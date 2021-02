Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Álmában nyelte le az AirPods fülhallgatója egyik felét az az amerikai férfi, akinek csak a kórházban esett le, miért nem találta meg az eszközt ébredés után.","shortLead":"Álmában nyelte le az AirPods fülhallgatója egyik felét az az amerikai férfi, akinek csak a kórházban esett le, miért...","id":"20210208_lenyelt_airpods_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc27625a-9134-4f1e-8f07-8c72366c2b40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_lenyelt_airpods_baleset","timestamp":"2021. február. 08. 19:03","title":"Mellkasi fájdalommal ment kórházba az amerikai férfi – ott kiderült, hová tűnt az AirPods egyik fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn délután zivatar is lehet, a délnyugati megyékben akár az ég is megdörrenhet.","shortLead":"Hétfőn délután zivatar is lehet, a délnyugati megyékben akár az ég is megdörrenhet.","id":"20210208_idojaras_hetfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb30e0bd-a62b-4410-b8bc-4e77f8cf96e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. február. 08. 05:29","title":"Esős idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb280fb2-9264-4967-bc4a-3a9ac445c4dc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Német lapok egymásnak ellentmondó értesüléseket közölnek Kína és 17 közép-, illetve kelet-európai ország közelgő virtuális csúcstalálkozójáról. Az biztos, hogy a nagyhatalom saját érdekeit igyekszik majd egyengetni. ","shortLead":"Német lapok egymásnak ellentmondó értesüléseket közölnek Kína és 17 közép-, illetve kelet-európai ország közelgő...","id":"20210208_Nemet_lapok_Kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb280fb2-9264-4967-bc4a-3a9ac445c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed26061-2a9d-43a7-933b-302f68874599","keywords":null,"link":"/360/20210208_Nemet_lapok_Kina","timestamp":"2021. február. 08. 09:00","title":"Online konferencián hízeleghet Kína a közép- és kelet-európai országoknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha annyi pénzt nem szedett be a rendőrség, mint 2020-ban. ","shortLead":"Soha annyi pénzt nem szedett be a rendőrség, mint 2020-ban. ","id":"20210207_13_milliard_birsag_szabalyszeges_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ccc8b2-31b1-4659-a0c3-ace7d5911792","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_13_milliard_birsag_szabalyszeges_rendorseg","timestamp":"2021. február. 07. 17:49","title":"1,3 milliárd forint bírságot szabtak ki tavaly a járványvédelmi szabályokat megszegőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b56becc-0b4e-47c3-8ea3-71dcecfffa35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugyanakkor bejelentették a hétfő estétől élő kijárási tilalmat is.","shortLead":"Ugyanakkor bejelentették a hétfő estétől élő kijárási tilalmat is.","id":"20210208_mianmar_junta_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b56becc-0b4e-47c3-8ea3-71dcecfffa35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f338b56-8e56-4134-bea0-1c4a302e2fab","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_mianmar_junta_valasztas","timestamp":"2021. február. 08. 20:39","title":"A mianmari katonai vezető szabad választásokat ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itthon még nem jelent meg ez a mutáció, de több európai országban már igen.","shortLead":"Itthon még nem jelent meg ez a mutáció, de több európai országban már igen.","id":"20210207_Lehet_hogy_a_delafrikai_mutans_ellen_nem_eleg_hatekony_az_AstraZeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b977132-bdad-4e5c-bce1-d39cf7744cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_Lehet_hogy_a_delafrikai_mutans_ellen_nem_eleg_hatekony_az_AstraZeneca","timestamp":"2021. február. 07. 10:09","title":"Lehet, hogy a dél-afrikai mutáns ellen nem elég hatékony az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5fdf10-526c-4938-8e9a-8f592519bce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter szerint a török kezdeményezés jó lehetőség, hogy megvizsgálják, alkalmazható-e a török oltóanyag a Magyarországon engedélyezett koronavírus elleni védőoltások mellett.

","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint a török kezdeményezés jó lehetőség, hogy megvizsgálják, alkalmazható-e a török...","id":"20210208_szijjarto_torokorszag_vakcina_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5fdf10-526c-4938-8e9a-8f592519bce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2502fe-9b8c-4d58-994f-d3b39cb29bf9","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_szijjarto_torokorszag_vakcina_teszt","timestamp":"2021. február. 08. 18:19","title":"Szijjártó: Törökország örülne, ha segítenénk tesztelni a vakcinájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A brutális támadás után a gyanúsított a holttestet egy dögkútba rejtette. A gyilkosság tavaly novemberben történt, a bíróság most rendelte el a férfi letartóztatását. ","shortLead":"A brutális támadás után a gyanúsított a holttestet egy dögkútba rejtette. A gyilkosság tavaly novemberben történt...","id":"20210207_Annyira_megverte_elettarsat_hogy_minden_csontja_eltort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d1e566-8565-404b-a29c-9326b71a4760","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Annyira_megverte_elettarsat_hogy_minden_csontja_eltort","timestamp":"2021. február. 07. 18:53","title":"Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint annyira megverte élettársát, hogy szinte minden csontja eltört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]