Nem adja ki London a WikiLeaks alapítóját az Egyesült Államoknak
Az eljáró londoni bíróság döntése egyelőre nem jogerős. Megint eladó Donald Trump egykori Ferrarija
Legutóbb 2017-ben talált új gazdára az autó, amikor az elnök a csúcson volt. Nagy kérdés, hogy most mennyire lesz kelendő. Gól- és Instagram-rekordot döntött Cristiano Ronaldo
Nem kérdés, melyikre büszkébb, de az nem egyértelmű, hogy melyikből keres több pénzt. A koncert kísérleti jellegű volt, és úgy tűnik, a szervezőknek van egy receptjük a Covid-biztos rendezvények további lebonyolítására. ","shortLead":"Rengeteg óvintézkedés árán, de a járvány közepén is viszonylag biztonságosan meg lehetett szervezni egy kisebb...","id":"20210104_Megtartottak_Barcelonaban_az_elso_Covidbiztosnak_tuno_kiserleti_koncertet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02391379-ac50-4587-81b8-0983d48392b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992f1b6b-3341-410c-a7e2-8e718031e06d","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_Megtartottak_Barcelonaban_az_elso_Covidbiztosnak_tuno_kiserleti_koncertet","timestamp":"2021. január. 04. 17:19","title":"Megtartották Barcelonában az első Covid-biztosnak tűnő, kísérleti A kaszkadőr Szájernek, a jachtozós Szijjártónak és a kaspós doktornőnek is üzent újévi köszöntőjében a Dumaszínház
A Dumaszínház videójában nehéz nem a jeltolmácsra koncentrálni. Dumaszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56e1315-b168-4f19-97b2-9ef392a6b1bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hatvannyolc éves korában, tragikus hirtelenséggel, álmában hunyt el a legendás edző.","shortLead":"Hatvannyolc éves korában, tragikus hirtelenséggel, álmában hunyt el a legendás edző.","id":"20210103_Elhunyt_a_kajakkenu_mesteredzo_Ludasi_Robert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56e1315-b168-4f19-97b2-9ef392a6b1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb9d7f6-7525-400f-a3e4-073a1f0eae22","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Elhunyt_a_kajakkenu_mesteredzo_Ludasi_Robert","timestamp":"2021. január. 03. 13:50","title":"Elhunyt a kajak-kenu mesteredző, Elhunyt a kajak-kenu mesteredző, Ludasi Róbert
Hatvannyolc éves korában, tragikus hirtelenséggel, álmában hunyt el a legendás edző. Szennyvízminták: a nagyvárosokban nem várható nagy ugrás a fertőzések számában
Négy megyeszékhelyen és a budapesti agglomerációban is csökkenésről számolt be az Nemzeti Népegészségügyi Központ. Vádat emeltek a benzinkártyával megkent NAV-vezető ellen
A volt NAV-vezetőt benzinkártyával fizette le egy cég, hogy ne legyen probléma az árucikkeik vámkezelésével.