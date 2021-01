Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A különítmény eddig karanténban volt.","shortLead":"A különítmény eddig karanténban volt.","id":"20210128_vuhan_kina_who_koronavirus_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b312ac84-e251-41d9-9cf3-1f28bbd27dae","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_vuhan_kina_who_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. január. 28. 20:18","title":"A WHO most kezdi el a vizsgálatát Vuhanban, hogy kiderítsék, hogyan szabadult el a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszereztük a Pécsi Tudományegyetem elé kerülő előterjesztést, amit megszavaztat pénteken Miseta Attila rektor a Szenátussal. A rektor legutóbb az ellentmondó információk miatt elhalasztotta a döntést. ","shortLead":"Megszereztük a Pécsi Tudományegyetem elé kerülő előterjesztést, amit megszavaztat pénteken Miseta Attila rektor...","id":"20210127_pte_modellvaltas_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc58c68-1053-4060-aac5-bfd2c2aebbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_pte_modellvaltas_alapitvany","timestamp":"2021. január. 27. 22:35","title":"A PTE rektora a modellváltás kezdeményezését javasolja a szenátusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szolgáltató szerint autósok százezrei nem váltották még meg az újabbat.","shortLead":"A szolgáltató szerint autósok százezrei nem váltották még meg az újabbat.","id":"20210128_autopalya_matrica_2021_ervenyessegi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c56b46-5868-4266-a012-d8a172dad918","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_autopalya_matrica_2021_ervenyessegi_ido","timestamp":"2021. január. 28. 15:34","title":"Néhány nap múlva lejárnak a 2020-as autópálya-matricák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722ce81-d1fc-49d6-b26e-173509ec2183","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra az ősszel leleplezett Logan, Sandero és Sandero Stepway, melyekből a későbbiekben hibrid változat is készülni fog.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra az ősszel leleplezett Logan, Sandero és Sandero Stepway, melyekből a későbbiekben hibrid...","id":"20210129_magyarorszagon_az_uj_daciak_kiderult_mennyibe_kerulnek_sandero_stepway_logan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3722ce81-d1fc-49d6-b26e-173509ec2183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e7ffe6-b018-45e2-8cf7-d7faaf4d3e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_magyarorszagon_az_uj_daciak_kiderult_mennyibe_kerulnek_sandero_stepway_logan","timestamp":"2021. január. 29. 12:31","title":"Magyarországon az árbajnok új Daciák – kiderült, pontosan mennyibe kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8974e750-87b6-45a1-b42f-d9ca649205cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakembereknek mindössze két példányt sikerült felfedezniük az apró kaméleonfajból, amely jókora párzószervvel van megáldva.","shortLead":"A szakembereknek mindössze két példányt sikerült felfedezniük az apró kaméleonfajból, amely jókora párzószervvel van...","id":"20210129_madagaszkar_nemi_szerv_hullo_kameleon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8974e750-87b6-45a1-b42f-d9ca649205cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4e1bca-6765-45a8-a7f6-34acb0d0b7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_madagaszkar_nemi_szerv_hullo_kameleon","timestamp":"2021. január. 29. 13:03","title":"Megtalálták a világ legkisebb hüllőjét, amely érthetetlenül nagy nemi szervvel rendelkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d83106-6680-4e56-ace4-66f1dc61a868","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az Innovációs- és Technológiai Minisztérium 2020-as hatállyal jelentősen átalakította a magyar szak- és felnőttképzés rendszerét. A cégek nagy része egy csapásra felnőttképzővé vált, és gyakorlatilag minden képzés jellegű folyamatról adatot kellett nyilvántartani és szolgáltatni, amely óriási adminisztratív terhet jelentett a cégeknek. ","shortLead":"Az Innovációs- és Technológiai Minisztérium 2020-as hatállyal jelentősen átalakította a magyar szak- és felnőttképzés...","id":"20210129_Felnlottkepzesi_torvenyevolucio_hogy_lett_minden_cegbol_felnottkepzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d83106-6680-4e56-ace4-66f1dc61a868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b28660e-a409-4f14-87ae-3dfc236d93ac","keywords":null,"link":"/brandchannel/20210129_Felnlottkepzesi_torvenyevolucio_hogy_lett_minden_cegbol_felnottkepzo","timestamp":"2021. január. 29. 15:30","title":"Felnőttképzési törvényevolúció: hogy lett minden cégből felnőttképző?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtartotta első sajtótájékoztatóját Antony Blinken amerikai külügyminiszter.","shortLead":"Megtartotta első sajtótájékoztatóját Antony Blinken amerikai külügyminiszter.","id":"20210128_Washington_valaszlepeseket_fontolgat_Navalnij_orizetbe_vetele_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fbe97e-7897-4674-b5c0-b5c95340665f","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_Washington_valaszlepeseket_fontolgat_Navalnij_orizetbe_vetele_miatt","timestamp":"2021. január. 28. 06:52","title":"Washington válaszlépéseket fontolgat Navalnij őrizetbe vétele miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint kérdés, hogy nagyot nyisson-e az ország vagy lépcsőzetesen enyhítsenek a korlátozásokon, ahogy az is, hogy eltérő szabályok vonatkozzanak-e a védettekre. Erről \"az ország széles körben\" vitázhat, vagyis nem kizárt egy újabb konzultáció sem.","shortLead":"A miniszterelnök szerint kérdés, hogy nagyot nyisson-e az ország vagy lépcsőzetesen enyhítsenek a korlátozásokon, ahogy...","id":"20210129_Orban_szerint_husvet_kornyeken_lehet_donteni_a_nyitasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe0c8d9-a04a-4220-aa36-aac4dec9e3fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Orban_szerint_husvet_kornyeken_lehet_donteni_a_nyitasrol","timestamp":"2021. január. 29. 10:26","title":"Orbán szerint húsvét környékén lehet dönteni a nyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]