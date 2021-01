Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Koppenhágai Egyetem tudósai által elvégzett kutatások szerint a kacsacsőrű emlősnek 10 nemi kromoszómája van, ötször annyi, mint például az embernek.","shortLead":"A Koppenhágai Egyetem tudósai által elvégzett kutatások szerint a kacsacsőrű emlősnek 10 nemi kromoszómája van, ötször...","id":"20210113_kacsacsoru_emlos_genetikai_kod_genetikai_terkep_evolucio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195399ab-9f4f-4479-a7a8-789aa09a4eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kacsacsoru_emlos_genetikai_kod_genetikai_terkep_evolucio","timestamp":"2021. január. 13. 13:07","title":"Megfejtették a kacsacsőrű emlős genetikai térképét, kiderült, mitől ilyen furcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"307 ezerrel kevesebb motort és 9,6 ezerrel kevesebb autót gyártott 2020-ban az Audi Hungaria, mint egy évvel korábban.","shortLead":"307 ezerrel kevesebb motort és 9,6 ezerrel kevesebb autót gyártott 2020-ban az Audi Hungaria, mint egy évvel korábban.","id":"20210114_Megereztek_a_gyori_Audigyarban_hogy_a_jarvany_miatt_egy_honap_kiesett_a_munkabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02299290-01b5-4e40-ad48-3fa09bad8204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Megereztek_a_gyori_Audigyarban_hogy_a_jarvany_miatt_egy_honap_kiesett_a_munkabol","timestamp":"2021. január. 14. 16:34","title":"Megérezték a győri Audi-gyárban, hogy a járvány miatt egy hónap kiesett a munkából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b232dc-639e-42df-b8e5-9433de2ea178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igaz, nézők nélkül. Az egy hónapig tartó zárlat alatt csak akkor léphetnek ki az utcára a portugálok, ha vásárolni vagy dolgozni mennek.","shortLead":"Igaz, nézők nélkül. Az egy hónapig tartó zárlat alatt csak akkor léphetnek ki az utcára a portugálok, ha vásárolni vagy...","id":"20210114_portugalia_koronavirus_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48b232dc-639e-42df-b8e5-9433de2ea178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223438d2-25a6-4b2d-8678-a5a316f02ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_portugalia_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. január. 14. 07:16","title":"Szigorú országos karantént rendeltek el Portugáliában, de focimeccsek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6574d-d437-4f37-a2ff-890c83991c1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvost a Pfizer-BioNTech vakcinájával oltották be.\r

","shortLead":"Az országos tiszti főorvost a Pfizer-BioNTech vakcinájával oltották be.\r

","id":"20210113_muller_cecilia_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6574d-d437-4f37-a2ff-890c83991c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c80540-8456-44d7-8b5b-4938dd04ff1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_muller_cecilia_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 13. 15:36","title":"Müller Cecília is megkapta a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b25747-55cd-4281-bdb1-7766672f9e06","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A román Oscar-nevezés, a Colectiv című dokumentumfilm rendezője, Alexander Nanau visszautasított egy román állami kitüntetést az ellen tiltakozva, hogy a hatóságok nem támogatják kellően a koronavírus-járvány miatt \"a csőd szélén\" álló kulturális ágazatot.","shortLead":"A román Oscar-nevezés, a Colectiv című dokumentumfilm rendezője, Alexander Nanau visszautasított egy román állami...","id":"20210113_Tiltakozik_a_Colectiv_rendezoje_visszautasitott_egy_allami_kituntetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3b25747-55cd-4281-bdb1-7766672f9e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1dd6e4-ee3e-4183-bd16-5820b618f725","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Tiltakozik_a_Colectiv_rendezoje_visszautasitott_egy_allami_kituntetest","timestamp":"2021. január. 13. 13:26","title":"Tiltakozik a Colectiv rendezője, visszautasított egy állami kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd10274d-9eec-4bcd-86f8-cab1ab629b18","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Több összetartó folyamat eredményeként, a csalódottak elitellenes dühére ráérezve lehetett elnök a most távozó Donald Trump. De a velünk maradó, és a republikánus párt szervezetét megtámadó trumpizmust okozó problémák felismerése nélkül Joe Bidennek és a demokratáknak sem lesz egyszerű dolga megtalálni az orvosságot – magyarázza a HVG-nek Jeff Gedmin, a washingtoni American Purpose online magazin főszerkesztője, a Szabad Európa Rádió volt igazgatója.



","shortLead":"Több összetartó folyamat eredményeként, a csalódottak elitellenes dühére ráérezve lehetett elnök a most távozó Donald...","id":"202102_bidennek_meggyulik_abaja_a_balszarnnyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd10274d-9eec-4bcd-86f8-cab1ab629b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6a260e-7df7-4b17-b537-6141c37f1cea","keywords":null,"link":"/360/202102_bidennek_meggyulik_abaja_a_balszarnnyal","timestamp":"2021. január. 14. 11:00","title":"Jeff Gedmin: Amerika bajainak felmérése nélkül nem lehet megszabadulni a trumpizmustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86988a4-aadb-4c16-9a7f-6dd4cadec199","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó eladási mutatói a koronavírus-járvány ellenére alig romlottak. ","shortLead":"A német gyártó eladási mutatói a koronavírus-járvány ellenére alig romlottak. ","id":"20210114_kivaloan_fogy_a_porsche_elso_elektromos_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f86988a4-aadb-4c16-9a7f-6dd4cadec199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90892db-f3e6-490b-95a2-88e09241a219","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_kivaloan_fogy_a_porsche_elso_elektromos_autoja","timestamp":"2021. január. 14. 09:21","title":"Kiválóan fogy a Porsche első elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277027c4-25db-4577-a84e-5d3170e94635","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A petíció múlt héten indult, és közel 30 ezren írták alá.\r

\r

","shortLead":"A petíció múlt héten indult, és közel 30 ezren írták alá.\r

\r

","id":"20210113_Toroltek_az_erettsegi_elhalasztasat_szorgalmazo_peticiot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=277027c4-25db-4577-a84e-5d3170e94635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c88899-8966-47c0-8c1b-7de354642cf9","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Toroltek_az_erettsegi_elhalasztasat_szorgalmazo_peticiot","timestamp":"2021. január. 13. 12:37","title":"Törölték az érettségi elhalasztását szorgalmazó petíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]