a Political Capital tavaly júniusi ifjúságkutatásából.","shortLead":"A rendszerváltás után szocializálódott fiatalok között kisebbségben vannak azok, akiket érdekel a politika - derül ki...","id":"202104_fiatal_valasztok_passziv_kritikusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b776d0-b2ac-4c21-a9fb-74b8a1ac5dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ce2dd5-6823-444a-96d6-93a217f9dbd5","keywords":null,"link":"/360/202104_fiatal_valasztok_passziv_kritikusok","timestamp":"2021. január. 28. 13:00","title":"Ifjúságkutatás: inkább passzív kritikusok a fiatal választók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hunguest Hotels kilenc szállodája kapott kompenzációt a foglalásai után.","shortLead":"A Hunguest Hotels kilenc szállodája kapott kompenzációt a foglalásai után.","id":"20210128_kompenzacio_meszaros_lorinc_szallodalanc_mtu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cdbf4c-1493-42a5-94ff-d43ab2910986","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_kompenzacio_meszaros_lorinc_szallodalanc_mtu","timestamp":"2021. január. 28. 09:51","title":"289 millió forint kompenzációt kapott az államtól Mészáros Lőrinc szállodalánca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu birtokába került levélből az is kiderül, a védőoltást február 4. és 7. között adják majd be, és először a legidősebbeknek.","shortLead":"A hvg.hu birtokába került levélből az is kiderül, a védőoltást február 4. és 7. között adják majd be, és először...","id":"20210129_haziorvosok_idosek_oltasa_level_neak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59911709-6d06-4e63-9670-02308a6d0ab2","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_haziorvosok_idosek_oltasa_level_neak","timestamp":"2021. január. 29. 18:00","title":"Megszereztük a levelet, amit az idősek oltásának részleteiről kaptak a háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d814503-1f61-4471-a680-9bd696bdcaa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum tavaly nyáron akciózott.","shortLead":"A Momentum tavaly nyáron akciózott.","id":"20210128_Gyamhivatal_Momentum_jachparkolo_Szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d814503-1f61-4471-a680-9bd696bdcaa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be358019-ea45-4978-bc3a-dfbbd7e52f7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Gyamhivatal_Momentum_jachparkolo_Szijjarto","timestamp":"2021. január. 28. 13:56","title":"Gyámhivatali eljárással fenyegetik a momentumosokat, akik jachtparkolót csináltak Szijjártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vizsgálat szerint nem csak hogy rengeteg kenőpénzt fogadott el, de visszaélt a hatalmával, közpénzekből fényűző fogadásokat, családtagjainak pedig üdüléseket szervezett.","shortLead":"A vizsgálat szerint nem csak hogy rengeteg kenőpénzt fogadott el, de visszaélt a hatalmával, közpénzekből fényűző...","id":"20210129_kina_huarong_kivegzett_cegvezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae83091-6c16-4221-b58f-695bfdacf8a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_kina_huarong_kivegzett_cegvezeto","timestamp":"2021. január. 29. 17:47","title":"Kivégeztek egy korrupcióért elítélt cégvezetőt Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]