"Január utolsó napjától él a rendelet, amely szerint akár 500 ezer forintra is lehet büntetni a hasonló szerelvényeket." "Ez a horrorkaraván már a félmilliós bírságot kapta"

"Bár tartották a kapcsolatot, régen nem találkoztak, Erika ráadásul most először látta Pétert ismét járni." ""Akárhányszor meglátom, mindig mosolygok" – kamera elé állt az Újpesten megkéselt rendőr és társa"

"Az SZFE kancellárja tíz évvel ezelőtt kapta meg a „Józsefvárosi Becsületkereszt" elismerést." "Visszavonhatja Szarka Gábor kitüntetését a józsefvárosi önkormányzat"

"16 ezernél több kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz a hatéves kortól kötelező iskolakezdés halasztásának ügyében. Az elfogadott kérelmek aránya magasabb, mint 2020-ban, de sokat még nem bíráltak el." "16 ezer hatévest tartanának még óvodában a szülei"

"A tűz 71 házat már elpusztított. A mentést nehezíti, hogy kijárási korlátozás van érvényben." "Bozóttűz fenyegeti Perth városát, ezreknek kellett elhagyniuk az otthonukat"

"Nincs olyan szál, ami ne Seszták Miklóshoz vezetne abban a több mint három éve teljes homály övezte kisvárdai projektben, amellyel 2,2 milliárd forint támogatásból lórehabilitációs központtal kombinált lovasakadémia épülne." "Volt miniszter ismerőseitől vett telkeken épül állami lovasközpont a Kelet Felcsútján"

"Az aktivista színésznő kapja idén a Cecil B. DeMille-életműdíjat." "Jane Fondát ezúttal nem őrizetbe veszik, hanem díjazzák"

"Ilyen beavatkozást korábban összesen csupán kétszer végeztek. Ez közel 23 órán át tartott." "Egyszerre kapott új arcot és kezeket egy amerikai fiatal" Az elfogadott kérelmek aránya magasabb, mint 2020-ban, de sokat még nem bíráltak el.","shortLead":"16 ezernél több kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz a hatéves kortól kötelező iskolakezdés halasztásának ügyében...","id":"20210203_iskolaerettseg_kervenyek_elbiralas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e6fc2b-7fc4-48ae-9a61-a8494992808d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0fa4db-2ac8-46de-a691-28210dbb8728","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_iskolaerettseg_kervenyek_elbiralas","timestamp":"2021. február. 03. 14:07","title":"16 ezer hatévest tartanának még óvodában a szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6a2039-9de9-4ebb-9a1b-055b158b5080","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tűz 71 házat már elpusztított. A mentést nehezíti, hogy kijárási korlátozás van érvényben.","shortLead":"A tűz 71 házat már elpusztított. A mentést nehezíti, hogy kijárási korlátozás van érvényben.","id":"20210203_bozottuz_perth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6a2039-9de9-4ebb-9a1b-055b158b5080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560763d6-fd42-414f-9fce-ff1e215eab2b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210203_bozottuz_perth","timestamp":"2021. február. 03. 10:16","title":"Bozóttűz fenyegeti Perth városát, ezreknek kellett elhagyniuk az otthonukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa09004-9b21-4d98-9f67-e0c521bcf76e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nincs olyan szál, ami ne Seszták Miklóshoz vezetne abban a több mint három éve teljes homály övezte kisvárdai projektben, amellyel 2,2 milliárd forint támogatásból lórehabilitációs központtal kombinált lovasakadémia épülne.","shortLead":"Nincs olyan szál, ami ne Seszták Miklóshoz vezetne abban a több mint három éve teljes homály övezte kisvárdai...","id":"20210203_Volt_miniszter_ismeroseitol_vett_telkeken_epul_allami_lovaskozpont_a_keleti_Felcsuton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa09004-9b21-4d98-9f67-e0c521bcf76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c58811-0d94-4663-bf07-a60d6a027276","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Volt_miniszter_ismeroseitol_vett_telkeken_epul_allami_lovaskozpont_a_keleti_Felcsuton","timestamp":"2021. február. 03. 13:56","title":"Volt miniszter ismerőseitől vett telkeken épül állami lovasközpont a Kelet Felcsútján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az aktivista színésznő kapja idén a Cecil B. DeMille-életműdíjat.","shortLead":"Az aktivista színésznő kapja idén a Cecil B. DeMille-életműdíjat.","id":"20210203_Jane_Fondat_ezuttal_nem_orizetbe_veszik_hanem_dijazzak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867e9b1c-2936-4df9-a87e-4faadad400ea","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Jane_Fondat_ezuttal_nem_orizetbe_veszik_hanem_dijazzak","timestamp":"2021. február. 03. 12:02","title":"Jane Fondát ezúttal nem őrizetbe veszik, hanem díjazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen beavatkozást korábban összesen csupán kétszer végeztek. Ez közel 23 órán át tartott.","shortLead":"Ilyen beavatkozást korábban összesen csupán kétszer végeztek. Ez közel 23 órán át tartott.","id":"20210203_arcatultetes_mutet_operacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c4ca3e-8737-4e56-8a87-1912b69636c0","keywords":null,"link":"/elet/20210203_arcatultetes_mutet_operacio","timestamp":"2021. február. 03. 12:37","title":"Egyszerre kapott új arcot és kezeket egy amerikai fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]