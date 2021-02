Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dac724e4-011a-4ca2-8c67-50d07e67ad6e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 160 méter átmérőjű mű két nap alatt készült el Janne Pyykko helyi amatőr művész irányítása alatt.","shortLead":"A 160 méter átmérőjű mű két nap alatt készült el Janne Pyykko helyi amatőr művész irányítása alatt.","id":"20210210_Bamulatos_mualkotast_keszitettek_egy_havas_golfpalyan_Finnorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac724e4-011a-4ca2-8c67-50d07e67ad6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ed91f4-a70e-47cd-9582-f5849a733691","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Bamulatos_mualkotast_keszitettek_egy_havas_golfpalyan_Finnorszagban","timestamp":"2021. február. 10. 19:43","title":"Bámulatos műalkotást tapostak a hóba önkéntesek Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már napközben országszerte fagyni fog, késő este pedig már akár mínusz 10 fok is lehet.","shortLead":"Már napközben országszerte fagyni fog, késő este pedig már akár mínusz 10 fok is lehet.","id":"20210211_Szel_onos_eso_havazas__hofuvas_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a628f138-0ecc-4389-aaf6-a6e8465cdd86","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Szel_onos_eso_havazas__hofuvas_figyelmeztetes","timestamp":"2021. február. 11. 05:42","title":"Nagyon cudar idő jön: szél, ónos eső, havazás és hófúvás miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Teherán bejelentette, hogy megkezdik az ország második saját fejlesztésű, koronavírus elleni védőoltásának vizsgálatait.","shortLead":"Teherán bejelentette, hogy megkezdik az ország második saját fejlesztésű, koronavírus elleni védőoltásának vizsgálatait.","id":"20210210_koronavirus_vakcina_iran_vedooltas_razi_cov_pars","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680cda0a-6cdc-49a9-8f5a-d26ea109f590","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_koronavirus_vakcina_iran_vedooltas_razi_cov_pars","timestamp":"2021. február. 10. 09:03","title":"Jön az újabb vakcina – ezúttal Iránból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ae0a12-54f8-41a7-8f00-fb66db16daf8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210211_Marabu_Feknyuz_Muller_Cecilia_uj_szovegiroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0a12-54f8-41a7-8f00-fb66db16daf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7b6e25-e3b7-4792-8bf6-5dd80cd6e357","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Marabu_Feknyuz_Muller_Cecilia_uj_szovegiroja","timestamp":"2021. február. 11. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Müller Cecília új szövegírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Maratoni, mintegy ötórás vitát folytatott az Európai Parlament a vakcinabeszerzések állásáról, amelynek során rengeteg bírálatot kapott az Európai Bizottság, de ugyancsak kritikával illették a képviselők a gyógyszergyártó cégeket.","shortLead":"Maratoni, mintegy ötórás vitát folytatott az Európai Parlament a vakcinabeszerzések állásáról, amelynek során rengeteg...","id":"20210210_ursula_von_der_leyen_ep_vakcinabeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8dce91-a873-4e6a-bbf9-ac66b2755f44","keywords":null,"link":"/eurologus/20210210_ursula_von_der_leyen_ep_vakcinabeszerzes","timestamp":"2021. február. 10. 15:05","title":"Ursula von der Leyen: A közös vakcinabeszerzés az egyetlen út, de követett el az EU hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38880d6c-c8c1-4366-99b2-f8723e4eb36c","c_author":"Bankmonitor / Tunner János","category":"gazdasag","description":"A mostani válságos időszakban sokaknak csökkent a jövedelmük, így a megtakarításokra is kevesebb jut. De mi történik az összegyűjtött pénzünkkel, ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy időszakosan vagy véglegesen abbahagyjuk a felhalmozást? Elveszítünk mindent, vagy vannak más lehetőségeink? Most erre keresik a választ a Bankmonitor.hu szakértői.","shortLead":"A mostani válságos időszakban sokaknak csökkent a jövedelmük, így a megtakarításokra is kevesebb jut. De mi történik...","id":"20210211_Mi_tortenik_ha_nem_tudjuk_fizetni_a_nyugdijmegtakaritasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38880d6c-c8c1-4366-99b2-f8723e4eb36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032a2cdb-2910-46c6-ad04-3d4ff6950e60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_Mi_tortenik_ha_nem_tudjuk_fizetni_a_nyugdijmegtakaritasokat","timestamp":"2021. február. 11. 12:40","title":"Mi történik, ha nem tudjuk fizetni a nyugdíj-megtakarításokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e8aede-a3d8-428d-8d1f-2a7fa4c6049f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 137 éves épület legnagyobb attrakciója egy több száz négyzetméteres terepasztal lesz.","shortLead":"A 137 éves épület legnagyobb attrakciója egy több száz négyzetméteres terepasztal lesz.","id":"20210210_Ilyen_lesz_a_megmentett_Kelenfoldi_palyaudvar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e8aede-a3d8-428d-8d1f-2a7fa4c6049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8c28d0-6c4f-4ac6-982b-1acf163c4da8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_Ilyen_lesz_a_megmentett_Kelenfoldi_palyaudvar","timestamp":"2021. február. 10. 11:46","title":"Gigantikus terepasztal is lesz a felújított Kelenföldi pályaudvaron - íme a látványtervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Céljuk, hogy képet adjanak Orbán Viktor kormányának járványügyi teljesítményéről. ","shortLead":"Céljuk, hogy képet adjanak Orbán Viktor kormányának járványügyi teljesítményéről. ","id":"20210211_ellenzeki_partszovetseg_covid_2021_vizsgalobizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec30118d-e35f-4a94-837f-cee68e7c0385","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_ellenzeki_partszovetseg_covid_2021_vizsgalobizottsag","timestamp":"2021. február. 11. 17:55","title":"Összeül az ellenzék koronavírus-vizsgálóbizottsága, Mészáros Lőrincet is meghívták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]