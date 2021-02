Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi vezetőt is.","shortLead":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi...","id":"20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cef18f1-5358-4007-924c-92e1eabfa09a","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","timestamp":"2021. február. 08. 07:35","title":"Az életére tört az ellenzék Haiti elnöke szerint, őrizetbe vettek 23 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5404fd4a-28a8-4bb1-95e0-a0e70e810511","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kormány óva int a tartományba utazástól. Azt kérik, hogy aki az elmúlt két hétben Tirolban járt, teszteltesse magát.","shortLead":"Az osztrák kormány óva int a tartományba utazástól. Azt kérik, hogy aki az elmúlt két hétben Tirolban járt...","id":"20210208_tirol_koronavirus_mutacio_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5404fd4a-28a8-4bb1-95e0-a0e70e810511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933a9c37-7a11-43e8-96ff-eefe16089e58","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_tirol_koronavirus_mutacio_utazas","timestamp":"2021. február. 08. 18:15","title":"Nem ajánlott Tirolba utazni, már 293 embernél mutatták ki a dél-afrikai vírusmutációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9daa496-74a2-4db9-ad6e-71f3b96e1721","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egy villanymotorral kiegészített 4 hengeres benzines erőforrást kapott. ","shortLead":"Az újdonság egy villanymotorral kiegészített 4 hengeres benzines erőforrást kapott. ","id":"20210208_magyarorszagon_az_elso_hibrid_maserati","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9daa496-74a2-4db9-ad6e-71f3b96e1721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec01f38-de4a-4601-b82c-a7820c7ca2f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_magyarorszagon_az_elso_hibrid_maserati","timestamp":"2021. február. 08. 06:41","title":"Magyarországon az első hibrid Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Párizs mellett Lyonban és Bordeaux-ban is tesztelik a módszert, amely segít érvényt szerezni a rövidtávú lakáskiadás önkormányzati kontrolljának.","shortLead":"Párizs mellett Lyonban és Bordeaux-ban is tesztelik a módszert, amely segít érvényt szerezni a rövidtávú lakáskiadás...","id":"20210208_francia_airbnb_szabalyozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1015049-e6b2-4ce4-adea-f233941fc6bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_francia_airbnb_szabalyozas","timestamp":"2021. február. 08. 12:32","title":"Új modellt próbál ki az Airbnb: Párizsban törlik a rendszerükből azt, aki nem működik együtt a hatóságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e495692-bcbd-4b39-9228-a1bdbd9a1c8e","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"A történelem legjobbja napjaink legjobbja ellen: az ötvenötödik Super Bowl narratívája leginkább Tom Brady és Patrick Mahomes összecsapására van kihegyezve. Az amerikai foci nagydöntő azonban gazdasági élénkülést is hozhat a házigazda város életébe.","shortLead":"A történelem legjobbja napjaink legjobbja ellen: az ötvenötödik Super Bowl narratívája leginkább Tom Brady és Patrick...","id":"20210207_nfl_super_bowl_florida_kansas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e495692-bcbd-4b39-9228-a1bdbd9a1c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb0d639-530e-49cb-8276-0c830a595436","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_nfl_super_bowl_florida_kansas","timestamp":"2021. február. 07. 20:00","title":"A nagybetűs kecske, aki egy este alatt rendberakhatja egy floridai város gazdaságát és hírnevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599bfa6f-19ae-4c5d-975f-f9f508586f57","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A takarmányárak miatt kerül többe a tojás.","shortLead":"A takarmányárak miatt kerül többe a tojás.","id":"20210207_Tovabb_dragul_a_tojas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=599bfa6f-19ae-4c5d-975f-f9f508586f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f37476-feb5-4d7b-876e-5a92b1d32004","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Tovabb_dragul_a_tojas","timestamp":"2021. február. 07. 22:01","title":"Tovább drágul a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189024c5-aa44-4bba-8542-b6ed8b7e15c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tájékoztatás szerint két gondolatkör köré épül. Többek közt elmondhatjuk, egyetértünk-e azzal, hogy minden eszközzel fel kell lépni a nem megfelelő magatartás ellen.","shortLead":"A tájékoztatás szerint két gondolatkör köré épül. Többek közt elmondhatjuk, egyetértünk-e azzal, hogy minden eszközzel...","id":"20210207_allatvedelem_konzultacia_nagy_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=189024c5-aa44-4bba-8542-b6ed8b7e15c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4919641-fa8f-41d1-854a-5c7d29daae2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_allatvedelem_konzultacia_nagy_istvan","timestamp":"2021. február. 07. 14:26","title":"Online konzultációt indított a kormány az állatvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre 1160 fertőzöttet találtak az országban.","shortLead":"Hétfőre 1160 fertőzöttet találtak az országban.","id":"20210208_koronavirus_elhunyt_fertozott_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fbbce5-99d6-459d-8e3f-6ca06d226ae0","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_koronavirus_elhunyt_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2021. február. 08. 10:11","title":"65 újabb halottja van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]