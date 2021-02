Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A lángok nem terjedtek tovább.","shortLead":"A lángok nem terjedtek tovább.","id":"20210204_kamion_m5_piheno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2b7e6d-db26-482e-b534-86d73504e289","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_kamion_m5_piheno","timestamp":"2021. február. 04. 05:05","title":"Kamion égett az M35-ös pihenőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Csaknem 50 évvel vetheti vissza a történelemben Mianmart a katonaság hatalomátvétele: a hétfői államcsíny nem csupán a demokratizálódást törte derékba, de a legsötétebb katonai diktatúrába is visszasodorhatja az országot.","shortLead":"Csaknem 50 évvel vetheti vissza a történelemben Mianmart a katonaság hatalomátvétele: a hétfői államcsíny nem csupán...","id":"20210202_Az_orszagunk_egy_repulni_tanulo_madar_aminek_a_hadsereg_most_letorte_a_szarnyait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4373bc80-49a1-47af-a3a2-1b8f72c67bfc","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_Az_orszagunk_egy_repulni_tanulo_madar_aminek_a_hadsereg_most_letorte_a_szarnyait","timestamp":"2021. február. 02. 18:47","title":"„Az országunk egy repülni tanuló madár, aminek a hadsereg most letörte a szárnyait”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a07d98-dd34-49e1-80da-da1ec4037a22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testvérközösség jelentette be, hogy visszakapták a technikai számot, ami a felajánláshoz szükséges.","shortLead":"A testvérközösség jelentette be, hogy visszakapták a technikai számot, ami a felajánláshoz szükséges.","id":"20210203_ivanyi_gabor_met_1_szazalek_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a07d98-dd34-49e1-80da-da1ec4037a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1e94ae-979a-4bd8-a5e0-2e6bae9bccee","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_ivanyi_gabor_met_1_szazalek_ado","timestamp":"2021. február. 03. 09:08","title":"Ismét fel lehet ajánlani az 1 százalékot Iványi Gáborék egyházának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az aktivista színésznő kapja idén a Cecil B. DeMille-életműdíjat.","shortLead":"Az aktivista színésznő kapja idén a Cecil B. DeMille-életműdíjat.","id":"20210203_Jane_Fondat_ezuttal_nem_orizetbe_veszik_hanem_dijazzak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867e9b1c-2936-4df9-a87e-4faadad400ea","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Jane_Fondat_ezuttal_nem_orizetbe_veszik_hanem_dijazzak","timestamp":"2021. február. 03. 12:02","title":"Jane Fondát ezúttal nem őrizetbe veszik, hanem díjazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az önkormányzat már el is különített a Tiszavirág Sportuszoda működtetésére 400 millió forintot.","shortLead":"Az önkormányzat már el is különített a Tiszavirág Sportuszoda működtetésére 400 millió forintot.","id":"20210202_szeged_uszoda_modern_varosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad2b578-ab5c-4d16-b957-2dac061f14e0","keywords":null,"link":"/sport/20210202_szeged_uszoda_modern_varosok","timestamp":"2021. február. 02. 16:16","title":"Elkészült Szeged 16 milliárdos uszodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Fidesz-közeli Nézőpont állapította meg.","shortLead":"Ezt a Fidesz-közeli Nézőpont állapította meg.","id":"20210204_orban_viktor_nezopont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd41582-30a8-48ec-a79b-f4b92859d125","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_orban_viktor_nezopont","timestamp":"2021. február. 04. 07:37","title":"Egy kutatás szerint nőtt azoknak az aránya, akik elégedettek Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad638fa-dbe9-4a22-88e3-c8839f603f9b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Eger Termál Kft. négy éve nem fizetett a vízért.","shortLead":"Az Eger Termál Kft. négy éve nem fizetett a vízért.","id":"202104_eger_termal_fideszes_tartozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cad638fa-dbe9-4a22-88e3-c8839f603f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a88ca8-1729-4fb1-acf6-656ee69802cf","keywords":null,"link":"/360/202104_eger_termal_fideszes_tartozas","timestamp":"2021. február. 02. 12:00","title":"70 milliós Fidesz-kori tartozást kellett rendezni Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vállalat tervei szerint már ősszel használni lehetne az új oltóanyagot.","shortLead":"A vállalat tervei szerint már ősszel használni lehetne az új oltóanyagot.","id":"20210203_Koronavirus_mutacio_AstraZeneca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c65122-da24-4b43-bb44-8df44bf68144","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_Koronavirus_mutacio_AstraZeneca","timestamp":"2021. február. 03. 16:29","title":"Már a mutációk ellen is védő vakcináját fejleszti az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]