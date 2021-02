Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f42ec35-fa3c-44fa-93ab-d656deebc4fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1532 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom megszegése miatt a hétvégén. Müller Cecília szerint a brazil és dél-afrikai mutánst nem azonosították a szakemberek, de ez nem zárja ki, hogy nincsenek jelen. Ez volt az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"1532 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom megszegése miatt a hétvégén. Müller Cecília szerint...","id":"20210201_operativ_torzs_februar_1_koronavirus_vakcina_jarvany_hosok_tere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f42ec35-fa3c-44fa-93ab-d656deebc4fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75e1ca2-6e3a-4e83-962b-4c328406c7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_operativ_torzs_februar_1_koronavirus_vakcina_jarvany_hosok_tere","timestamp":"2021. február. 01. 12:20","title":"Müller Cecília: Át kell ütemezni az oltási tervet, mert kevesebb Moderna-vakcina jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a járványkezelés állami feladat, így a költségeket az államnak kell állnia.","shortLead":"Az államtitkár szerint a járványkezelés állami feladat, így a költségeket az államnak kell állnia.","id":"20210201_taj_szam_koronavirus_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bba9305-2e2f-463a-b32a-c946f3a3ab46","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_taj_szam_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. február. 01. 21:05","title":"Rétvári: Azok is ingyen kapják az oltást, akiknek nem érvényes a TAJ-száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vasárnapig érvényesek a tavalyi autópálya-matricák, hétfőtől már csak a 2021-es jogosultságokkal lehet a díjköteles útszakaszokra hajtani.\r

","shortLead":"Vasárnapig érvényesek a tavalyi autópálya-matricák, hétfőtől már csak a 2021-es jogosultságokkal lehet a díjköteles...","id":"20210131_eves_autopalyamatrica_lejarat_nusz_zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b4a5d6-6496-4218-b442-afbf8cf8c7b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_eves_autopalyamatrica_lejarat_nusz_zrt","timestamp":"2021. január. 31. 08:52","title":"Fontos határidő jár le ma az autósok számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bb8ef1-82c4-46ca-a5c4-78d4dfcbae5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bányavállalatok részvényeinek is elindult felfelé az ára.","shortLead":"A bányavállalatok részvényeinek is elindult felfelé az ára.","id":"20210201_gamestop_ezust_tozsde_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5bb8ef1-82c4-46ca-a5c4-78d4dfcbae5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29eaac1-df55-4f50-b2cb-cf6e13de749a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_gamestop_ezust_tozsde_arfolyam","timestamp":"2021. február. 01. 11:31","title":"Az ezüst lett a Reddit kisbefektetőinek új célpontja, nyolcéves csúcson az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77290dcf-4988-4135-bccb-d96938325eca","c_author":"HVG","category":"360","description":"Komolytalannak tűnhet összehasonlítani legfontosabb szervünket, az emberi agyat egy tojásfehérjében lebegő puha tojássárgájával, pedig éppen ezt tette a pennsylvaniai Villanova Egyetem tudósainak egy csoportja. Azt, hogy mi történik az emberi aggyal traumás agysérülés vagy agyrázkódás során, tojással modellezték, és nem alaptalanul. ","shortLead":"Komolytalannak tűnhet összehasonlítani legfontosabb szervünket, az emberi agyat egy tojásfehérjében lebegő puha...","id":"202104_konyhai_agykutatas_utos_tojas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77290dcf-4988-4135-bccb-d96938325eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2789194-2bbd-4873-b1e9-52b3dcd7740f","keywords":null,"link":"/360/202104_konyhai_agykutatas_utos_tojas","timestamp":"2021. február. 01. 16:00","title":"Összeütöttek néhány tojást, hogy megnézzék, mi történik agyrázkódáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0714f8-10a4-4222-b77f-66d6461a3eb1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az ExxonMobil és a Chevron főnökei összeültek, hogy az egyesülésről tárgyaljanak – értesült a Wall Street Journal. Jelenleg ugyan szünetelnek a tárgyalások, de a fúziót nem vették le a napirendről, hiszen a pandémia tartósan befolyásolja a globális olajpiacot.","shortLead":"Az ExxonMobil és a Chevron főnökei összeültek, hogy az egyesülésről tárgyaljanak – értesült a Wall Street Journal...","id":"20210201_Olajorias_szulethet_a_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0714f8-10a4-4222-b77f-66d6461a3eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516cdae6-64d6-4a8d-960c-d82957c27505","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_Olajorias_szulethet_a_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2021. február. 01. 18:21","title":"Olajóriás születhet a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50272ce1-fd19-4594-ae95-65c1ccb33f4c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ápolónőként dolgozó Lisa Enroth 12 ezer jelentkezőből lett kiválasztva.","shortLead":"Az ápolónőként dolgozó Lisa Enroth 12 ezer jelentkezőből lett kiválasztva.","id":"20210131_vilagitotorony_goteborgi_filmfesztival_apolono","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50272ce1-fd19-4594-ae95-65c1ccb33f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaa4b37-81b1-4113-9b49-c945565ca899","keywords":null,"link":"/elet/20210131_vilagitotorony_goteborgi_filmfesztival_apolono","timestamp":"2021. január. 31. 14:22","title":"Világítótoronyban nézhet meg 70 filmet a Göteborgi Filmfesztivál egyetlen meghívottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63651935-ab9d-47f4-a8aa-b6bd59dd61d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több szoftver és szolgáltatás érhető el közvetlenül az Apple azon gépeire, amelyekben már a vállalat házon belül készült, igen nagy teljesítményű chipkészlete dolgozik. A Google is erre az útra lépett, és hamarosan a teljes termékpalettája elérhető lesz ezeken a komputereken.","shortLead":"Egyre több szoftver és szolgáltatás érhető el közvetlenül az Apple azon gépeire, amelyekben már a vállalat házon belül...","id":"20210131_google_drive_backup_sync_file_stream_apple_m1_processzor_nativ_futtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63651935-ab9d-47f4-a8aa-b6bd59dd61d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ca954-855b-441f-a269-7dc76710dd40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_google_drive_backup_sync_file_stream_apple_m1_processzor_nativ_futtatas","timestamp":"2021. január. 31. 16:03","title":"Ráhajtott a Google az Apple M1-es gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]