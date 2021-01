Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81841089-7da2-46b3-bc2d-1861201fb181","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202102_samanok_es_lovagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81841089-7da2-46b3-bc2d-1861201fb181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abdaaa7-c604-46b3-8e50-392cc7aed6f9","keywords":null,"link":"/itthon/202102_samanok_es_lovagok","timestamp":"2021. január. 14. 09:29","title":"Hamvay Péter: Sámánok és lovagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e437333-ac94-44b9-9b92-24ec07c7a2dc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megkezdte külföldi terjeszkedését a Fidesz pártalapítványa – tudta meg a HVG.","shortLead":"Megkezdte külföldi terjeszkedését a Fidesz pártalapítványa – tudta meg a HVG.","id":"20210113_Pazar_helyen_vett_ingatlant_a_Fidesz_partalapitvanya_Brusszelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e437333-ac94-44b9-9b92-24ec07c7a2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e033ec3-b7ca-43ae-80a4-8f3fe49568bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Pazar_helyen_vett_ingatlant_a_Fidesz_partalapitvanya_Brusszelben","timestamp":"2021. január. 13. 15:15","title":"Pazar helyen vett ingatlant a Fidesz pártalapítványa Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2020 egészében 3,3 százalék volt az infláció, az élelmiszerek ára 7,2 százalékkal nőtt. Decemberben 2019 decemberéhez képest a dohányáruk voltak sokkal drágábbak, az üzemanyagok ára alacsonyabb volt. A járvány és a válság az inflációs folyamatokat is megrángatták 2020-ban, a korlátozások miatt pedig megkérdőjelezhető az adatok pontossága.","shortLead":"2020 egészében 3,3 százalék volt az infláció, az élelmiszerek ára 7,2 százalékkal nőtt. Decemberben 2019 decemberéhez...","id":"20210114_Inflacio_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6756376a-e798-42b9-8346-7b0551bba53d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Inflacio_2020","timestamp":"2021. január. 14. 09:00","title":"Messze az élelmiszerek drágultak legjobban 2020-ban, a december a dohányosoknak hozott nagy érvágást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivároghatott, mennyibe kerül majd az LG Rollable, a gyártó feltekerhető kijelzős mobilja, és az is, mikor mutathatják azt be a nagyközönségnek. Az ára még az első Galaxy Foldot is túlszárnyalja majd.","shortLead":"Kiszivároghatott, mennyibe kerül majd az LG Rollable, a gyártó feltekerhető kijelzős mobilja, és az is, mikor...","id":"20210114_lg_rollable_feltekerheto_kijelzos_telefon_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6024bef-5c87-4ecd-bbfc-c069ca1d3e53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_lg_rollable_feltekerheto_kijelzos_telefon_ara","timestamp":"2021. január. 14. 15:03","title":"Megvan, mennyibe kerülhet az LG feltekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Koppenhágai Egyetem tudósai által elvégzett kutatások szerint a kacsacsőrű emlősnek 10 nemi kromoszómája van, ötször annyi, mint például az embernek.","shortLead":"A Koppenhágai Egyetem tudósai által elvégzett kutatások szerint a kacsacsőrű emlősnek 10 nemi kromoszómája van, ötször...","id":"20210113_kacsacsoru_emlos_genetikai_kod_genetikai_terkep_evolucio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195399ab-9f4f-4479-a7a8-789aa09a4eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kacsacsoru_emlos_genetikai_kod_genetikai_terkep_evolucio","timestamp":"2021. január. 13. 13:07","title":"Megfejtették a kacsacsőrű emlős genetikai térképét, kiderült, mitől ilyen furcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK két politikusának összesen 500 ezer forintot sérelemdíjat kell fizetnie.","shortLead":"A DK két politikusának összesen 500 ezer forintot sérelemdíjat kell fizetnie.","id":"20210113_deutsch_tamas_per_birosag_gyurcsany_ferenc_altus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2acba3-27e5-4908-bc39-1f803023dc57","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_deutsch_tamas_per_birosag_gyurcsany_ferenc_altus","timestamp":"2021. január. 13. 15:45","title":"Deutsch Tamás pert nyert Gyurcsányék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6281c5bd-b897-43fb-ba55-3b27b319b2e2","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Miért nem sikerült megvédeni a washingtoni törvényhozást? Miért láttatták sokan bohócoknak az erőszakos szélsőségeseket? Masha Gessen szerint azért, mert a rendszer képviselői magukhoz hasonlónak tekintették az ostromlókat. A publicistát, a New Yorker magazin munkatársát a helyes szóhasználatról, a sebek begyógyítását ígérő retorikáról és a magyar párhuzamokról kérdeztük.","shortLead":"Miért nem sikerült megvédeni a washingtoni törvényhozást? Miért láttatták sokan bohócoknak az erőszakos...","id":"202102_aggaszto_retorika_a_sebek_begyogyitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6281c5bd-b897-43fb-ba55-3b27b319b2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9106e1-3755-4b05-b4ec-c0dd37ec4c1b","keywords":null,"link":"/360/202102_aggaszto_retorika_a_sebek_begyogyitasa","timestamp":"2021. január. 14. 14:00","title":"Masha Gessen: \"Orbán is elbukott 4 év után, az USA mindössze le van maradva”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi egy szállodai lopás közben késelte meg a recepcióst.","shortLead":"A férfi egy szállodai lopás közben késelte meg a recepcióst.","id":"20210114_mexiko_keseles_itelet_szalloda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24108188-b9eb-4501-b775-974f157a6ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_mexiko_keseles_itelet_szalloda","timestamp":"2021. január. 14. 21:24","title":"Tíz évet börtönt kapott a tizenhét évig Mexikóban bujkáló budai késelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]