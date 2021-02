Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a905288-27da-4e4c-9ca4-bd4f6677d0b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Úgy számolnak a gépjárműimportőrök, hogy hamarosan magához tér a gazdaság, és visszatér az autóvásárlási kedv is a régi szintre, de nem indult jól 2021.","shortLead":"Úgy számolnak a gépjárműimportőrök, hogy hamarosan magához tér a gazdaság, és visszatér az autóvásárlási kedv is a régi...","id":"20210202_uj_auto_januar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a905288-27da-4e4c-9ca4-bd4f6677d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1615166f-3f58-49a4-a24a-50ece7db9f81","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_uj_auto_januar","timestamp":"2021. február. 02. 07:32","title":"Nagyot esett januárban a forgalomba helyezett új autók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c87fbeb-7b3b-4d4d-a6c0-1f2f48ea146a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintha egy vadászgép zúgna el mellettünk. ","shortLead":"Mintha egy vadászgép zúgna el mellettünk. ","id":"20210203_Ilyen_amikor_a_buszmegallo_elott_elhuz_300zas_tempoval_egy_Bugatti__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c87fbeb-7b3b-4d4d-a6c0-1f2f48ea146a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e23c0a-ca17-43ac-b15c-749491e42b26","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Ilyen_amikor_a_buszmegallo_elott_elhuz_300zas_tempoval_egy_Bugatti__video","timestamp":"2021. február. 03. 10:31","title":"Ilyen, amikor a buszmegállónál 300 körüli tempóval száguld el egy Bugatti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BrightWhite-ot reklámozó influenszereknek helyreigazítást kell közzétenniük.","shortLead":"A BrightWhite-ot reklámozó influenszereknek helyreigazítást kell közzétenniük.","id":"20210202_gvh_fogfeherito_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd5de2b-73c7-4ec4-affb-0ca025ee6f70","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_gvh_fogfeherito_reklam","timestamp":"2021. február. 02. 14:35","title":"Megtiltotta a GVH egy fogfehérítő eszköz reklámozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előkerült egy korábbi írás is, amely már szeptemberben megerősítette azt, amivel most Evan Rachel Wood előállt. Eközben a kiadója szakított Mansonnal.","shortLead":"Előkerült egy korábbi írás is, amely már szeptemberben megerősítette azt, amivel most Evan Rachel Wood előállt. Eközben...","id":"20210202_Reagalt_a_bantalmazasrol_szolo_vadakra_Marilyn_Manson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bb71b7-8e84-453c-811f-c8c100de4506","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_Reagalt_a_bantalmazasrol_szolo_vadakra_Marilyn_Manson","timestamp":"2021. február. 02. 10:49","title":"Reagált a bántalmazásról szóló vádakra Marilyn Manson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Magára vessen, aki nemi átalakító eljárásba fogott, a törvénynek ehhez semmi köze, hiszen a tilalom éppen „az egyén emberi méltóságából eredő magánszférához való jogát” védi – állítja a Miniszterelnökség az Alkotmánybírósághoz írt levelében.","shortLead":"Magára vessen, aki nemi átalakító eljárásba fogott, a törvénynek ehhez semmi köze, hiszen a tilalom éppen „az egyén...","id":"20210203_Miniszterelnokseg_nemvaltoztatas_tilalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c02c59-90f6-4b4b-a2a9-fa2909dc04a1","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Miniszterelnokseg_nemvaltoztatas_tilalma","timestamp":"2021. február. 03. 18:10","title":"A Miniszterelnökség szerint a nemváltoztatás törvényi tilalmának semmi köze ahhoz, hogy valaki átoperáltatja-e magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcffc82-4fc9-4e04-82d9-8b37424eb552","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy változás eredményeként szélesebbre nyílnak az androidos Play áruház kapui azok előtt az alkalmazások előtt, amelyekben valódi pénzüket kockáztathatják a felhasználók.","shortLead":"Egy változás eredményeként szélesebbre nyílnak az androidos Play áruház kapui azok előtt az alkalmazások előtt...","id":"20210202_szerencsejatek_alkalmazas_android_play_aruhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbcffc82-4fc9-4e04-82d9-8b37424eb552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765ea6a-6d59-46b4-a1f6-b9386bbe307a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_szerencsejatek_alkalmazas_android_play_aruhaz","timestamp":"2021. február. 02. 09:03","title":"Jönnek Androidra a valódi pénzes szerencsejátékok, a magyaroknak még várniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61df60ba-c527-4341-8cd9-12d4aeea206e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ott a bezárás mellett a támogatás elvesztése volt a tét. ","shortLead":"Ott a bezárás mellett a támogatás elvesztése volt a tét. ","id":"20210202_Elbukott_a_francia_vendeglosok_gerillanyitasi_akcioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61df60ba-c527-4341-8cd9-12d4aeea206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9127817c-b8ea-42d9-b3e7-ccdf52d11de0","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_Elbukott_a_francia_vendeglosok_gerillanyitasi_akcioja","timestamp":"2021. február. 02. 12:24","title":"Elbukott a francia vendéglősök gerillanyitási akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1992fdf-d0b3-4d9e-83d8-81f0ccf903ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alaphelyzetben kéziváltós CT5-V Blackwing motorházteteje alatt egy kompresszorral megfújt hatalmas V8-as erőforrás rejtőzik. ","shortLead":"Az alaphelyzetben kéziváltós CT5-V Blackwing motorházteteje alatt egy kompresszorral megfújt hatalmas V8-as erőforrás...","id":"20210202_amerikai_bmw_m5_rivalis_itt_a_valaha_keszult_legerosebb_cadillac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1992fdf-d0b3-4d9e-83d8-81f0ccf903ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3a626e-66f7-4280-9c31-975844052c96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_amerikai_bmw_m5_rivalis_itt_a_valaha_keszult_legerosebb_cadillac","timestamp":"2021. február. 02. 07:59","title":"Amerikai BMW M5-rivális töredék áron: itt a valaha készült legerősebb Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]