Operatív törzs: Az egészségügyi dolgozók 93 százalékát beoltották, indul a program harmadik szakasza

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

György István államtitkárnak, az oltási munkacsoport vezetőjének a beszámolójával indult az operatív törzs keddi tájékoztatója, aki arról beszélt, hogy lezárták az oltási program első két csoportjának beoltását. Az egészségügyi dolgozók 93 százaléka kapta meg a koronavírus-fertőzés elleni védőoltást. Aki ezután szeretné felvenni a vakcinát, továbbra is megteheti.

A második célcsoport oltásán is túl vagyunk – mondta György István, az idősotthonokban január 7-től 1875 helyen jártak az oltócsapatok. Ismertetése szerint 64 helyen kellett elhalasztani a vakcinák beadását koronavírus-fertőzés miatt, de ezt pótolni fogják. Összesen 82 ezer dolgozót és gondozottat oltottak be.

Az államtitkár bejelentette, hogy az oltási program új szakasza csütörtökön indul, most a legidősebbek következnek. György szerint a háziorvosok már valószínűleg értesítették is az érintetteket. Azt is elmondta, hogy sajnos kevesebb vakcina érkezett vasárnap, mint amennyit vártak, így az oltási akciót újra kellett tervezni. A háziorvosok már pénteken megkapták azokat a listákat, amelyek alapján az 5400 praxisban 6-6 főt kell kiválasztaniuk; nekik a Pfizer vakcináját fogják beadni. Összesen így 30 ezer idős embert fognak tudni beoltani. Vasárnap érkezett 10 800 darab Moderna-vakcina, azzal még nagyjából 10 ezer embert oltanak majd be.

Gál Kristóf az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője beszélt az elmúlt 24 óra intézkedéseiről: a maszkviselési előírások megsértése miatt 213 emberrel szemben intézkedtek, 383 személlyel szemben, pedig a kijárási korlátozások be nem tartása miatt. Érdekesség, hogy üzletekben, vendéglátó- és szálláshelyeken nem volt szükség rendőri intézkedésekre hétfőn.

Müller Cecília országos tiszti főorvos szokás szerint ismertette a járványügyi adatokat, amelyekről azt mondta: kedvezően alakulnak. Az elmúlt 24 órában mindössze 578 új fertőzöttet diagnosztizáltak, az aktív esetszám 4043-mal csökkent, 87 829-re. Kórházban 3729 beteget kezelnek, az előző napinál 39-cel többet. Közülük lélegeztetőgépen 272-en vannak.

Müller ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a szennyvízből továbbra is ki tudják mutatni a koronavírus örökítőanyagát, sőt, ismételten emelkedés indult el országos szinten. Két nagyvárost kiemelt – Debrecent és Nyíregyházát –, ahol emelkedett szintű a koncentráció.

A járvány 78 újabb halálos áldozatáról is beszámolt Müller, akik között volt két fiatal is, ők 38 évesen hunytak el. A legidősebb 96 éves volt.

Müller arról is beszámolt, hogy a Szputnyik V vakcinából 40 ezer darab érkezett kedden. Ez a mennyiség a két dózis miatt 20 ezer embernek elegendő.