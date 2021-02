Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Miután állandó párja, Kristina Mladenovic visszalépett, Babos Tímea nem talált megfelelő társat.","shortLead":"Miután állandó párja, Kristina Mladenovic visszalépett, Babos Tímea nem talált megfelelő társat.","id":"20210205_babos_timea_nem_indul_kristina_mladenovic_australian_open","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e85ae5-e045-4699-a0f8-205bf898c6f5","keywords":null,"link":"/sport/20210205_babos_timea_nem_indul_kristina_mladenovic_australian_open","timestamp":"2021. február. 05. 11:35","title":"Babos nem indul párosban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig ott volt a neve a listán, most viszont eltűnt.","shortLead":"Eddig ott volt a neve a listán, most viszont eltűnt.","id":"20210207_szajer_jozsef_nke_egyetemi_tanar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1d834d-2830-4c8d-8870-53b118bcde70","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_szajer_jozsef_nke_egyetemi_tanar","timestamp":"2021. február. 07. 08:29","title":"Szájer neve eltűnt az NKE címzetes egyetemi tanárainak a listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286dfcdb-8dd5-4b44-8639-3202bb636091","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Negyedszázaddal a halála után jelent meg az Élet és Irodalom legendás szépirodalmi szerkesztője, Kardos G. György az 1940-es évek második felében írt verse.","shortLead":"Negyedszázaddal a halála után jelent meg az Élet és Irodalom legendás szépirodalmi szerkesztője, Kardos G. György...","id":"202105_folyoirat__versszunnyadas_kardos_g_gyorgy_beke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286dfcdb-8dd5-4b44-8639-3202bb636091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99be9888-ca17-4254-93e3-77e4f43a20af","keywords":null,"link":"/360/202105_folyoirat__versszunnyadas_kardos_g_gyorgy_beke","timestamp":"2021. február. 06. 13:45","title":"Igazi kuriózum Kardos G. György \"új\" műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az állami és önkormányzati ingatlanok bérletéért sem kell fizetni néhány hónapon át.","shortLead":"Az állami és önkormányzati ingatlanok bérletéért sem kell fizetni néhány hónapon át.","id":"20210205_Elengedik_az_ettermek_es_konditermek_berleti_dijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758be699-5afe-4b8e-b184-e19d744c5198","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_Elengedik_az_ettermek_es_konditermek_berleti_dijat","timestamp":"2021. február. 05. 13:13","title":"Elengedik az éttermek és konditermek bérleti díját május végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második generációs mobiljaként debütálhat.","shortLead":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második...","id":"20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee24f85a-90c2-4bb9-977d-4005b1f1621b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","timestamp":"2021. február. 07. 09:03","title":"7000 mAh-s akkumulátorral érkezhet a Samsung új telefonja, a Galaxy F62","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Drámai szavak kíséretében hagyta el a színt 2017-ben az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltje, Botka László, de többen úgy gondolják, hogy most eljött az ő ideje. Noha Botka egyre aktívabb és médiát is épít, forrásaink szerint mindez nem jelenti az országos visszatérését. Karácsony közben vidéki polgármesterekkel tárgyal, amit úgy értelmeznek egyesek, hogy keresi az embert maga helyett a kormányfőjelöltségre. Több politikustársa szerint úgysem fog mást találni, így ő indul majd.","shortLead":"Drámai szavak kíséretében hagyta el a színt 2017-ben az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltje, Botka László, de többen...","id":"20210205_Botka_Laszlo_miniszterelnok_jeloltseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5beb6a2a-82d0-47e3-9d0b-fdbbf15f6661","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Botka_Laszlo_miniszterelnok_jeloltseg","timestamp":"2021. február. 05. 13:30","title":"Próbálják rávenni Botka Lászlót, hogy induljon a miniszterelnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1779a111-9223-4a2e-9e38-18330a86cb0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal ügyvédje a hivatalos többségi tulajdonos.","shortLead":"Ezúttal ügyvédje a hivatalos többségi tulajdonos.","id":"20210206_Hivatalosan_is_Meszaros_Lorinc_kozelebe_kerult_a_salgotarjani_fociklub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1779a111-9223-4a2e-9e38-18330a86cb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd859c2-278d-4e8d-94b9-c30bc4ae01f6","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Hivatalosan_is_Meszaros_Lorinc_kozelebe_kerult_a_salgotarjani_fociklub","timestamp":"2021. február. 06. 14:45","title":"Hivatalosan is Mészáros Lőrinc közelébe került a salgótarjáni fociklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Csak minimálisan nő az idén a keresetek vásárlóereje, ezzel megtörik a bérfelzárkóztatás négy éve tartó folyamata. A nyáron eldől, tartható-e a béremelést a szociális hozzájárulási adó csökkentésével ösztönző modell. ","shortLead":"Csak minimálisan nő az idén a keresetek vásárlóereje, ezzel megtörik a bérfelzárkóztatás négy éve tartó folyamata...","id":"202105__berfelzarkoztatas__covidhatasok__novekvo_kockazatok__szukebb_marokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e655aa5-7fe2-44b7-b6fa-ad1a0f289ff7","keywords":null,"link":"/360/202105__berfelzarkoztatas__covidhatasok__novekvo_kockazatok__szukebb_marokkal","timestamp":"2021. február. 06. 08:30","title":"Az adatok mást mutatnak, de 2020-ban megállt a keresetek növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]