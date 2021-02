Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"543284bd-bd29-4e07-942c-df6a7d981a77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a nyitható tetejű olasz sportkocsiból mindössze hét példány készült.","shortLead":"Ebből a nyitható tetejű olasz sportkocsiból mindössze hét példány készült.","id":"20210131_szuperritka_alig_hasznalt_alfa_romeo_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=543284bd-bd29-4e07-942c-df6a7d981a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0734e019-b4d4-4ede-8543-83cf2854385c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_szuperritka_alig_hasznalt_alfa_romeo_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. január. 31. 06:41","title":"Szuperritka, alig használt Alfa Romeo várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU legkorruptabb állama lettünk; kiderült, hogy a költségvetés hiánya az eredeti cél 1420 százaléka lett; Magyarországon és külföldön is nagy vita folyik az újranyitásról. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az EU legkorruptabb állama lettünk; kiderült, hogy a költségvetés hiánya az eredeti cél 1420 százaléka lett...","id":"20210131_Es_akkor_korrupcio_koltsegvetes_vakcina_tozsde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f4cf07-7486-4552-a8e3-0055afc80fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210131_Es_akkor_korrupcio_koltsegvetes_vakcina_tozsde","timestamp":"2021. január. 31. 07:00","title":"És akkor Magyarország megnyerte a korrupciós Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd05664-7cf7-4b3f-8e33-69794f2ea552","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tűmentesen követhető a vércukorszintérték egy japán székhelyű egészségügyi startup, a Quantum Operation fejlesztésének köszönhetően. ","shortLead":"Tűmentesen követhető a vércukorszintérték egy japán székhelyű egészségügyi startup, a Quantum Operation fejlesztésének...","id":"202104_szurasmentes_vercukorszintmeres_csuklobol_kirazza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd05664-7cf7-4b3f-8e33-69794f2ea552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e068f1fb-f1fa-4f33-973b-8e47ff68b160","keywords":null,"link":"/360/202104_szurasmentes_vercukorszintmeres_csuklobol_kirazza","timestamp":"2021. január. 31. 08:30","title":"Szúrás nélküli, 24 órás vércukorszintmérést ígér egy új karóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fb065-8747-4f70-8c4f-3f1c62add159","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórokozó eredetét kutató szakemberek csak a kínai partner által szervezett látogatásokon vehetnek részt, és nem lesz semmilyen a kapcsolatuk a helyi közösség tagjaival.","shortLead":"A kórokozó eredetét kutató szakemberek csak a kínai partner által szervezett látogatásokon vehetnek részt, és nem lesz...","id":"20210131_who_vuhan_piac_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c56fb065-8747-4f70-8c4f-3f1c62add159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba78ac94-248d-4a61-ba17-837734e60743","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_who_vuhan_piac_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 31. 22:26","title":"Meglátogatta a piacot a WHO tudóscsoportja, ahol az első koronavírusos eseteket jelentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de83e6e-78df-4ccb-b98a-50ad6e81788e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha már unalmasak az európai és japán SUV-ok, akkor érdemes egy pillantást vetni erre a hamisítatlan amerikai életérzést biztosító új Lincolnra. Hatalmas méret, erős motor, luxustól túláradó utastér – Magyarországra érkezett az Aviator.","shortLead":"Ha már unalmasak az európai és japán SUV-ok, akkor érdemes egy pillantást vetni erre a hamisítatlan amerikai életérzést...","id":"20210131_lincoln_aviator_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1de83e6e-78df-4ccb-b98a-50ad6e81788e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b554b655-a5d5-4a5c-8ff4-fd644573870f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_lincoln_aviator_teszt","timestamp":"2021. január. 31. 17:00","title":"Elnöki ügy: teszten az új Lincoln Aviator","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint előnyt jelent, hogy Magyarországon már öt engedélyezett vakcina van.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint előnyt jelent, hogy Magyarországon már öt engedélyezett vakcina van.","id":"20210131_merkely_bela_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359c180c-b0ee-4da1-96a2-2b0d11dfe4bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_merkely_bela_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 31. 09:05","title":"Merkely Béla: Ha két hónap alatt be lehetne oltani a lakosságot, akkor májustól mind biztonságban lehetnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csirik János szerint utóda, Horváth Dezső méltatlanná vált, mert a kari tanács döntése ellenére igennel szavazott a modellváltás kérdésében.","shortLead":"Csirik János szerint utóda, Horváth Dezső méltatlanná vált, mert a kari tanács döntése ellenére igennel szavazott...","id":"20210131_szte_ttik_dekan_modellvaltas_csirik_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f00fc8-893f-4fa7-b64c-5006640fee28","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_szte_ttik_dekan_modellvaltas_csirik_janos","timestamp":"2021. január. 31. 15:46","title":"Az SZTE korábbi dékánja szerint utódjának le kell mondania, mert megszavazta a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03486f6d-8418-4fb1-a912-e3da93c9a3e1","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A szenvedély és a szorongás hangján szól a Szabadulógyakorlatok című novelláskötetében a szerző, aki túlérzékeny emberként fizikailag is rosszul van szereplői fájdalmas sorsától.","shortLead":"A szenvedély és a szorongás hangján szól a Szabadulógyakorlatok című novelláskötetében a szerző, aki túlérzékeny...","id":"202104__szabo_t_anna_iro__boszorkanysagrol_fenyegetettsegrol__a_szakadek_szelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03486f6d-8418-4fb1-a912-e3da93c9a3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65312409-8abe-4bb2-8c68-34ce8903d200","keywords":null,"link":"/360/202104__szabo_t_anna_iro__boszorkanysagrol_fenyegetettsegrol__a_szakadek_szelen","timestamp":"2021. január. 31. 13:30","title":"Szabó T. Anna: Nem lenne szabad hagyni, de van, amikor kihoz a sodromból a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]