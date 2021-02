Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b1889cf-9696-42f9-a795-d8ca1d59d798","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Minden felemelkedéstörténet ugyanazon az erkölcsi csúszdán lefelé száguldva ugyanazt a kérdést fogalmazza meg: megérte-e átsétálni a pokolból a másik oldalra.","shortLead":"Minden felemelkedéstörténet ugyanazon az erkölcsi csúszdán lefelé száguldva ugyanazt a kérdést fogalmazza meg...","id":"202105__a_feher_tigris__indiai_macbeth__csirkeol_es_ketrecharc__bunreszes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1889cf-9696-42f9-a795-d8ca1d59d798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d468a09-e27e-4337-a9f8-38a61baab638","keywords":null,"link":"/360/202105__a_feher_tigris__indiai_macbeth__csirkeol_es_ketrecharc__bunreszes","timestamp":"2021. február. 07. 10:00","title":"Könyörtelen mese lett az indiai Machbet a Netflixen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b401bd32-e6bf-4581-bd15-92b40571e5c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint talán az idő segíthet abban, hogy feldolgozza a történteket.","shortLead":"A színész szerint talán az idő segíthet abban, hogy feldolgozza a történteket.","id":"20210205_Benedek_Miklos_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b401bd32-e6bf-4581-bd15-92b40571e5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5bda3e-86e1-421d-805d-c36a2c240024","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Benedek_Miklos_interju","timestamp":"2021. február. 05. 22:06","title":"Benedek Miklós: Hogy a Tibornak meg kellett halni, az igazságtalanság, ebben nem léptem tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma az ország háromszáz településén nincs semmilyen alapvető cikkeket árusító üzlet.","shortLead":"Ma az ország háromszáz településén nincs semmilyen alapvető cikkeket árusító üzlet.","id":"20210206_Korszerusitesre_ad_penzt_a_kormany_hogy_ujranyithassanak_a_falusi_kisboltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b0b5be-51f8-46ae-a19c-685b4e77ad04","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Korszerusitesre_ad_penzt_a_kormany_hogy_ujranyithassanak_a_falusi_kisboltok","timestamp":"2021. február. 06. 09:15","title":"Korszerűsítésre ad pénzt a kormány, hogy újranyithassanak a falusi kisboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felügyelet szerint a mellékhatásokkal járó esetek elsöprő többségében is mindössze a szúrás helyén érzett izomfájdalom, néha influenzaszerű tünetek, vagy fejfájás jelentkezett.","shortLead":"A felügyelet szerint a mellékhatásokkal járó esetek elsöprő többségében is mindössze a szúrás helyén érzett...","id":"20210205_astrazeneca_pfizer_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a58ab5-2987-42f7-83b3-6972123b982d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_astrazeneca_pfizer_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 05. 20:11","title":"A brit gyógyszerfelügyelet szerint a Pfizer és az AstraZeneca vakcinája rendkívül biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c1ed58-1171-4880-a255-276ef2113079","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint százmillió forintért árverezték el a Victoria Beckham után Poshspice-nak nevezett tehenet Közép-Angliában.","shortLead":"Több mint százmillió forintért árverezték el a Victoria Beckham után Poshspice-nak nevezett tehenet Közép-Angliában.","id":"20210205_Megvan_a_vilag_legdragabb_tehene_Victoria_Beckhamrol_neveztek_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c1ed58-1171-4880-a255-276ef2113079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a0c04d-f89e-461a-b356-f56da96aa6a3","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Megvan_a_vilag_legdragabb_tehene_Victoria_Beckhamrol_neveztek_el","timestamp":"2021. február. 05. 17:07","title":"Megvan a világ legdrágább tehene, Victoria Beckhamről nevezték el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ddc72d-cdcc-42a4-9e9d-44820a8453e6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmas botrányba keveredett az EU Határvédelmi Ügynöksége: az uniós határőrök sok esetben szemet hunytak, amikor illegális kitoloncolások szemtanúi voltak, például Magyarországon. Emellett előfordult a munkatársak megfélemlítése, sőt újabban még egy kiadós csalás gyanúja is felmerült.\r

","shortLead":"Hatalmas botrányba keveredett az EU Határvédelmi Ügynöksége: az uniós határőrök sok esetben szemet hunytak, amikor...","id":"20210207_Spiegel_Bajban_a_Frontex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ddc72d-cdcc-42a4-9e9d-44820a8453e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b21654-ba5f-4c4d-bbd6-3ee8bad783f8","keywords":null,"link":"/360/20210207_Spiegel_Bajban_a_Frontex","timestamp":"2021. február. 07. 08:45","title":"Spiegel: Bajban a Frontex vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaac36c5-2450-4bf7-95ec-cb88f0ce2830","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"11 éves születésnapját ünnepli a Microsoft kereskedelmi felhőszolgáltatása, az Azure. A fejlesztő egy vicces videóval emlékezik meg az évfordulóról.","shortLead":"11 éves születésnapját ünnepli a Microsoft kereskedelmi felhőszolgáltatása, az Azure. A fejlesztő egy vicces videóval...","id":"20210206_microsoft_marketing_video_az_azure_szo_kiejteserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaac36c5-2450-4bf7-95ec-cb88f0ce2830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a404dd4-a7fb-498c-af1d-d889feaf220d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_microsoft_marketing_video_az_azure_szo_kiejteserol","timestamp":"2021. február. 06. 16:03","title":"Kíváncsi a Microsoft: hogyan ejtené ki azt a szót, hogy Azure?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","shortLead":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","id":"20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2e0d3a-14e9-41b8-aa3a-97b0632ffcb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","timestamp":"2021. február. 07. 10:03","title":"Változás: nem kell hűteni az inzulint – közölték orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]