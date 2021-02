Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af1c499b-3a58-4495-a286-9982f9af5691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung következő nagy dobása a feltekerhető kijelzős telefon lehet, az viszont egyelőre még kérdés, mikor léphetnek majd vele piacra.","shortLead":"A Samsung következő nagy dobása a feltekerhető kijelzős telefon lehet, az viszont egyelőre még kérdés, mikor léphetnek...","id":"20210201_samsung_feltekerheto_kijelzo_fejlesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af1c499b-3a58-4495-a286-9982f9af5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ddd1b9-f269-44d3-a45f-bcc613cd32ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_samsung_feltekerheto_kijelzo_fejlesztese","timestamp":"2021. február. 01. 17:03","title":"Feltekerhető kijelzőn dolgozik a Samsung, új telefonba kerülhet majd bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A politikus tulajdoni hányada nőtt a \"kastélyos\" cégben.","shortLead":"A politikus tulajdoni hányada nőtt a \"kastélyos\" cégben.","id":"20210201_Eltunt_Lazar_szamlajarol_48_millio_de_egy_16_hektaros_szantoval_lett_gazdagabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b52cce-d355-4b7e-bd2b-4ee66fe15998","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Eltunt_Lazar_szamlajarol_48_millio_de_egy_16_hektaros_szantoval_lett_gazdagabb","timestamp":"2021. február. 01. 00:34","title":"Eltűnt Lázár számlájáról 48 millió, de egy 16 hektáros szántóval lett gazdagabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékbeli skinek, azaz kinézetek közt igen ritka darabok is akadnak, és egyesek akár valódi pénzt is hajlandók kiadni értük. Egy adásvétel nem úgy zajlott, ahogy tervezték.","shortLead":"A játékbeli skinek, azaz kinézetek közt igen ritka darabok is akadnak, és egyesek akár valódi pénzt is hajlandók kiadni...","id":"20210202_cs_go_counter_strike_global_offensive_digitalis_tartalom_kes_borton_lopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2335f1-3c28-4a80-9fa2-c6afe2ae7ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_cs_go_counter_strike_global_offensive_digitalis_tartalom_kes_borton_lopas","timestamp":"2021. február. 02. 08:03","title":"8 év börtönt kaphat a játékos, aki meglépett egy Counter-Strike-os késsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcffc82-4fc9-4e04-82d9-8b37424eb552","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy változás eredményeként szélesebbre nyílnak az androidos Play áruház kapui azok előtt az alkalmazások előtt, amelyekben valódi pénzüket kockáztathatják a felhasználók.","shortLead":"Egy változás eredményeként szélesebbre nyílnak az androidos Play áruház kapui azok előtt az alkalmazások előtt...","id":"20210202_szerencsejatek_alkalmazas_android_play_aruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbcffc82-4fc9-4e04-82d9-8b37424eb552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765ea6a-6d59-46b4-a1f6-b9386bbe307a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_szerencsejatek_alkalmazas_android_play_aruhaz","timestamp":"2021. február. 02. 09:03","title":"Jönnek Androidra a valódi pénzes szerencsejátékok, a magyaroknak még várniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pierre Gasly Dubajban fertőződhetett meg, azonban elmondása szerint jól érzi magát. ","shortLead":"Pierre Gasly Dubajban fertőződhetett meg, azonban elmondása szerint jól érzi magát. ","id":"20210201_F1_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bf4205-02ce-41fe-a7d1-7846e1c83d96","keywords":null,"link":"/sport/20210201_F1_koronavirus","timestamp":"2021. február. 01. 10:46","title":"Már hat Forma–1-es versenyző kapta el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71dcbc12-68fe-4480-acfd-b4f1ba6da1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint ez volt az elmúlt évek egyik legnagyobb mennyiségű drogfogása Magyarországon.","shortLead":"A hatóság szerint ez volt az elmúlt évek egyik legnagyobb mennyiségű drogfogása Magyarországon.","id":"20210201_Negyedmilliard_forint_erteku_marihuanat_foglalt_le_a_rendorseg_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71dcbc12-68fe-4480-acfd-b4f1ba6da1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88acfa49-de81-46f6-a722-93c3bc2ffd77","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Negyedmilliard_forint_erteku_marihuanat_foglalt_le_a_rendorseg_Budapesten","timestamp":"2021. február. 01. 06:12","title":"Negyedmilliárd forint értékű kábítószert foglalt le a rendőrség Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új rekordot állított fel a Lufthansa az Airbus A350-900 típusú repülőgépével, miután 13 600 kilométer megtétele után szerencsésen landolt a cég járata.","shortLead":"Új rekordot állított fel a Lufthansa az Airbus A350-900 típusú repülőgépével, miután 13 600 kilométer megtétele után...","id":"20210201_lufthansa_airbus_a350_900_repulogep_rekord_repulesi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8742b60-b0b7-4629-aeb9-51c926cfdcd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_lufthansa_airbus_a350_900_repulogep_rekord_repulesi_ido","timestamp":"2021. február. 01. 18:03","title":"Tizenöt és fél órát repült egyhuzamban egy kutatókat szállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fda2630-61e9-4b9c-944b-730257ac929d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap pár százan, hétfőn már ennél is kevesebben vonultak ki a Hősök terére a korlátozások ellen. ","shortLead":"Vasárnap pár százan, hétfőn már ennél is kevesebben vonultak ki a Hősök terére a korlátozások ellen. ","id":"20210201_tuntetes_korlatozasok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fda2630-61e9-4b9c-944b-730257ac929d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55606eb-6bc7-4b64-a1cb-c51c1a80e689","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_tuntetes_korlatozasok_ellen","timestamp":"2021. február. 01. 15:12","title":"Hétfőn is volt tüntetés a Hősök terén, a rendőrség megbírságolta a résztvevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]