[{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön a médiapiaci kódex, amellyel az ausztrál vezetés pénzt kérhetne a közösségi oldalaktól. A Facebook és a Google hevesen támadja a jogszabályt.","shortLead":"Jön a médiapiaci kódex, amellyel az ausztrál vezetés pénzt kérhetne a közösségi oldalaktól. A Facebook és a Google...","id":"20210131_mark_zuckerberg_ausztralia_mediapiac_sajtoorganumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4c7a7e-b4a3-454d-9e3f-1cc3630bb7f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_mark_zuckerberg_ausztralia_mediapiac_sajtoorganumok","timestamp":"2021. január. 31. 08:51","title":"Zuckerberg nem tudta megakadályozni, hogy az ausztrál kormány bevezesse a Facebook elleni szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf825758-6a72-4b6c-b34c-222a4d1ea2ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reggeli balesetről az MTI helyszíni fotókat adott ki.","shortLead":"A reggeli balesetről az MTI helyszíni fotókat adott ki.","id":"20210131_halalos_baleset_taksony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf825758-6a72-4b6c-b34c-222a4d1ea2ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2152d17-2516-4cc2-bd60-88779d0c44ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_halalos_baleset_taksony","timestamp":"2021. január. 31. 11:42","title":"Összetört egy autó Taksonynál, egy 70 éves férfi meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf335e7-f33e-49c6-9099-21e569e7ace6","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Phil Collins a Genesis dobosaként, frontembereként és szólóban is maradandót alkotott.","shortLead":"Phil Collins a Genesis dobosaként, frontembereként és szólóban is maradandót alkotott.","id":"20210130_Ma_70_eves_a_popzene_hetkoznapi_szupersztarja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddf335e7-f33e-49c6-9099-21e569e7ace6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f64914-3b51-4950-8f73-7da05d1d9a81","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Ma_70_eves_a_popzene_hetkoznapi_szupersztarja","timestamp":"2021. január. 30. 19:50","title":"Ma 70 éves a popzene hétköznapi szupersztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766905a4-9500-434c-b8e1-64524290709d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak egy hónap, és online válogathatunk a BIDF, vagyis a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál idei programjából.



","shortLead":"Már csak egy hónap, és online válogathatunk a BIDF, vagyis a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál idei...","id":"20210201_Ha_lemaradt_a_Born_in_Auschwitzrol_a_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztivalon_bepotolhatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=766905a4-9500-434c-b8e1-64524290709d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c733cb-8eee-4b25-965d-2a0c9916a294","keywords":null,"link":"/kultura/20210201_Ha_lemaradt_a_Born_in_Auschwitzrol_a_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztivalon_bepotolhatja","timestamp":"2021. február. 01. 10:47","title":"Ha lemaradt az On the Spot Auschwitz-filmjéről, a BIDF-en bepótolhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ab26c5-b770-4225-850c-b42a80037cf5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább hat ember, köztük három gyermek halt meg egy pokolgépes merényletben szombaton a Szíria északi részén található Afrínban - számolt be az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).","shortLead":"Legalább hat ember, köztük három gyermek halt meg egy pokolgépes merényletben szombaton a Szíria északi részén...","id":"20210130_Merenylet_Sziriaban_tobben_eletuket_vesztettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4ab26c5-b770-4225-850c-b42a80037cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf913ae9-9494-448d-954b-080675ccf21c","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Merenylet_Sziriaban_tobben_eletuket_vesztettek","timestamp":"2021. január. 30. 20:32","title":"Merénylet Szíriában: többen életüket vesztették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8b0edc-e463-4ff5-b76d-eb02acba3544","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"„Na hagyja, hogy ez itt megtörténjen” – írja a lappföldi kisváros önkormányzati felhívása a 2032-es nyári olimpia kapcsán.","shortLead":"„Na hagyja, hogy ez itt megtörténjen” – írja a lappföldi kisváros önkormányzati felhívása a 2032-es nyári olimpia...","id":"20210131_Nyari_olimpia_Lappfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc8b0edc-e463-4ff5-b76d-eb02acba3544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2db7a06-a7bc-40d4-a00a-785f7a34da67","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Nyari_olimpia_Lappfoldon","timestamp":"2021. január. 31. 17:45","title":"Nyári olimpia Lappföldön? Egyelőre csak vicces videóval figyelmeztetnek a finnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8e105b-d1a8-44ae-8efc-372b7705c48a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szerző szerint ígéretet kapott rá, hogy a könyvei ismét ott lehetnek a Libri boltjaiban.","shortLead":"A szerző szerint ígéretet kapott rá, hogy a könyvei ismét ott lehetnek a Libri boltjaiban.","id":"20210201_kepes_andras_konyv_libri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc8e105b-d1a8-44ae-8efc-372b7705c48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa38551-9976-4dbf-912b-0b671a504a90","keywords":null,"link":"/kultura/20210201_kepes_andras_konyv_libri","timestamp":"2021. február. 01. 09:35","title":"Békét kötött Kepes András és a Libri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kabinetminiszter még mindig több mint 800 millió forinton ül, se új ingatlant, se új ingóságot nem szerzett. Lett viszont egy új felesége.","shortLead":"A kabinetminiszter még mindig több mint 800 millió forinton ül, se új ingatlant, se új ingóságot nem szerzett. Lett...","id":"20210201_Rogan_Antal_ujranosult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec25c01-37fc-4dfb-bddc-5a8a77b964d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Rogan_Antal_ujranosult","timestamp":"2021. február. 01. 00:31","title":"Rogán Antal újranősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]