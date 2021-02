Nyomozás indult a korábbi ferencvárosi vezetéssel szerződő cég vezetője ellen

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hetvenhétszeres válogatott világbajnok focista jelenleg a Juventus játékosa. ","shortLead":"A hetvenhétszeres válogatott világbajnok focista jelenleg a Juventus játékosa. ","id":"20210131_Dardai_Khedira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76089d83-2850-4c8d-961e-0b7cc626c6e1","keywords":null,"link":"/sport/20210131_Dardai_Khedira","timestamp":"2021. január. 31. 20:15","title":"Dárdaiék Sami Kedhirával erősíthetik a Hertha Berlint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bb8ef1-82c4-46ca-a5c4-78d4dfcbae5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bányavállalatok részvényeinek is elindult felfelé az ára.","shortLead":"A bányavállalatok részvényeinek is elindult felfelé az ára.","id":"20210201_gamestop_ezust_tozsde_arfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5bb8ef1-82c4-46ca-a5c4-78d4dfcbae5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29eaac1-df55-4f50-b2cb-cf6e13de749a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_gamestop_ezust_tozsde_arfolyam","timestamp":"2021. február. 01. 11:31","title":"Az ezüst lett a Reddit kisbefektetőinek új célpontja, nyolcéves csúcson az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc61211-f1b6-4d23-b12a-871f487e1c65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyolok közétettetek egy igazán igényes animációs anyagot, amin valamennyi modell felsorakozik.","shortLead":"A spanyolok közétettetek egy igazán igényes animációs anyagot, amin valamennyi modell felsorakozik.","id":"20210128_70_ev_alatt_75_fele_modellt_gyartott_a_Seat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acc61211-f1b6-4d23-b12a-871f487e1c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12320bc2-38d8-4d6b-8acc-c846a93e7c4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_70_ev_alatt_75_fele_modellt_gyartott_a_Seat","timestamp":"2021. január. 30. 18:02","title":"Videó: 70 év alatt 75 féle modellt gyártott a Seat, ami a spanyol Fiatként indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Lemosható festékkel felfújt üzenetekben hívta fel a figyelmet a budapesti közvécék hiányára és állapotára A Város Mindenkié Csoport három aktivistája még tavaly novemberben. Nemrég rongálás bűncselekményével gyanúsították meg őket.","shortLead":"Lemosható festékkel felfújt üzenetekben hívta fel a figyelmet a budapesti közvécék hiányára és állapotára A Város...","id":"20210201_Lemoshato_festekkel_tiltakoztak_a_kozvecek_miatt_rongalassal_gyanusitjak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc54b38-405d-42c8-a4ab-41b8d982cd22","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Lemoshato_festekkel_tiltakoztak_a_kozvecek_miatt_rongalassal_gyanusitjak_oket","timestamp":"2021. február. 01. 09:13","title":"Lemosható festékkel tiltakoztak a közvécék miatt, rongálással gyanúsítják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Black Lives Matter rasszizmus elleni mozgalom, George Floyd tavalyi meggyilkolását követően tett szert nemzetközi ismertségre.","shortLead":"A Black Lives Matter rasszizmus elleni mozgalom, George Floyd tavalyi meggyilkolását követően tett szert nemzetközi...","id":"20210130_Egy_norveg_kepviselo_Nobelbekedijat_adna_a_BLMnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2b2933-400b-4480-af60-b99640fec5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Egy_norveg_kepviselo_Nobelbekedijat_adna_a_BLMnek","timestamp":"2021. január. 30. 16:25","title":"Egy norvég képviselő Nobel-békedíjat adna a BLM-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön a médiapiaci kódex, amellyel az ausztrál vezetés pénzt kérhetne a közösségi oldalaktól. A Facebook és a Google hevesen támadja a jogszabályt.","shortLead":"Jön a médiapiaci kódex, amellyel az ausztrál vezetés pénzt kérhetne a közösségi oldalaktól. A Facebook és a Google...","id":"20210131_mark_zuckerberg_ausztralia_mediapiac_sajtoorganumok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4c7a7e-b4a3-454d-9e3f-1cc3630bb7f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_mark_zuckerberg_ausztralia_mediapiac_sajtoorganumok","timestamp":"2021. január. 31. 08:51","title":"Zuckerberg nem tudta megakadályozni, hogy az ausztrál kormány bevezesse a Facebook elleni szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abc2793-2d27-4118-b64d-d9733152e15f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a 39 éves férfi társaival egy fiatal lányt futtatott, szállásért és ételért cserébe.\r

\r

","shortLead":"A gyanú szerint a 39 éves férfi társaival egy fiatal lányt futtatott, szállásért és ételért cserébe.\r

\r

","id":"20210201_Emberkereskedelem_Szekszard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5abc2793-2d27-4118-b64d-d9733152e15f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a1ed37-81d1-400b-aa22-f0aaadd3be28","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Emberkereskedelem_Szekszard","timestamp":"2021. február. 01. 05:43","title":"Emberkereskedelem miatt letartóztattak egy szekszárdi férfit, egy 16 éves lány is a gyanúsítottak között van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923d1062-b08b-4c04-b9dc-d37fcb2ee488","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Miért lenne zökkenőmentes az alvásfigyelés és a véroxigénszint-jelzés, ha a tudományos vizsgálatok szerint még a lépésszámlálásban és a pulzusmérésben is sok az esetlegesség és a fals érték? Az okosórák egészségügyi adatait ettől függetlenül nem tartják feleslegesnek a szakértők.","shortLead":"Miért lenne zökkenőmentes az alvásfigyelés és a véroxigénszint-jelzés, ha a tudományos vizsgálatok szerint még...","id":"202104__okoseszkozok_egeszsegfunkcioi__zavaro_bevasarlokocsi__atvilagitas__rahibaznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=923d1062-b08b-4c04-b9dc-d37fcb2ee488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3007bd58-d085-4b5d-be24-28180ee71b8e","keywords":null,"link":"/360/202104__okoseszkozok_egeszsegfunkcioi__zavaro_bevasarlokocsi__atvilagitas__rahibaznak","timestamp":"2021. január. 31. 08:15","title":"Mit ér valójában az okosórákban az alvásfigyelés, az EKG és társaik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]