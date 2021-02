Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3eaf94a3-4cf6-43bb-bdb9-b7a63a36c1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent M. Night Shyamalan új filmje, az Old előzetese egy tengerpartról, ahol egy nap alatt megöregszenek és meghalnak az emberek.","shortLead":"Megjelent M. Night Shyamalan új filmje, az Old előzetese egy tengerpartról, ahol egy nap alatt megöregszenek és...","id":"20210208_m_night_shyamalan_old_elozetes_trailer_hatodik_erzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eaf94a3-4cf6-43bb-bdb9-b7a63a36c1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4b379a-2616-49ff-94b4-4254b1850f89","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_m_night_shyamalan_old_elozetes_trailer_hatodik_erzek","timestamp":"2021. február. 08. 12:52","title":"A Hatodik érzék rendezője megint mindenkit halálra rémiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836140c5-9fdc-43f4-8173-df8e45e34564","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén volt 39 éves a Don Francesco, új tulajdonost keresnek az étteremnek.","shortLead":"Idén volt 39 éves a Don Francesco, új tulajdonost keresnek az étteremnek.","id":"20210208_elado_magyarorszag_elso_pizzazoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=836140c5-9fdc-43f4-8173-df8e45e34564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b57b40-bfd3-41d4-b3d8-99e712a3ab23","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_elado_magyarorszag_elso_pizzazoja","timestamp":"2021. február. 08. 12:29","title":"Eladó Magyarország egyik első pizzázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","shortLead":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","id":"20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a214ee76-1814-4347-92b2-aca64f756a18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","timestamp":"2021. február. 08. 12:49","title":"MNB: Budapesten gyorsabban drágulnak a kötelező biztosítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5945c281-6d7d-443c-a6d1-7504261ec56c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos szerint a magyar járványügyi adatok kiegyensúlyozottak, de nem szabad hátradőlni.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos szerint a magyar járványügyi adatok kiegyensúlyozottak, de nem szabad hátradőlni.","id":"20210207_Muller_Cecilia_vakcina_oltakozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5945c281-6d7d-443c-a6d1-7504261ec56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee13146-df67-467b-9360-975fd7166357","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Muller_Cecilia_vakcina_oltakozas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 07. 16:55","title":"Müller Cecília: Orvosi javallatra előnyben lehet részesíteni egyik vakcinát a másikkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn délután zivatar is lehet, a délnyugati megyékben akár az ég is megdörrenhet.","shortLead":"Hétfőn délután zivatar is lehet, a délnyugati megyékben akár az ég is megdörrenhet.","id":"20210208_idojaras_hetfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb30e0bd-a62b-4410-b8bc-4e77f8cf96e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. február. 08. 05:29","title":"Esős idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550826a1-2f80-4664-92c4-e1d4ec9d095e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra utal, hogy a Ford megújítja népszerű kompaktját.","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy a Ford megújítja népszerű kompaktját.","id":"20210208_kemfotokon_a_megujult_ford_focus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=550826a1-2f80-4664-92c4-e1d4ec9d095e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c18a57c-6d7e-41b4-b32b-47a9f6809fda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_kemfotokon_a_megujult_ford_focus","timestamp":"2021. február. 08. 11:45","title":"Kémfotókon a megújult Ford Focus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9daa496-74a2-4db9-ad6e-71f3b96e1721","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egy villanymotorral kiegészített 4 hengeres benzines erőforrást kapott. ","shortLead":"Az újdonság egy villanymotorral kiegészített 4 hengeres benzines erőforrást kapott. ","id":"20210208_magyarorszagon_az_elso_hibrid_maserati","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9daa496-74a2-4db9-ad6e-71f3b96e1721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec01f38-de4a-4601-b82c-a7820c7ca2f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_magyarorszagon_az_elso_hibrid_maserati","timestamp":"2021. február. 08. 06:41","title":"Magyarországon az első hibrid Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden a CBS-nek arról is beszélt, hogy nem szeretné, ha Donald Trump a továbbiakban is hírszerzési tájékoztatókat olvashatna, a koronavírus miatti gazdaságélénkítő csomagból pedig kikerülhet a szövetségi minimálbér-rendelkezés.","shortLead":"Joe Biden a CBS-nek arról is beszélt, hogy nem szeretné, ha Donald Trump a továbbiakban is hírszerzési tájékoztatókat...","id":"20210208_irani_atomalku_joe_biden_ali_hamenei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b22fc51-ca1f-4980-b0f8-d84932e8ff85","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_irani_atomalku_joe_biden_ali_hamenei","timestamp":"2021. február. 08. 05:56","title":"Iráni atomalku: egymástól várja az első lépést Washington és Teherán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]