[{"available":true,"c_guid":"2ffd96e3-1c4a-4c51-9b96-2cec38636a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb lépést tett az Instagram annak érdekében, hogy a TikTok mellett nagyobb teret kapjon a Reels nevű videós funkciója.","shortLead":"Újabb lépést tett az Instagram annak érdekében, hogy a TikTok mellett nagyobb teret kapjon a Reels nevű videós...","id":"20210210_instagram_reels_tiktok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ffd96e3-1c4a-4c51-9b96-2cec38636a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56af900a-4752-453f-bb95-6f55d126c9a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_instagram_reels_tiktok_video","timestamp":"2021. február. 10. 08:33","title":"Algoritmust állít a TikTok-videókra az Instagram, korlátozza az elérésüket a Reels-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy többséggel választotta meg a szövetség a fideszes képviselőt.","shortLead":"Nagy többséggel választotta meg a szövetség a fideszes képviselőt.","id":"20210210_triatlonszovetseg_tisztujitas_szabo_zsolt_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5564e9b5-05f3-4278-a00c-6e782d167002","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_triatlonszovetseg_tisztujitas_szabo_zsolt_nyomozas","timestamp":"2021. február. 10. 10:29","title":"Az a Szabó Zsolt lett a triatlonszövetség elnöke, aki érintett egy offshore-számlás nyomozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Blue Sky Studios két éve került a Disney birtokába, most a koronavírus szórakoztatóipart sújtó hatásaira hivatkozva zárják be. ","shortLead":"A Blue Sky Studios két éve került a Disney birtokába, most a koronavírus szórakoztatóipart sújtó hatásaira hivatkozva...","id":"20210210_Blue_Sky_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f7aa40-8aec-46a0-893d-6f8fd3fe68eb","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Blue_Sky_bezaras","timestamp":"2021. február. 10. 13:04","title":"Bezárja a Jégkorszakot készítő stúdiót a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AT&T egyik ügyfele különös módját választotta, hogy kritizálja a szolgáltató internetcsomagját.","shortLead":"Az AT&T egyik ügyfele különös módját választotta, hogy kritizálja a szolgáltató internetcsomagját.","id":"20210210_lassu_internet_ujsaghirdetes_panasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e075cedd-c293-469c-8925-d3824a238e41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_lassu_internet_ujsaghirdetes_panasz","timestamp":"2021. február. 10. 20:18","title":"Egész oldalas újsághirdetésekben panaszkodott a lassú internetre egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530fbfa-34e3-4765-9bf0-16b9b32330a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt jóval kevesebb processzor van a piacon, mint amennyire szüksége lenne a különböző iparágaknak. A tech cégek úgy látják, az idei évben számolni kell ezzel a helyzettel.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt jóval kevesebb processzor van a piacon, mint amennyire szüksége...","id":"20210210_apple_iphone_12_gyartasa_processzor_hiany_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a530fbfa-34e3-4765-9bf0-16b9b32330a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb41c6f-a275-4b8b-a5bb-c1693ccced42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_apple_iphone_12_gyartasa_processzor_hiany_valsag","timestamp":"2021. február. 10. 10:33","title":"Akadozhat az iPhone 12 gyártása is, nincs elég processzor a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hat állam vezetői hanyagolták a virtuális 17+1-es csúcsot, amelyen Hszi Csin-ping elnök vázolta fel a kínaiak európai elképzeléseit: Peking megduplázza élelmiszer-behozatalát, és vakcinát ajánl a térség országainak a koronavírus ellen. ","shortLead":"Hat állam vezetői hanyagolták a virtuális 17+1-es csúcsot, amelyen Hszi Csin-ping elnök vázolta fel a kínaiak európai...","id":"20210210_Kinai_hidegzuhany_Kelet_Europaban_Magyarorszag_a_kivetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155aadb0-0ea7-4d37-b4b7-16aa6517d303","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_Kinai_hidegzuhany_Kelet_Europaban_Magyarorszag_a_kivetel","timestamp":"2021. február. 10. 16:30","title":"Kínai hidegzuhany Kelet-Európában, Magyarország a kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég nem teljesítette maradéktalanul azokat a kötelezettségeket, amelyeket a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt vállalt.","shortLead":"A cég nem teljesítette maradéktalanul azokat a kötelezettségeket, amelyeket a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat...","id":"20210209_gazdasagi_versenyhivatal_airbnb_penzbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b97117-ee17-4ce6-937a-b2ffe3bb74d7","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_gazdasagi_versenyhivatal_airbnb_penzbuntetes","timestamp":"2021. február. 09. 12:54","title":"Negyvenmillióra büntette az Airbnb-t a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfef1d9-466f-40f2-9855-826e16659516","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elszabadultak az indulatok Oroszországban, miután egy moszkvai bíróság múlt kedden letöltendőre változtatta a legismertebb orosz ellenzékire, Alekszej Navalnijra 2014-ben kirótt feltételes szabadságvesztést. Nemcsak a rendőrök vadultak be, hanem a közösségi oldalakon posztolók is. Nem tudni, megnyugvást hoz-e, hogy Navalnij munkatársa, a Németországban élő Leonyid Volkov bejelentette, a következő hetekben nem lesznek tüntetések, legközelebb tavasszal rendeznek demonstrációt. Közben a hatalom mindent megtesz Navalnij lejáratása érdekében. ","shortLead":"Elszabadultak az indulatok Oroszországban, miután egy moszkvai bíróság múlt kedden letöltendőre változtatta...","id":"20210209_A_megosztott_tarsadalom__Oroszorszag_a_Navalnij_itelet_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bfef1d9-466f-40f2-9855-826e16659516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b41f91-7457-4f40-a293-f684e7de913f","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_A_megosztott_tarsadalom__Oroszorszag_a_Navalnij_itelet_utan","timestamp":"2021. február. 09. 18:00","title":"Megfélemlítés, bosszú és lejáratás követi a Navalnij-ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]