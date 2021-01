Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1241732-aecb-4c84-9966-a9d0c752a866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint a nyelven végbemenő változások is utalhatnak rá, hogy a páciens elkapta a koronavírust.","shortLead":"Kutatók szerint a nyelven végbemenő változások is utalhatnak rá, hogy a páciens elkapta a koronavírust.","id":"20210128_koronavirus_fertozes_fertozott_nyelv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1241732-aecb-4c84-9966-a9d0c752a866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a735a2-d53d-475e-822d-f618cc63bf04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_koronavirus_fertozes_fertozott_nyelv","timestamp":"2021. január. 28. 18:03","title":"Új jelenséget fedeztek fel, ez is koronavírus-fertőzésre utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56149285-4e77-4aa9-8b1d-a7d17b137d24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók több biztonsági őrt is szeretnének a szerelvényekre.\r

","shortLead":"Az aláírók több biztonsági őrt is szeretnének a szerelvényekre.\r

","id":"20210128_hev_mav_bantalmazas_atrocitas_peticio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56149285-4e77-4aa9-8b1d-a7d17b137d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b524c55d-7878-47f4-b921-5a0806e33e5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_hev_mav_bantalmazas_atrocitas_peticio","timestamp":"2021. január. 28. 21:54","title":"Petíció indult a HÉV-ek bekamerázásáért a brutális támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Még nincs felkészülve az ország a Szputnyik V fogadására. Ha hirtelen itt teremne egymillió orosz vakcina, aligha tudnánk azzal mit kezdeni.\r

","shortLead":"Még nincs felkészülve az ország a Szputnyik V fogadására. Ha hirtelen itt teremne egymillió orosz vakcina, aligha...","id":"202104_vigyazz_kesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89805c13-c8ed-46d0-9a80-e0c4d051886a","keywords":null,"link":"/360/202104_vigyazz_kesz","timestamp":"2021. január. 28. 17:10","title":" A háziorvosoknak küldött tájékoztatóban egy sor sincs az orosz vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem jogerős ítéletben kártérítésre kötelezte az államot a bíróság, mert nem megfelelően ültették át a magyar jogba a szervezett utazások EU-irányelvét, így az utazási iroda csődje után túl kevés pénzt kaptak vissza a károsultak.","shortLead":"Nem jogerős ítéletben kártérítésre kötelezte az államot a bíróság, mert nem megfelelően ültették át a magyar jogba...","id":"20210128_utazasi_iroda_csod_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e417e88-06c6-4ce0-98c0-d064f1c08cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_utazasi_iroda_csod_birosag","timestamp":"2021. január. 28. 15:26","title":"Bíróság mondta ki, az állam kárt okozott egy csődbe jutott utazási iroda utasainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472102be-345e-4c1a-a712-65b279c0485d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A páratlan festmény egy New York-i milliárdos tulajdonában volt.","shortLead":"A páratlan festmény egy New York-i milliárdos tulajdonában volt.","id":"20210128_botticelli_kep_arveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=472102be-345e-4c1a-a712-65b279c0485d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8ee90c-c857-4ad2-89ae-27a264a570bb","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_botticelli_kep_arveres","timestamp":"2021. január. 28. 18:36","title":"27,2 milliárd forintnyi dollárért kelt el egy Botticelli-kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e84b00c-b5be-4a1a-9f5d-b2e1b8b83d23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők szerint ahhoz, hogy a vizeket megtisztítsuk a műanyagoktól, tudnunk kell, hogy a hulladék miként jut oda.","shortLead":"A szakértők szerint ahhoz, hogy a vizeket megtisztítsuk a műanyagoktól, tudnunk kell, hogy a hulladék miként jut oda.","id":"20210129_bodrog_jelado_gps_palack_muanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e84b00c-b5be-4a1a-9f5d-b2e1b8b83d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9febbe4-3002-4de6-8e15-45e029be6734","keywords":null,"link":"/zhvg/20210129_bodrog_jelado_gps_palack_muanyag","timestamp":"2021. január. 29. 11:23","title":"Jeladós palackot engedtek el a Bodrogon, hogy kiderüljön, merre úsznak a hulladékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddiginél szigorúbb járványügyi lezárásokra lehet szükség Franciaországban.","shortLead":"Az eddiginél szigorúbb járványügyi lezárásokra lehet szükség Franciaországban.","id":"20210127_A_francia_kormany_szerint_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_nem_eleg_a_jarvany_megfekezesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b0beb4-39b9-4616-ae23-eacee47cdc73","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_A_francia_kormany_szerint_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_nem_eleg_a_jarvany_megfekezesere","timestamp":"2021. január. 27. 21:12","title":"A francia kormány szerint az éjszakai kijárási tilalom nem elég a járvány megfékezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul csütörtökön.","shortLead":"A nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul csütörtökön.","id":"20210128_Idojaras_melegfront_csapadek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98e587d-0890-4cb6-b6e5-d8e78d4b283c","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Idojaras_melegfront_csapadek","timestamp":"2021. január. 28. 05:55","title":"Jön egy melegfront, de keleten havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]