Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

“Az általános iskola második osztályába járó gyerekem azzal jött haza, hogy a tanítója szerint a vírus nem is létezik” – panaszolta egy olvasónk. Ilona saját bevallása szerint nem mer lépni, mert úgy gondolja, hogy a pedagógushiány miatt úgysem fogják eltávolítani az osztályból a Facebookon is rendszeresen összeesküvés-elméleteket megosztó tanítót. És így végső soron a gyerek inná meg a levét, ha a szülő bepanaszolná a tanárt.

Egy vidéki középiskolában tanító forrásunk, Antal is észlelte már a saját kollégái között a vírustagadást: “A tanáriban legalább két ember beszélt már hangosan róla, hogy az egész csak valakik meggazdagodása miatt lett kitalálva. Azt csak remélni tudom, hogy a gyerekek előtt ilyesmiről nem beszélnek.”

Képünk illusztráció © AFP / ILYA NAYMUSHIN

A pedagógusok döntő hányada tapasztalataink szerint felelősséggel beszél a vírusról a gyerekeknek, tehát nem általános jelenség közöttük a vírustagadás, az pedig pláne nem, hogy a gyerekeket is összeesküvés-elméletekkel terhelik. De a Nemzeti Népegészségügyi Központ már novemberben felhívta rá a figyelmet, hogy nagyon fontos megakadályozni az oktatási intézményekben ezeknek a nézeteknek a terjedését, mert nagy károkat okozhat.

Abba nehéz belegondolni, milyen hatást érhet el például egy kevesebb otthoni odafigyelést kapó alsós diáknál, ha összeesküvés-elméletekkel tömi a fejét valaki, akire egyébként felnéz, és akit okos embernek gondol.

A Pedagógusok Szakszervezete a vírustagadást nem vizsgálta külön, de a 2020 végén készült kutatásukból sokatmondó adat lehet, hogy a megkérdezett általános iskolai tanárok 21 százaléka nem oltatná be magát, óvodában 24 százalék ez a szám. De hangsúlyozzuk, az oltásellenesség nem feltétlenül jár vírustagadással is.

"Igen, tudunk vírustagadó pedagógusokról, de reméljük, ezeknek a nézeteknek nem adnak hangot órákon" – mondta a hvg.hu-nak Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, aki azt kéri, aki ilyennel találkozik, forduljon az intézményvezetőhöz, de ha fél, akkor a tankerületi központnak, a szakképzési centrumnak is jelezheti.

Képünk illusztráció © AFP / MYRIAM TIRLER

Az alelnök hangsúlyozta, hogy inkább elszigetelt esetekről lehet szó, az állami kommunikáció összevisszasága is segíti az összeesküvés-elméletek terjedését. "Egyértelmű és világos beszéd kellene, de ez hiányzik: a kínai és az orosz vakcinát is elfogadná a többség, amennyiben nem felső utasításra engedélyeznék azokat, hanem látni lehetne a kutatások eredményeit, a megfelelő alkalmazási leírásokat, amit a Magyar Orvosi Kamara is kifogásolt. Ameddig nincs tiszta beszéd, addig a vírustagadók és az oltásellenesek is jelen lesznek a társadalomban" – vélekedik.

“Már annak is rossz üzenete van, ha azt tapasztalják a gyerekek, hogy a tanárok egymásnak ellentmondó dolgokat mondanak” – mondta a hvg.hu-nak a szülőket összefogó Szülői Hang elnökségi tagja, Miklós György. “Úgy tűnhet a gyerek számára, mintha a védekezés ízlés kérdése lenne, miközben a járvány elleni védekezést csak csoportosan lehet megoldani.” Miklós szerint az általános protokollon túl hasznos lenne, ha az iskolák közös döntést hoznának róla, hogyan kommunikálnak a vírusról, és ezeket azoknak is be kéne tartani, akik szerint például szükségtelen a maszkviselés.

Ráadásul szülői oldalról is nehéz az ilyet kezelni: “Fontos a példamutatás, márpedig ha a gyerek előtt a tanári kar is nevetségessé válik, akkor nem szabad azon csodálkozni, ha ő sem tud viselkedni" – tette hozzá.

Képünk illusztráció © AFP / FRANK HOERMANN

Egymásnak ellentmondó dolgokat kommunikálni pedagógusként nem nehéz a jelenlegi keretek közt: a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja, Nagy Erzsébet arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs egységes elvárásrendszer sem arról, mit kellene kommunikálni a diákok felé: bár az Emmi kiadott egy járványügyi intézkedési tervet, de ott csak gyakorlatias szabályok vannak arról, mi a teendő például beteg személy esetén. "Az az elvárás, hogy az intézkedési tervből helyi protokollt alkosson az iskola. Ez jobb esetben konszenzusos dolog, jobban pedig az igazgató írja elő. Maruzsa Zoltánék azt mondták, a helyi szokások szerint írják elő" – mondta.

Felmerülhet a kérdés, hogy jogilag mit tehet a szülő, ha a gyereke azt hallja tanórán, hogy a vírust Bill Gates vagy a gyíkemberek találták ki. A pedagógusok számára létezik etikai kódex és köznevelési törvény, amelynek meg kell felelni, de az ettől való eltérést nem könnyű tetten érni. “A gyerekeknek tárgyilagos oktatást kell kapniuk, de az is benne van a törvényben, hogy sokoldalúan mutassuk be a valóságot. Ha a tanárnak faktuális kérdésben véleménye van, azt is megoszthatja abban az esetben, ha elmondja, ez az csak ő véleménye, ismertté teszi a többi álláspontot, és nem teszi a tananyag részévé” – mondta a Társaság a Szabadságjogokért projektvezetője, Asbóth Márton.

Tehát sokat az sem várhat, aki a bíróságra menne amiatt, mert szerinte a vírustagadás terjesztésével veszélyeztetik a diákot. Asbóth szerint ha saját elméletként ad elő a tanár ilyet, az egészen más, mintha kifejezetten arra biztatja a diákokat, nyalogassák a buszok kapaszkódit. “Jogi szempontból csak akkor történik valami, ha a kijelentés közvetlenül valamilyen baj forrásává válik. Ha csak a szülőt zavarja, akkor az intézményhez vagy a tankerületi vezetőhöz lehet fordulni.”