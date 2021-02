Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ed64e1b-9f8a-4d5b-94b7-17b474513782","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eplényi férfi éppen ki akarta kerülni a kerékpárosokat.","shortLead":"Az eplényi férfi éppen ki akarta kerülni a kerékpárosokat.","id":"20210205_Harom_biciklist_sodort_el_egy_velhetoen_ittas_autos_a_Bakonyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ed64e1b-9f8a-4d5b-94b7-17b474513782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f410f8-ff47-4d24-bd21-bd00b4ceea3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_Harom_biciklist_sodort_el_egy_velhetoen_ittas_autos_a_Bakonyban","timestamp":"2021. február. 05. 11:31","title":"Három biciklist sodort el egy vélhetően ittas autós a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emel az ügyészség Donáth László evangélikus lelkész ellen a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetházban történtek miatt – értesült a hvg.hu. A lelkészt az otthonban dolgozó egyik takarítónő jelentette fel.","shortLead":"Vádat emel az ügyészség Donáth László evangélikus lelkész ellen a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetházban...","id":"20210205_Vadat_emelnek_Donath_Laszlo_evangelikus_lelkesz_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b912fe8-6c99-4699-afd8-2c453179b450","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Vadat_emelnek_Donath_Laszlo_evangelikus_lelkesz_ellen","timestamp":"2021. február. 05. 10:38","title":"Vádat emeltek Donáth László evangélikus lelkész ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban és hetekben több ezer újabb dózis érkezik. ","shortLead":"A következő napokban és hetekben több ezer újabb dózis érkezik. ","id":"20210206_Tobb_mint_negyvenezer_AstraZeneca_vakcina_erkezett_szombaton_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ebef74-7eb5-4fcd-a70b-2e0af4304d59","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Tobb_mint_negyvenezer_AstraZeneca_vakcina_erkezett_szombaton_Magyarorszagra","timestamp":"2021. február. 06. 08:19","title":"Több mint negyvenezer AstraZeneca vakcina érkezett szombaton Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e1682d-a127-406c-b885-529f64edb6ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány a gazdaság újraindításával magyarázza a döntést. ","shortLead":"A kormány a gazdaság újraindításával magyarázza a döntést. ","id":"20210205_koronavirus_vakcina_Indonezia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3e1682d-a127-406c-b885-529f64edb6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f319749-7b9e-41fd-b5c7-f0bdd3a96eef","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_koronavirus_vakcina_Indonezia","timestamp":"2021. február. 05. 11:44","title":"Az idősek halnak bele, de a fiatalok kapják meg először a koronavírus elleni vakcinát Indonéziában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már hónapok teltek el az iPhone 12 család bejelentése, illetve piacra kerülése óta. Azonban továbbra sincs minden rendben OLED kijelzőjük körül. A frissítések pedig eddig nem hoztak megoldást.","shortLead":"Már hónapok teltek el az iPhone 12 család bejelentése, illetve piacra kerülése óta. Azonban továbbra sincs minden...","id":"20210206_iphone12_kijelzo_problemak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d776d49a-3339-44e5-ac56-fcb4cc87d1ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_iphone12_kijelzo_problemak","timestamp":"2021. február. 06. 14:03","title":"Múlnak a hónapok, és továbbra is gondok vannak az iPhone 12 kijelzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi jogász a választás lehetőségéről. ","shortLead":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi...","id":"20210206_Kovacsy_Zsombor_Az_az_eletszeru_ha_egy_oltoponton_egyfele_vakcina_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc3cd46-545a-417f-b021-71fb52f4e710","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kovacsy_Zsombor_Az_az_eletszeru_ha_egy_oltoponton_egyfele_vakcina_lesz","timestamp":"2021. február. 06. 11:00","title":"Kovácsy Zsombor: Az az életszerű, ha egy oltóponton egyféle vakcina lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt eddig is lehetett tudni, hogy nyolc fázisban tervezik beadni az oltásokat, most viszont a 444 által ismertetett oltási tervből az is kiderül, hogy számszerűleg az egyes csoportokban hányan vannak. Ha összeadunk-kivonunk megkaphatjuk, hogy mennyien lehetnek előttünk a listán.","shortLead":"Azt eddig is lehetett tudni, hogy nyolc fázisban tervezik beadni az oltásokat, most viszont a 444 által ismertetett...","id":"20210205_oltasi_terv_koronavirus_regisztracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc40801e-fe3d-470e-b19b-0cead84cde1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_oltasi_terv_koronavirus_regisztracio","timestamp":"2021. február. 05. 16:47","title":"Most megtudhatja, mennyien lehetnek ön előtt az oltási tervben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5332300-4b7e-4220-98fb-1d38049d2c21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos premierje csak február kilencedikén lesz.","shortLead":"A hivatalos premierje csak február kilencedikén lesz.","id":"20210205_Kikerult_nehany_kep_az_Audi_etron_GTrol_a_bemutatoja_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5332300-4b7e-4220-98fb-1d38049d2c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc3082e-79e7-4c0d-925e-dc3a78c8f1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_Kikerult_nehany_kep_az_Audi_etron_GTrol_a_bemutatoja_elott","timestamp":"2021. február. 05. 12:27","title":"Kikerült néhány kép az Audi e-tron GT-ről a bemutatója előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]